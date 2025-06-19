Anasayfa Magazin Nilsu Berfin Aktaş ile aşk mı yaşıyor? Pelin Akil ile boşanan Anıl Altan'dan açıklama
Nilsu Berfin Aktaş ile aşk mı yaşıyor? Pelin Akil ile boşanan Anıl Altan'dan açıklama
Pelin Akil ile ayrılığının ardından Anıl Altan, Şakir Paşa Ailesi'nin AyşeSİ Nilsu Berfin Aktaş ile aşk yaşadığı yönündeki iddialara yanıt verdi.
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Anıl Altan ile 2016'da nikâh masasına oturan, Alin ve Lina adında ikiz çocukları bulunan Pelin Akil, geçtiğimiz günlerde, eşiyle haklarında çıkan 'boşanma' iddialarını doğrulamıştı. Pelin Akil; "Karı - koca yollarımızı ayırdık" demişti.
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Anıl Altan'ın adı, meslektaşı Nilsu Berfin Aktaş ile anıldı. Oyuncu, çıkan aşk iddialarına ilk kez yanıt verdi.
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Gazeteci Ömer Can'ın haberine göre; Altan, "İkimiz de spordan çıkarken görüntülendik ve orada ilk defa tanıştık. Haberleri gülerek okudum ben de" dedi.
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Anıl Altan, boşanma haberleriyle ilgili de; "Pelin, gerekli açıklamayı yaptı. Özel hayatımla ilgili çok detaya girmek istemiyorum. Ayrılma nedeni bizden başka kimseyi ilgilendirmiyor. Aşka kapalı değilim. Kısmet" diye konuştu.