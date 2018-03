Badem yağı son dönemlerde neden bu kadar popüler? Nelere iyi geliyor? Kullanımının püf noktaları neler? Gelin beraber keşfedelim…

Son zamanlarda alternatif tedavi yöntemleri ile şifa arıyoruz. Bitkilerden elde edilen şifa yöntemleri en çok tercih edilenlerden. Birçok meyve, sebze ve bitki türlerinden elde edilen yağ ve macunlar ile çeşitli tedavi yöntemleri deniyor, güzellikten, hastalıkların giderilmesine kadar bu ürünlerden yararlanıyoruz. Sağlıklı ve doğal beslenmenin gün geçtikçe önem kazandığı günümüzde doğal elde edilen yağlarında kıymetini yeniden hatırlıyoruz ve onlardan faydalanıyoruz. Badem yağı da bu doğal yağların en kıymetlilerinden. Birçok bitki ve meyvenin yağında olduğu gibi bu ürününde inanılmaz birçok faydası var. Mucizevi etkileri olan ürün vücudunuzda gözle görülür inanılmaz etkilere sahip. Bademin saç ve cilt bakımında çok faydalarının olduğu herkes tarafından biliniyor. Badem, içerisinde e vitamininden zengin bir yemiştir ve kalsiyum, çinko, selenyum, fosfor, demir, bakır, magnezyum gibi birçok bileşen bakımından oldukça zengindir. Bir şifa deposu olan bademin yağı da özellikle saç ve cilt bakımında en çok kullanılan doğal ürünler arasında.



Badem yağı ne işe yarar?

Daha çok cilt ve saç bakımında kullanılan bir üründür. Badem yağı kullanımı, nerelerde kullanılır; sorusu bizleri kozmetik dünyasında en sık kullanılan üründür cevabına götürür. Ünlü olan bir çok markanın ilk tercihleri arasında yer alan bu ürün, yüksek oranda A ve K vitamini içerdiği için protein bakımından da oldukça zengindir. Bu ürün sadece ünlü markaların tercihi değildir. Ürünü aktarlardan da kolaylıkla temin edebilirsiniz. Saç ve cilt bakımında kısa sürece onarıcı bir etkisi vardır. "Badem yağı ciltte tüylenme yapar mı?" ya da "Badem yağı cilde zarar verir mi?" soruları bu noktada üzerinde dikkatle durulması gereken püf noktaları. Zira "her şeyin çoğu zarar, azı karar" lafı boşuna söylenmemiştir. Bu ürünün kullanımında aşırıya kaçmanın da elbette yarardan ziyade zarar getireceği unutulmamalıdır. Özellikle cilt bakımında kullanılan ürün, gerektiği kadarıyla tatbik edilmeli, yüksek oranda tatbik edildiğinde ciltte tüylenmeye sebep olduğu unutulmamalıdır. Ürünün yüksek oranda vitamin ihtiva etmesi, cilde fazla uygulandığında tüylenmeye sebep olabilir. Cilde zarar vermeyen bu ürün aksine cildin çok iyi beslenmesine sebep olduğu için sadece yapmanız gereken yeteri kadar cilde uygulamaktır.







Badem yağı çatlaklarda nasıl kullanılır?

Mevsim geçişlerinde yaşayan el ayak ve yüz çatlaklarından, günün yoğun iş temposu sonucu uzun süre ayakta kalma ile ortaya çıkan ayak çatlaklarına kadar sorunlu olan her yere ürünü rahatlıkla tatbik edebilirsiniz. Özellikle ayak veya ciltteki çatlakları gidermede çok etkili olan badem yağı düzenli kullanıldığında sizleri istediğiniz sonuca ulaştıracaktır. Ayak çatlakları için sorunlu olan bölgeyi önceden nemlendirin, temizleyin daha sonra ürünü uygulayın. Bu işlemi bir süre devam ettirdiğinizde, zamanla istediğiniz sonuca ulaşabilirsiniz.



Doğum çatlaklarına iyi gelir mi?

Hamilelik sonrası oluşan karın çatlaklarında da tedavi etkisi olan badem yağını sorunlu bölgeye uygulayabilirsiniz. Ürünü uygulayacağınız bölgeyi nemlendirin ve temizleyin. Cilt üzerinde yabancı madde, partiküllerin olması ya da hijyenik olmaması ürün etkisini engelleyici faktörler olduğu için ürünün uygulanacağı bölgeyi temiz tutmaya özen gösterin. Ürünün nemlendirici etkisi nedeni ile tatbik edilen bölgeye uygulandığında zamanla cildin canlı bir görünüm kazandığını göreceksiniz.



Badem yağı etkisini ne zaman gösterir?

Badem yağının yüksek değerde protein içermesi, etkisinin de kısa zamanda ortaya çıkmasını sağlıyor. Özellikle kişisel olarak cilt ve saç tiplerinin farklı olması ürünün etkisinin de kişiden kişiye değişeceğini gösterir. Bu nedenle protein bakımından zengin olan ve birçok bileşeni içinde barındıran ürünün cilt ve saç yapısının özelliğine göre uygulanması önemlidir. Burada bilinmesi gereken püf noktasının badem yağı kullananların, ürünün etkisinin kişiden kişiye değişiklik göstermesidir. Badem yağı kaş gürlüğüne de iyi gelen bir üründür. Güzel ve bakımlı olmayı seven kadınların vücutlarında en çok önem verdikleri yer yüzleridir. Mimik ve ifade gibi iki önemli kavramın kendini en iyi şekilde göstermek için önemli olduğunu düşünen kadın, kaşlarının da gür ve bakımlı olmasını isterler. Bu ürünü daha gür kaşlar için rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bunlara ek olarak "badem yağı mı argan yağı mı" gibi ikilemler arasında kalabilirsiniz. Lakin bütün ürünlerin kendine göre özellikleri vardır. Örneğin badem yağı saçları gürleştirirken, argan yağı saçları güçlendirir. Zira her mucizevi bitkinin kendine has görevleri vardır.