Ev yapımı doğal 3 maske

Hazırlayan: Gülru İncu
PARLAK BİR CİLT İÇİN ZERDEÇAL VE LİMON MASKESİ
Malzemeler
- 1/2 çay kaşığı zerdeçal tozu
- 2 yemek kaşığı mısır nişastası
- 1 çay kaşığı bal
- 1/2 bardak yoğurt
- 1/2 limon suyu
Hazırlanışı
Tüm malzemeyi karıştırın. Bir fırça yardımıyla yüzünüze sürün. 15-20 dakika beklettikten sonra ılık suyla yıkayın. Bu maske cildinizi parlatmak ve iltihabı azaltmak için. Zerdeçal antioksidanlar açısından çok yüksek. Kollajeni artıran limon ise akne tedavisi için harika.
CİLDE ENERJİ VERMEK İÇİN BAL KABAĞI MASKESİ
Malzemeler
- 1 yemek kaşığı bal kabağı püresi
- 1 çay kaşığı bal
- 1 çorba kaşığı süt
Hazırlanışı
Bal kabağı püresi yapmak için ince bir dilim kabağı haşlayın, sonra çatalla ezin. Tüm malzemeyi karıştırın ve yüzünüze sürün. 15-20 dakika beklettikten sonra ılık suyla yıkayın. Bal kabağı cildi iyileştirici özelliğe sahip A vitamini, C vitamini, çinko ve antioksidanlar açısından çok zengin.
GÖZENEKLERİ KÜÇÜLTMEK İÇİN HİNDİSTAN CEVİZİ VE TARÇINLI MASKE
Malzemeler
- 1 yemek kaşığı bal
- 1/2 çay kaşığı tarçın
- 1/2 çay kaşığı Hindistan cevizi tozu
Hazırlanışı
Tüm malzemeyi karıştırın. Göz çevresinden kaçınarak, küçük dairesel hareketlerle maskeyi yüzünüze sürün. Eğer aşırı hassas bir cilde sahipseniz ovmak yerine yüz fırçası kullanın. 20 dakika beklettikten sonra ılık suyla yıkayın. Baharatların balla birleştiği bu maske, iltihap giderici özelliklere sahip. Gözenekleri küçültmeye ve akne lekelerini gidermeye yardımcı oluyor.