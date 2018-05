Yaz mevsimi; tatil, deniz, kum demek olduğu kadar saklı kalan bölgeleri dışarı çıkarmak, selülitleri saklamak ya da göbeği içeri çekmek anlamına da geliyor. O yüzden de yaza doğru geri sayım başlarken, en kolay ve hızlı yöntemleri sizler için derledik.

Hepimiz yaz geldi diye sevinirken bir yandan daha da belirginleşmeye başlayacak kırışıklıklarımızı, ortaya çıkacak fazlalıklarımızı düşünmeye başlarız. Bir an önce kilo vermeye çalışır, en kolay yöntemlerle nasıl daha genç gösteririm diye araştırırız. İşte bu noktada adını son zamanlarda sıkça duyduğumuz yöntemleri derledik. Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Dr. Osman Şenel, son yıllarda baştan aşağıya güzelleşmek için yapılan cerrahi olmayan girişimler hakkında bilgi verdi.



Yüz gençleştirme

Günlük yaşamın stresi, güneş ışınları ve yer çekiminin etkisiyle yüzde yaşlanma belirtileri kendini gösteriyor; sarkma ve kırışıklıklar ortaya çıkıyor. Yüzdeki değişimler; göz kapakları etrafında, ağız çevresi ve yanaklarda, çene altında ve boyunda oluşan derin çizgiler, kırışıklar, sarkma ve yağ toplanmaları şeklinde belirginleşiyor. Son yıllarda özellikle yüz kemiklerinde gözlenen hacim kaybının, yüz yaşlanmasında yeri ve önemi iyice anlaşıldı. Genetik olarak, kilo alıp vermeyle ya da yaşlanmanın etkisiyle yüzdeki yağ yastıkçıklarında da değişiklikler oluyor, yer çekimi yönünde sarkma meydana geliyor. Aynı zamanda mimik kaslarının yıllarca çalışıp, üzerindeki deri kıvrımlarının belirginleşmesi ile dinamik çizgiler de ortaya çıkıyor. Dr. Şenel, “Yüze yapılacak her türlü estetik uygulamada yüz yaşlanmasının nedenleri ve aşamaları, herhangi bir uygulama yapacak doktor tarafından çok iyi bilinmeli. Amaç; yüzün daha doğal, abartısız, genç, güzel ve zinde görünmesini sağlamak olmalı. Son yıllarda, estetik uygulamalarda teknolojiyi daha çok kullanmaktayız. Estetik ameliyatlarla, estetik amaçlı kullanılan ameliyatsız yöntemler esasında birbiri ile yarışmaktan öte birbirini bütünlüyor. Çoğu zaman bir arada kullanıldığında tek başına elde edilecek olana göre çok daha iyi sonuç alınabiliyor” diyor.



Gençleştirmede son teknolojiler

U terapi (HIFU): Yüz ve boyun gevşemesinin tedavisinde, ilk dönem HIFU cihazları cildin yanı sıra cilt altı dokuları da tedavi edebildiği için diğer teknolojilere göre çok daha başarılıydı. Zaman içinde bu teknoloji daha da geliştirildi. Önceki HIFU cihazlarının tedavilerine ek olarak bu geliştirilmiş cihazlar, daha derindeki yağ dokusu üzerinde de etki gösterebiliyor. Tedavinin yüzün farklı katmanlarında yapılabilmesi sayesinde yüz gençleştirilmesinde çok etkileyici sonuçlar alınabiliyor. Böylece yüzün alt bölgesi ve gıdıda yağ tabakası ameliyatsız olarak inceltilebiliyor. Yüzde gerginlik artıyor ve sıkılaşıyor. Yüz dışında ayrıca diz üstü, bacak içi, popo altı, kol, sutyen kenarı gibi izole, az ve orta miktarda cilt gevşekliklerinin tedavisinde başarılı olabiliyor.



