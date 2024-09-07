Cilt bakım ürünlerinizi buzdolabında saklamak akıllıca mı?

Soğuk salatalık dilimleri veya aloe vera jeli doğrudan uygulandığında göz şişkinliğini yatıştırmaya yardımcı olabilir. Açıkçası, buzdolabında saklanan doğal içerikleri uygulamak anında kendimizi daha iyi hissetmemizi sağlayabilir. Bu, mağazadan satın alınan cilt bakım ürünlerinin bile buzdolabına konulması gerektiği anlamına mı geliyor? Göz kremleri ve serumlar gibi bazı cilt bakım ürünlerini buzdolabında saklamak iyi bir fikir olabilir.

CİLT BAKIM ÜRÜNLERİNİ BUZDOLABINDA SAKLAMANIN FAYDALARI

Cilt bakım ürünlerini buzdolabında saklamak bazı faydalar sağlayabilir:

1. Raf ömrünü uzatır

Soğuk sıcaklıklar cilt bakım ürünlerindeki aktif bileşenlerin bozulmasını yavaşlatmaya yardımcı olabilir. Dermatolog Dr. Vijay Singhal, "Bu özellikle koruyucu içermeyen doğal ve organik ürünler için geçerlidir" diyor.

2. Etkinliği artırır

Göz bakımı için göz kremleri ve göz altı maskeleri gibi ürünler kullanmak? Soğuk uygulandığında şişkinliği azaltmada, tahrişi yatıştırmada ve kızarıklığı yatıştırmada daha etkili olabilirler.

3. Rahatlatıcı etki

2017 yılında Frontiers in Physiology'de yayınlanan bir araştırmaya göre, buzun topikal olarak kullanılması iltihabı ve ağrıyı azaltabilir. Dr. Singhal, "Buzdolabı gibi serin yerlerde saklanan cilt bakım ürünleri de tahriş olmuş, kırmızı veya iltihaplı cilde rahatlama sağlayabilir" diyor.

BUZDOLABINDA SAKLANMAYA UYGUN CİLT BAKIM ÜRÜNLERİ

Belirli cilt bakım ürünleri buzdolabında saklanmaktan fayda sağlayabilir:

1. Göz kremleri

Soğutucu göz kremleri şişkinliği azaltmaya ve yorgun gözleri yatıştırmaya yardımcı olabilir. Uzman, "Buzdolabında saklamak bu etkiyi artırabilir ve göz şişkinliğini azaltmada ve göz çevresindeki cildi yatıştırmada daha etkili hale getirebilir" diyor.

2. Yüz maskeleri

Jel bazlı veya kağıt maskeler, özellikle cildi nemlendirmek ve yatıştırmak için yapılanlar, soğukken daha iyi performans gösterir. Soğuk sıcaklık, iltihabı azaltmaya ve cildi tazelemeye yardımcı olur.

3. Serumlar

Uzman, "Yüz serumları, özellikle C vitamini içerenler, oksidasyona meyilli oldukları için buzdolabında saklanmalıdır" diyor. 2021'de Gıda Kompozisyonu ve Analizi Dergisi'nde yayınlanan bir araştırmaya göre, C vitaminini buzdolabında saklamak, etkinliğini korumaya yardımcı olabilir.

4. Aloe vera jeli

ABD Ulusal Tamamlayıcı ve Bütünsel Sağlık Merkezi'ne göre, aloe vera jeli güneş yanığı, yaralar ve akne gibi diğer cilt rahatsızlıklarını tedavi etmek için kullanılabilir. Buzdolabında saklamak, soğutucu ve yatıştırıcı özelliklerini artırabilir.

5. Yüz spreyleri

Soğuk bir yerde saklanırsa ferahlatıcı bir yüz spreyi daha da canlandırıcı olabilir. Dr. Singhal, "Soğuk sprey cildi canlandırmaya ve kızarıklığı yatıştırmaya yardımcı olabilir" diyor.

BUZDOLABINDA SAKLANMAMASI GEREKEN CİLT BAKIM ÜRÜNLERİ

Bazı cilt bakım ürünleri buzdolabında saklanmaktan fayda görmez ve hatta soğuktan zarar görebilir. Bunlar:

1. Yağ bazlı ürünler

Yağlar buzdolabında saklandığında bulanıklaşabilir veya katılaşabilir. Bu, cilt bakım ürününü mutlaka mahvetmez ancak dokusunu değiştirerek uygulanmasını zorlaştırabilir.

2. Losyonlar

Soğuk sıcaklık, losyonların içeriklerinin ayrılmasına neden olabilir. Bu, cilt bakım ürününün dokusunu ve etkinliğini tehlikeye atabilir. Bu nedenle, bunları yalnızca oda sıcaklığında saklayın.

3. Kil bazlı ürünler

Kil maskeleri ve diğer kil bazlı cilt bakım ürünleri buzdolabında saklanırsa daha hızlı kuruyabilir. Bu, uygulanmalarını zorlaştırabilecek bir kıvam değişikliğine yol açabilir.

4. Güneş kremi

Güneş kremini buzdolabında saklamak, çok kalınlaşmasına ve formülün bozulmasına neden olabilir. Bu nedenle, cilde eşit şekilde yayılması zor olabilir ve ürünün ultraviyole ışınlarına karşı koruma yeteneğini tehlikeye atabilir.

5. Koku ürünleri

Parfümler, esansiyel yağlar ve diğer koku ağırlıklı ürünler düşük sıcaklıklara maruz kaldığında kokularını kaybedebilirler. Soğuk, aromatik bileşiklerin hassas dengesini değiştirebilir.

Cilt bakım ürünleri için en uygun buzdolabı sıcaklığı nedir?

Cilt bakım ürünlerini buzdolabında saklamak için ideal sıcaklık yaklaşık 4,5 ila 10 derece derecedir. Dr. Singhal, "Ürünlerin raf ömrünü uzatmak ve serinletme etkilerini artırmak için yeterince soğuktur, bunun yanında ürünün kıvamına da zarar vermez" diyor.

Özel bir cilt bakım buzdolabı kesinlikle gerekli olmasa da faydalı olabilir. Özel bir cilt bakım buzdolabı genellikle daha küçüktür ve sabit bir sıcaklığı korumak için tasarlanmıştır. Mutfak buzdolabı kullanmak tamamen uygundur, ancak ürünleri yiyecek parçacıklarına veya buzdolabının kapağının sık açılıp kapanmasından kaynaklanan dalgalanan sıcaklıklara maruz kalmayacakları belirlenmiş bir alanda saklamak önemlidir.