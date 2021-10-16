Ev yapımı doğal 3 maske

Hazırlayan: Gülru İncu

PARLAK BİR CİLT İÇİN ZERDEÇAL VE LİMON MASKESİ

Malzemeler

1/2 çay kaşığı zerdeçal tozu

2 yemek kaşığı mısır nişastası

1 çay kaşığı bal

1/2 bardak yoğurt

1/2 limon suyu

Hazırlanışı

Tüm malzemeyi karıştırın. Bir fırça yardımıyla yüzünüze sürün. 15-20 dakika beklettikten sonra ılık suyla yıkayın. Bu maske cildinizi parlatmak ve iltihabı azaltmak için. Zerdeçal antioksidanlar açısından çok yüksek. Kollajeni artıran limon ise akne tedavisi için harika.