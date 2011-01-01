Çok eski zamanlardan bu yana insanlar cilt rahatsızlıklarını tedavi etmek amacıyla çay ağacı yağını kullandı. Ecza dolabının da baştacı ettiği çay ağacı yağının haklı şöhretinin ayrıntılarını keşfetmeye hazır mısınız?

Yazı: Deran Çetinsaraç



Antibakteriyel, antifungal, antiseptik gibi sağlımıza faydalı pek çok özelliğe sahip olan çay ağacı yağı için ayaklı eczane desek yeridir. Mantar enfeksiyonundan akne tedavisine, çay ağacının faydalı geldiği 11 problemi ve çözümlerini sizin için araştırdık.



Makyaj temizleyici

Normal ve kuru ciltler için uygun olan makyaj temizleyiciyi hazırlamak için, 1/4 fincan kanola yağı ile 10 damla çay ağacı yağını karıştırarak 4 gramlık steril cam kavanoz içine koyun, iyice oturan bir kapak takın ve karışana kadar sallayın. Serin ve karanlık bir yerde saklayın. Kullanmak için, bir adet yuvarlak pamuğa yağı iyice dökün ve makyajı çıkartmak için yüzünüzde gezdirin. Ilık suyla iyice durulayın ve ardından tonik uygulayın.



Akne tedavisi

Onlarca krem, tonik deneyip akne sorununu çözemediyseniz aradığınız cevap çay ağacı yağı olabilir. Avustralyalı araştırmacılara göre, evinizde hazırlayacağınız yüzde 5 oranında çay ağacı yağı içeren bir solüsyon eczanelerde sivilce tedavisi için satılan benzoil peroksit içeren ilaçlar kadar etki edebiliyor. Birkaç damla çay ağacı yağını 20 ila 40 damla cadı fındığı yağı ile seyreltin ve günde bir-iki kez pamukla cilde uygulayın. Aşırı kullanmamaya özen gösterin: Çay ağacı yağı benzoil peroksitten daha az tahriş edici olsa da cildinizi kurutabilir, vücudunuzu kendi yağını aşırı üretmesi için tetikleyebilir ve sivilcenizi daha da kötüleştirebilir. Yüzünüze uygularsanız, güneşten uzak durmanız gerekiyor; çay ağacı yağı UV ışınlarına daha duyarlı hale getirebiliyor.



Kütikilleri yumuşatma

Çay ağacı yağının içerisindeki zengin esansiyel yağlar, çatlamış ve sertleşmiş kütikillerin yumuşamasına yardımcı oluyor. Bu yağ, aynı zamanda vücuttaki mantarlara karşı savaşıyor, lavanta yağı ise antienflamatuar ve iyileştirici etkisiyle biliniyor.



• 1 çorba kaşığı jojoba yağı

• 1 çorba kaşığı avokado yağı

• 10 damla çay ağacı esans yağı

• 10 damla lavanta esans yağı



Jojoba ve avokado yağlarını, güneş ışınlarından korunması için koyu renkli bir şişeye koymalısınız. Daha sonra çay ağacı ve lavanta yağlarını ekleyin, kapağını iyice kapatın ve karışması için çalkalayın. Kütikül yağını kullanmadan önce her seferinde şişeyi iyice çalkalayın, ardından tırnaklarınıza ve kütiküllerin üzerine birkaç kez damlatın, masaj yapın.







Yaraları iyileştirme

Antiseptik etkisi olan bu çayı doğrudan pamuğa dökerek yaraların üzerine uygulayabilirsiniz. Göz ve ağız çevresinden kaçının.



Tırnak mantarını geçirme

Yapılan bir çalışmada, üç ay boyunca tırnak mantarına yüzde 100 saf çay ağacı yağı uygulayan deneklerin reçeteli antifungal krem kullananlar kadar mantarlarında iyileşme görüldü. Her iki grubun da semptomları yüzde 60 oranında tamamen veya kısmen ortadan kalktı. Günde bir veya iki kez rengi bozulan tırnağa saf çay ağacı yağını damlatın. Direkt olarak cildinize temas ettirmemeye dikkat edin çünkü saf çay ağacı yağı bazı ciltlerde tahriş yapabiliyor.



Spor sonrası ayakları rahatlatma

Yine yapılan bir çalışmada çay ağacı yağının, piyasada satılan kremlerle karşılaştırıldığında sporcuların ayaklarındaki yanma, kaşınma, iltihaplanma ve kireçlenmeyi aynı oranda hafifletebildiği söyleniyor. 1 çorba kaşığı cadı fındığına birkaç damla çay ağacı yağı ilave edin ve günde üç kez pamukla etkilenen bölgeye uygulayın. Bazı insanlarda dermatite (deri iltihabı) sebep olabiliyor, bu nedenle ilk seferde az miktarda kullanın ve bir iritasyon gelişirse daha fazla kullanmayın.

Su çiçeği tedavisi

Çay ağacı esansiyel yağından birkaç damlayı 1 çorba kaşığı zeytinyağı ile karıştırın. Günde iki ya da üç defa su çiçeği yaralarına pamuklu bir bez veya pamukla uygulayın.







Uçuk tedavisi

Çay ağacı esans yağını, günde üç ya da dört kez doğrudan uçuğu sürün. Ancak çay ağacı yağı zehirlidir, bu nedenle ağzınıza gelmemesine dikkat edin.



Sedefin etkisini hafifletme

Günde birkaç kez sedeflere biraz zeytinyağı ile seyreltilmiş birkaç çay ağacı yağı damlatın. Özellikle hafif sedef hastalığı olanlarda kaşıntının azalması ve sedeflerin yumuşatılması için katkı sağlıyor.



Ayak kokusunu giderme

Aşağıda yer alan aromatik karışımdaki otlar ve uçucu yağlar, terlemeyi azaltmaya, ayak kokusuyla mücadeleye ve ayakların tazelenmesi ile ferahlamasına yardımcı oluyor. Biberiye ve zencefil kan dolaşımına destek oluyor ve adaçayı da terlemeyi baskılıyor.



• 1 çorba kaşığı kuru biberiye

• 1 çorba kaşığı kurutulmuş adaçayı

• 1 çorba kaşığı taze zencefil kökü, ince rendelenmiş veya 1 çay kaşığı kurutulmuş toz zencefil

• 4 bardak su (gerekirse miktarı artırabilirsiniz)

• 1 çorba kaşığı kabartma tozu

• 1 çorba kaşığı Epsom tuzu

• 10 damla çay ağacı esans yağı

• Küçük buz küpleri veya ezilmiş buz



Biberiye, ada ve zencefili suyla birlikte büyük bir tencereye koyun ve kaynatın. Ocaktan alın ve 10 dakika bekletin. Kabartma tozu, Epsom tuzları ve çay ağacı yağını ekleyin. İyice karıştırın. Her iki ayak için yeterince büyük bir kaba dökün. Fazladan su ilave edin ve buz ekleyin. Ayaklarınızı 15 dakika boyunca suda tutun; sonrasında ayakları pat pat yapmak suretiyle kurutun. Parfümlü bir talk pudra da sürebilirsiniz.



