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Acısız ağda yapmanın yolları

Ağda yaparken etkili sonuç almak ve canınızın daha az yanmasını sağlamak için bunları deneyin!
• Ağda yapılacak bölgenin temiz olması önemli. Öncelikle ağda yapacağınız bölgeleri sabunla iyice yıkayın. Temiz ciltte tüyler ağdaya daha kolay tutunur ve daha etkili bir sonuç alabilirsiniz.
• Ağda sırasında cildinizin terlememesi için cildinizi temizledikten sonra pudra sürebilirsiniz.
• Acıyı azaltmak için büyük bez parçaları yerine ufak şeritler kullanmayı deneyebilirsiniz.
• Ağda yapmadan önce fazla uzun tüylerinizi makas ile kısaltırsanız canınız daha az yanar.
• Bazı dönemlerde cilt hassasiyeti artar (örneğin regl döneminin yakınlaştığı günlerde). Bu günlerde ağda yaparsanız canınız daha çok acıyabilir.
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