BBL cihazı: Farklı ışık filtreleri kullanarak; cilt gevşemesi, leke, sivilce ve ince kırışıkların tedavisinde iyi sonuçlar alınabiliyor. Özellikle cilt sıkılaşma tedavisinde bu cihazın özel sıkılaşma filtreleri, ince cildi olan hastalarda başarılı olabiliyor. Kızıl ötesi ışın iyi bir teknikle yenilendi. Bu sayede, kişi daha az ağrı hissediyor. Cildin üst dokusunda hasar oluşturmadan gevşemeye neden olan en derin cilt dokusunda azalan kollajen sentezini arttırıyor. Hem vücut hem de yüz gevşekliklerinde tedavisinde kullanılabiliyor. Kalın ciltli hastalarda sıkılaşma etkisi kısıtlı oluyor.



Fraksiyonel lazer tedavileri (CO2, Erbium, Erbium Glass, Thilium, Diot lazer): Cildin

kırışıklık, leke, akne ve yara izi ile leke ve sıkılaşmasını sağladığı için tek tek ya da bir arada kullanılabiliyor. bir - yedi gün iyileşme süresi seçilecek lazer ve tedavi planlamasına göre değişiyor. İyileşme süresi klasik lazer tedavilerine göre daha kısa oluyor. Yaz öncesi güneşten korunmak şartı ile uygun cilt tiplerinde kullanılabiliyor.



Fraksiyonel RF (Altın İğne): Cildin kırışıklık, leke, akne ve yara izi ile sıkılaşması, göz çevresi kırışıklıklar ve göz altı koyuluk tedavisinde renk açmaya yardımcı oluyor. İyileşme süresi olmadan ertesi gün normal hayata devam edilebilmesi en büyük avantajı. Üç-dört seans tedavi yeterli oluyor. İncelmiş deride kalınlaşma ve sıkılaşma, kırışıklarda, sivilce izleri ve gözeneklerde azalmaya yardımcı oluyor.



Monopolar, bipolar, multipolar radyofrekans tedavileri: Bunlar, cilt sıkılaştırma tedavilerinde günümüzde de sık kullanılan yöntemler arasında yer alıyor. Birçok tedavi ile bir arada kullanılabiliyor.



Akıllı IPL (Limelight IPL): Yüz gençleşmesi, özellikle leke ve damar problemlerinin tedavisinde başarılı olmayı amaçlıyor. Tek başına ya da diğer cihazlarla kombine edilebiliyor.



En yenilerden biri; Kinetik lıftıng (enerjet)

Cerrahi olmayan yüz sıkılaştırması için ideal yöntemlerden biri. Güçlü jet enjeksiyon sayesinde ciltte sıkılaşma sağlamayı amaçlıyor. Isı kullanılmadan yüz, boyun ve dekolte sıkılaştırma, kaş kaldırma, akne ve yara izleri için kullanılan bu uygulama, cilt yüzeyinde gerginlik, dermal kalınlaşma ve kırışıklıklarda azalma sağlamaya yardımcı oluyor. Enerjet, iğnesiz bir şekilde ciltte enjeksiyon sistemi ile çalışan teknolojiyi kullanıyor. Bu teknolojiyle cilde en iyi şekilde yayılması için hyalüronik asidi cilde veriyor. Yüksek enerjili jet teknolojisi sayesinde derin travmalar yaratıyor ve iyileşme süresini tetikliyor. Böylece yeni kollajen ve elastin oluşumunu tetiklemeye yardımcı oluyor.

Faydaları

Yanık oluşturmuyor. Isı kaynaklı hasar yaratmıyor.

Anında hacimsel etki sağlamaya yardımcı oluyor.

Gözle görünür ve uzun süreli yapısal etki sağlamayı amaçlıyor.

Minimum sayıda tedavi seansı gerektiriyor.

Tek başına uygulanan bu yöntem, tüm cilt tipleri ve vücudun her bölgesinde uygulanabiliyor. Enerjet; özellikle dudak çevresi, alın ve yanak, boyun, yüz, dekolte ve eller gibi cildin en hassas ve ince olduğu noktalarda kolajen üretimini arttırıyor. Cildi sıkılaştırıyor ve cilt kalınlığını önemli ölçüde arttırmayı amaçlıyor.

