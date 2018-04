Cildiniz hayat kalitenizi adeta bir ayna gibi yansıtır. Stres size kırmızı lekeler, çatlaklar olarak geri döner. Kısacası fiziksel ya da duygusal olarak tüm yaşadıklarınız cildinizde kendini sorun olarak gösterir. Sedef, egzama ve rosacea en sık rastlanan cilt hastalıkları... Gelin onları yakından tanıyalım...

Karnımızın ağrımasından tutun migrene, kalp çarpıntısından saç dökülmesine kadar vücudumuzun hemen her bölgesinde bir sürü sinyal aslında nasıl bir yaşam sürdürdüğümüzüngöstergesi… Saçlarımızın dökülmesi nedeniyle, “kel kalacağım” korkusuna kapılıp doktorların kapısını aşındırmamız ama elimiz boş dönmemiz, tırnak kalitemizin bozulması, karın ağrılarımıza çekilen MR ya da benzeri tetkiklerde hiçbir şey çıkmaması evet güzel ama ya nedeni? Doktorların dikkat çektiği ‘stres’ aslında çok şey anlatıyor. Evet cildimizde çıkan sivilceler, kırmızı döküntüler ya da egzama türü kaşıntıların tümü stresten kaynaklanıyor. Günlük yaşamda fazla içe kapanık olmak ya da fazla öfke, cilt kalitemizi de etkiliyor. Bu tür fiziksel ya da duygusal etkenlere karşı daha hassas olan cilt de çoğunlukla rosacea, egzama, sedef gibi cilt hastalıklarıyla kendini haykırıyor.Bakın çevrenize, eskiye oranla ne kadar çok değil mi bu hastalıklardan yakınan. Gelin, bu üç cilt tepkisini daha yakından inceleyelim ve neler yapmamız gerekiyor öğrenelim…Tek bir tipi yok. Farklı türleri var. Nüfusun azında görülüyor. Ama yaşam kalitesini hayli etkiliyor. Stressiz bir yaşam ve iyi bir nemlendirme tedavisi için çok önemli. Çatlama, kuruluk gibi cilt bariyerinde belirtiyle ortaya çıkıyor. Genetik de olabiliyor.Kızarıklık şeklinde kendini gösteriyor. Dönem dönem ortaya çıkıyor. Derinin üst tabakası kalınlaşıyor, kabuklaşıyor. Vücudun birçok yerinde kızarıklıklar kendini gösteriyor. Değişikşekilleri görülebiliyor, her sedef birbirinin aynısı değil.Lokal ışık tedavisi kullanılıyor. Kökeni psikolojik olduğundan telkine yatkın bir hastalık. Kökten çözümü yok ama var.1- Sedef, nüfusun sadece yüzde 2’sinde bulunuyor. 5 türü var. Daha çok plak türü yaygın. Sedef hastalarında şeker, kalp hastalığı ve depresyona eğilim yüksek.2- Yeterince güneş ışığı alın.Günde 10 dakika minimum güneş koruması sürerek güneşte kalın. Güneşe çıkamıyorsanız, D vitamin alın. D vitamini cilt hücresi gelişimini yavaşlatıyor, bu da lezyonları azaltıyor. Yanı sıra B vitamin alarak stresle başa çıkmalısınız.3- Nemlendirme sedef hastalığında çok önemli. Nemlendirici sürmeyi unutmayın. Kuruluk, kaşıntı ve kızarıklığı iyi bir nemlendirici önler. En doğru nemlendiriciyi dermotoloğunuzbelirlemeli.4- Salisilik asit derinin dış tabakasının soyulmasına yol açan bir madde. Kabuklaşmış deriyi yumuşatıp pul pul yapar ve kolayca dökülmesini sağlıyor ama sık uygularsanız saçlarınız da dökülüp cildiniz tahriş olabiliyor.Cildin birçok maddeyle teması sonucu cilt duyarlı hale geliyor. Genetik ve çevresel faktörler nedeniyle ortaya çıkıyor. İltihaplı ve alerjik bir cilt