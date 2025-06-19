Nilsu Berfin Aktaş ile aşk mı yaşıyor? Pelin Akil ile boşanan Anıl Altan'dan açıklama

Anıl Altan, boşanma haberleriyle ilgili de; "Pelin, gerekli açıklamayı yaptı. Özel hayatımla ilgili çok detaya girmek istemiyorum. Ayrılma nedeni bizden başka kimseyi ilgilendirmiyor. Aşka kapalı değilim. Kısmet" diye konuştu.