Acısız ağda yapmanın yolları

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Ağda yaparken etkili sonuç almak ve canınızın daha az yanmasını sağlamak için bunları deneyin!

• Ağda yapılacak bölgenin temiz olması önemli. Öncelikle ağda yapacağınız bölgeleri sabunla iyice yıkayın. Temiz ciltte tüyler ağdaya daha kolay tutunur ve daha etkili bir sonuç alabilirsiniz.

• Ağda sırasında cildinizin terlememesi için cildinizi temizledikten sonra pudra sürebilirsiniz.

• Acıyı azaltmak için büyük bez parçaları yerine ufak şeritler kullanmayı deneyebilirsiniz.

• Ağda yapmadan önce fazla uzun tüylerinizi makas ile kısaltırsanız canınız daha az yanar.

• Bazı dönemlerde cilt hassasiyeti artar (örneğin regl döneminin yakınlaştığı günlerde). Bu günlerde ağda yaparsanız canınız daha çok acıyabilir.

