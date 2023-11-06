Antik Yunanlardan gelen 6 doğal cilt bakım sırrı

Cilt bakımı uzun yıllardır var. Mısır'da keşfedilen ilk arkeolojik cilt bakım ürünleri, eski Mısırlıların cilt bakım ürünlerini 6.000 yıl önce kullandıklarını ortaya koyuyor. Ciltlerini nemlendirmek ve kırışıklıkları azaltmak için hint, moringa ve susam yağları kullanıyorlardı.

Yunanlılar güzelliklerini arttırmak ve gençliklerini korumak için kozmetik tozlar, değerli yağlar, parfümler, boyalar ve saç boyaları kullandılar. Sütle karıştırılmış taze meyveler, yüzü nemlendirmek için yüz maskesi olarak popülerdi. Ayrıca peeling yapmak için süt, bal, zeytinyağı ve zeytin özlerinden oluşan bir karışım oluşturdular ve yoğurdu yaşlanma karşıtı bir rejim olarak gördüler.

MODERN KULLANIM İÇİN ANTİK YUNAN CİLT BAKIMI İPUÇLARI

1. Peeling ve nemlendirme için zeytin

Yunanistan'da zeytin ağaçları bol miktarda bulunuyordu ve bu da zeytinyağını günlük yaşamlarının ayrılmaz bir parçası haline getiriyordu. Başlangıçta kokulu yağlar üretmek için kullanıldı, kullanımı gıda, kozmetik, ilaç ve aydınlatmaya kadar genişledi.

Antifungal, antimikrobiyal ve yaşlanma karşıtı özellikleriyle bilinen zeytinler, öğütülerek macun haline getirildi ve yüz maskesi ve eksfoliyant olarak uygulandı. Antik Yunan kadınları da saçlarını beslemek ve cildi esnek tutmak için zeytinyağına yöneliyordu.

Günümüzde zeytinyağı vücudu, yüzü ve saçları nemlendirmek için tercih edilen bir seçenek olmaya devam ediyor. Antioksidanlar, vitaminler, mineraller ve amino asitler açısından zengindir; cildinizi gençleştirerek yumuşak, pürüzsüz ve rahatlamış olmasını sağlar.

2. Nemlendirme için bal

Balın kalıcı çekiciliği cilt üzerindeki antibakteriyel ve nemlendirici etkilerinde yatmaktadır. Antik Yunan, MÖ 5000 dolaylarında, balın ölü deri hücrelerini yok etmek için yüz maskesi ve peeling de yaygın olarak kullanıldığını gördü.

Süt ve bal banyoları Antik Yunan kadınlarının güzellik ve cilt bakımı rutinlerinin önemli bir unsuruydu. Balı zeytinyağıyla birleştirerek yüzlerini nemlendirmek için maskeler hazırlarlardı.

Günümüzde keseler, yüz maskeleri, kağıt maskeler, nemlendiriciler ve rujlar gibi birçok cilt bakım ürünü bal içermektedir. Doğal bir dokunuş için ballı ürünleri tercih edin veya doğrudan tamamen doğal bal kullanın. Temizledikten sonra bir çorba kaşığı bal uygulayın, 15 ila 20 dakika bekletin ve ardından durulayın. C vitamini açısından zengin bir çay kaşığı taze sıkılmış limon suyu ekleyerek etkiyi artırın.

3. Doğal yoğurt

Yoğurt, güneşten yanmış cildi yatıştırmak ve beslemek için başvurulan çareydi. Laktik asit, proteinler ve vitaminlerden oluşan karışımı cilt iyileşmesini destekledi ve güneşten kaynaklanan ölü cilt hücrelerini temizledi. Özellikle hassas ciltler için faydalı olan bir AHA kabuğu görevi gördü.

Günümüzün sütlü formülasyonları, rahatlatıcı ve sakinleştirici özellikleri nedeniyle hassas ciltler için özel olarak tasarlanmıştır. Doğal yoğurttaki laktik asit antibakteriyeldir ve bu da onu sivilcelere eğilimli hassas ciltlere sahip kişiler için uygun hale getirir.

Faydalarından yararlanmak için bol miktarda doğal şekersiz yoğurdu temiz yüzünüze uygulayın, 30 dakika bekleyin ve ardından ılık suyla durulayın.

4. Peeling için deniz tuzu

Hem eski Yunanlılar hem de Mısırlılar cilt peelingi için Ölü Deniz tuzuna yöneldiler. Çeşitli minerallerle yüklü olan bu tuz, cildi gençleştirir ve pürüzsüzleştirir. Zeytinyağı ile karıştırıldığında mükemmel bir peeling etkisi yaratır.

Ölü Deniz tuzu, cilt toksinlerini emdiği ve kan dolaşımını güçlendirdiği bilinen doğal bir detokslayıcı olarak saygı görüyordu.

Yunanlılar ve Romalılar rahatlamak için sık sık deniz suyuna girerdi; bu uygulama günümüzde talassoterapi olarak bilinir ve Yunanca "deniz" anlamına gelen "thalassa" kelimesinden türetilir.

Günümüzün meraklıları kasları gevşetmek, stresi azaltmak ve tahriş olmuş cildi gidermek için deniz tuzlu suyuna girer. Deniz tuzunu zeytinyağıyla birleştirmek güçlü bir peeling çözümü sunar.

5. Cildi yumuşatmak için süt

Varlıklı Yunan kadınları, ciltlerini yumuşatmak için ineklerden, keçilerden ve hatta eşeklerden elde edilen sütü kullanarak süt banyolarından keyif alıyorlardı. Hem antik Yunanistan'da hem de Mısır'da güzelliğin vazgeçilmezi olan eşek sütü özellikle ödüllendirildi.

Efsaneye göre Mısır Kraliçesi Kleopatra, yaklaşık 700 eşeğin sütüne ihtiyaç duyan günlük eşek sütü banyolarıyla ünlü güzelliğini ve ipeksi cildini korumuştur. Bu süt, iyileştirici ve yaşlanma karşıtı özelliklere sahip yağ asitleri açısından zengindir.

Ek olarak, güçlü antioksidanlar, inek sütünden dört kat daha fazla C vitamini ve güçlü antibakteriyel özelliklere sahiptir, bu da onu hasarlı ve tahriş olmuş cildi tedavi etmek için ideal kılar.

6. Kozmetikte kömür

Antik Yunan ve Mısır'da kalın, cesur kaşlar modaydı. Kadınlar kaşlarını ve gözlerini vurgulamak için yanmış çubuklardan elde edilen siyah tozlara güveniyorlardı. Kömür, kül ve karbon göz farlarında, göz kalemlerinde, dudak renginde ve hatta sahte çillerde kullanıldı.

Çağdaş zamanlarda aktif kömür ve karbon, cilt bakımı ve kozmetik ürünlerinde belirgin bir şekilde yer almaktadır. Antiseptik özellikleriyle tanınan bu bitkinin cilt parlaklığını arttırdığına inanılıyor.