Ergenlik, hamilelik, genetik yapı veya hızla alınıp verilen kiloların geride bıraktığı çatlaklar çoğu kadının kabusu olabilir. Ama güzel bir haberimiz var, artık eskisi kadar çaresiz değiliz.

Hepimiz pürüzsüz bir cildin hayalini kuruyoruz ama kontrolsüz bir şekilde alınan ve sonrasında verilen kilolar, genetik yapı, hamilelik sonrası oluşan hasarlar veya ergenlik döneminde ortaya çıkan etmenler vücudumuzun çeşitli yerlerinde çatlak oluşumuna neden olabiliyor. Çatlaklar sürekli olarak gerilmelerin olduğu bölgelerde sıklıkla görülmekle birlikte özellikle kadınlarda karın, göğüs bölgesi, uyluk, kalça ve diz çevresinde karşımıza çıkıyor. Bu konuda uygulanan yöntemlerden biri olan biodermogenesi, vücudun mekaniksel hasara uğramasına imkan vermeden bio-rejenerasyon yani kendince yapılanmasını sağlayan, çatlaklara karşı etkili ve hızlı dönüş veren, son yılların en önemli teknolojik sistemlerinden biri olarak tanımlanıyor.



Nasıl işe yarıyor?

Bu yöntemle ciltte oluşabilecek gerilmeler engelleniyor ve uygulama sonrası etkisi artırılabiliyor. Bu yöntemi diğerlerinden ayıran en önemli özellik ise, dokulara zarar vermeden, aksine dokuların tekrar canlanmasını, kendi kendini yenilemesini sağlaması. Deride herhangi bir yara oluşmadan normalleşme tetikleniyor. Böylece deri destek dokusunda doğal kolajen ve elastik dokunun artışı sağlanıyor. Bu da üst deride renk üreten hücrelerin normal renk üretme yeteneğini yeniden kazanması sayesinde derinin renklenmesini mümkün kılıyor.







Dermatolog Dr. Kubilay Yücel, çatlaklara ilişkin yapılabilecek uygulamanın ardından günlük hayatımızda kilomuzu kontrol altında tutmamızı ve hızlı kilo alıp vermekten kaçınmamız gerektiğini söylüyor.