Uygulama alanları

Yüz, boyun kırışıklıkları

Cilt sıkılaştırma

Çatlak tedavisi

Dekolte ve el üstü kırışıklıkları

Yara tedavisi

Sivilce izi tedavisi





Bölgesel incelme ve vücut şekillendirme

Soğuk lipoliz: Özel olarak geliştirilen teknolojisi sayesinde cilde zarar vermeden, yağ dokusunu -10 dereceye kadar soğutuyor. İşlem, yaklaşık bir saat sürüyor. Etki ettiği alandaki yağ hücrelerinin bir ay içinde yüzde 30-40 oranında azalması hedefleniyor. Ameliyatsız teknikler içinde en yüz güldürücü olanlardan biri olarak kabul ediliyor.



Sıcak lipoliz: Derinin dışından uygulanan bu lazer tedavisi, seçici olarak yağ dokusunda yağ hücrelerinin tahrip edilmesi prensibiyle çalışıyor. Verju: Bölgesel incelme ve selülit tedavisinde kullanılan en yeni tedavilerden. Yağ hücrelerinin zarlarına etki etmeyi amaçlıyor. Hücre zarlarının geçirgenliği artıyor. Altısekiz seansta oldukça iyi sonuç alınması hedefleniyor.



Zerona: Soğuk lazer teknolojisi sayesinde yağ hücrelerinin zarlarına etki etmeyi amaçlıyor. Hücre zarlarının geçirgenliği arttırılıyor. Haftada iki ya da üç seans yapılıyor. Toplam 9-12 seansla özelikle bel altı bölgesinin şekillenmesinde oldukça etkin bir yöntem.



En yenilerden biri; lipostar

Bölgesel incelme, selülit, vücut sıkılaştırma ve kas oluşumunda en etkili yöntemlerden biri olarak kabul ediliyor. Sıkı karın kasları, kalça sıkılaştırma, bacak içi kaslarında toparlama Lipostar uygulamasının önde gelen etkileri arasında yer alıyor. PEMF (Elektro manyetik alan atılım) teknolojisi sayesinde harekete geçirdiği kas hücrelerinin yağ yakmasını ve vücut şekillendirmesini sağlamayı amaçlıyor. Bölgesel incelme ve selülit tedavisinde etkili bir yöntem olan Lipostar, vücut şekillendirmeye ve sıkılaşmaya da yardımcı oluyor. Lipostar, son derece konforlu bir uygulama. Kişi ağrı, acı ya da yanma hissetmiyor. Uygulama sırasında kişiye herhangi bir jel ya da krem sürülmüyor. İlk seanstan itibaren vücut sıkılaşması ve selülit üzerindeki pozitif etkileri gözlemleniyor.



Hangi bölgelere uygulanıyor?

Bölgesel incelme, sıkılaşma ve kas gelişimi istenilen tüm bölgelere uygulanabiliyor.

• Karın

• Mide

• Kalça

• İç bacak

• Kollar



Vücut sıkılaşması gerçekleşirken uygulama alanında bölgesel incelme de gerçekleşiyor. Popo sıkılaştırma ve kaldırma uygulamasında selülit tedavisi de gerçekleşiyor. Uygulama, özellikle göbek ve kalça bölgelerinde hızlı sonuç veriyor. Lipostar ayrıca kan devrimini arttıran bir sistem. Manyetik enerji sayesinde kırmızı kan hücresi içinde bulunan hemoglobini harekete geçirerek, kan sirkülasyonunu arttırmayı amaçlıyor.



Kimlere uygulama yapılamaz ?

• Koroner kalp hastalığı olanlara,

• Tip 1 diyabet hastalarına,

• Kalp pili taşıyanlara,

• Kan rahatsızlıkları olanlara,

• Böbrek rahatsızlığı olan kişilere,

• Gebelere,

• Emziren annelere,

• Amaçlanan uygulama bölgesinde yara veya dermatiti bulunanlara,

• Amaçlanan uygulama bölgesinde metal protezi olan kişilere yapılamıyor.