tepkisi. Şişkin, pütürlü, kırmızı renkte, kışıntılı ve kabuklaşmış döküntü şeklinde oluyor. Sadece yüzde değil vücudun diğer bölgelerinde de görülebiliyor. Kaşıntı, deri dökülmesi, kızarıklık en sık görülen belirtiler.Stresten mümkün olduğunca uzak durmalısınız. Çünkü stres egzamayı tetikliyor ve ilerlemesine, yaşam kalitenizin bozulmasına neden oluyor. Erken tanı önemli olduğundan mutlakabir dermatoloğa başvurmalısınız. Tedavide kaşıntıyı önleyen lokal ilaçlar ve kremler tavsiye ediliyor. Psikolojik destek de tedavide hayli önemli bir etken olarak görülüyor.1- Egzama dermatit olarak da adlandırılıyor. Atopik, seboreik, temas ile ortaya çıkan gibi farklı formları var.2- Hasar sonucu cildin doğal bariyerinde çatlama ve kuruluk meydana geliyor. Bu hasar da enfeksiyon ve alerjiye sebep oluyor.3- Sabah ve akşam cilt bariyerini güçlendirmek için onarıcı bir nemlendirici kullanın. Parfümlü ürünlerden sakının, hassas ciltler için yumuşatıcı etki yapan ürünler seçin.4- Stres tetikleyici olabilir ama düzenli bir egzersizle vücudunuzu güçlendirerek etkileri minimize edebilirsiniz.5- İyi uyumak, omega 7 yağ asitleri açısından zengin gıdalar tüketmek egzamanın belirtilerini hafifletiyor.Daha çok yüzde ve kılcal damarların belirgin bir şekilde genişlemesiyle ortaya çıkan Rosacea, kışın soğuk havada daha da keyfinizi kaçırabilir.Yüzünüzdeki damarların genişlemesi bu hastalığın en belirgin özelliği. Yanaklarınızda kızarıklık ile birlikte sulu bir görünüm olarak da kendini belli ediyor. Yüzünüz stres, ısı değişimi ve soğuktan etkilenip kolayca kızarabiliyor.Öncelikle rosacea’ya hangi etkenlerin yol açtığını tespit edip ona göre çözüm bulmak gerekiyor. Dermatoloğunuz size en uygun çözümü ve ürünleri önerecektir. Sizin yapmanız gereken destekler arasında ise baharatlı yiyeceklerden uzak durmak, sigarayı bırakmak, özellikle kışın cildinizi çok iyi nemlendirmeniz geliyor. Bunlar rosacea ile savaşta yaşam kalitenizi artıracak eetmenler. Cildinizi tahriş etmeden temizleyeceğiniz, makyajınızı sileceğiniz ürün seçiminiz de önemli. Hassas temizleyiciler seçmelisiniz.1- Rosacea çoğunlukla orta yaşlarda açık tenli olan kişilerde ortaya çıkan bir cilt sorunu. Ancak günümüzde genç insanlarda da artık sıkça rastlanıyor.2- Kızarıklık olan bölgede yanma olmasının yanı sıra çatlamış ince damarlar, iltihaplı noktalar, göz kapaklarınında inflamasyon burun terisinde incelme gibi belirtiler de gözlemleniyor.3- Nelerin sebep olduğu pek bilinmiyor ancak stresin etkisi büyük. Bunun yanı sıra küçük bir cilt akarı olan demodex’in de sebep olduğu düşünülüyor.4- Alkol, kafein, baharatlı yiyecek, ısı, sıcak içeçekler, stres ve güneş ışığı rosacea’yı tetikliyor.5- Kozmetik ürün seçerken çok dikkatli davranmalısınız. Tahriş eden, yoğun içerikli ürünlerden uzak durun. Alkolsüz ve esans içermeyen kozmetikler kullanın. Dermokozmetik ürünler sizin için şart.6- Güneşten mutlaka yüksek SPF’li ürünle korunun.Hayran olup her yaptıklarını adım adım takip ettiğimiz, ilham aldığımız ünlüler arasında da rosacea, egzema, akne gibi cilt problemlerinden yakınanlar var.