Mevsim geçişleri en çok cildimizi etkiliyor. Bahar aylarının gelişi ve ısınan havalarla birlikte cilt bakımının önemi de artıyor tabii. Üşenmeye gerek yok. Cildinizi kışın etkilerinden ve mevsim geçişlerinden korumak çok kolay.

Yazdan kışa veya kıştan yaza fark etmez, mevsim değişiklikleri her şeyimizi etkiliyor. Ruh halimizi, duygularımızı, fizyolojimizi… Özellikle geçiş döneminde havaların yıpratıcı etkisiyle karşı karşıya kaldığı için en çok cildimiz etkileniyor.



Öncelikle cildiniz için yapmanız gereken rutin bakımın önemli noktalarını yeniden hatırlayalım. Temizleme, göz kremi, serum ve kremin yanı sıra haftalık peeling ve maske yapmayı da ihmal etmeyin!



Kış aylarından bahar aylarına geçerken cildiniz her zamankinden daha çok etkilenir. Sert havanın etkisiyle kurur, yorgun ve mat görünür. Soğuk kış aylarından sonra cildinizi bahara adapte etmeniz için uygulamanız gereken birkaç önemli nokta var.





Formülü Basit: Tertemiz Bir Cilt

Temizlik her şey için bir numaralı kural. Sağlıklı bir cilt yapısı için yaz-kış fark etmeden cildinizi temiz tutmalısınız. Bahar aylarının yani güneşli günlerin gelmesiyle birlikte cilt temizliğinin önemi daha da artıyor. Bahar aylarında güneş ışınlarına maruz kalan cildinizde kuruma veya soyulma problemleri daha fazla görülmeye başlıyor. Bu durum çevresel kirler, kullandığınız krem ve makyaj kalıntıları ile birleşince cildinizi tüm gün arındırmanız gerekiyor.



Temizlik işlemini her zaman tonik ile yapmanız sağlıklı bir karar olmayabilir. Cildinizin yapısına göre cilt temizliği uygulaması farklılık gösterebilir. Örneğin kuru bir cilde sahipseniz az yağlı bakım ürünleri kullanmanızda fayda var.





Peeling ile Yaza Hazırlık Yapın

Cilt bakımının olmazsa olmazlardan biri de peeling fakat birçok uzman yaz sıcaklarında peeling yapılmasını önermiyor. Kışın kuruyan ve solan cildinizi peeling yaparak ölü derilerden arındırmak için bahar ayları uygun bir zaman. Evinizde kolayca yapabileceğiniz peeling’lerinizle hem siyah noktalarınızdan kurtulabilirsiniz hem de yaza capcanlı bir ciltle hazır olursunuz.







Kremleri Değiştirmenin Tam Zamanı

Cilt yapısını korumak için yaptığımız bir diğer rutin ise krem sürmek. Kışın soğuktan kuruyan cildimiz için yağ oranı yüksek kremler kullanıyorduk. Bahar aylarıyla birlikte bu kremleri rafa kaldırmanın zamanı geldi. Baharla birlikte cildimiz yeteri kadar yağ üretmeye başladığı için kullanılan kremlerin sivilcelere neden olması muhtemel. Cildinizin yağ ve nem dengesini koruyabilmek için

daha hafif, az yağlı kremleri tercih etmelisiniz. Cilt lekelerinden korunmak için güneş kremi sürmeyi ihmal etmeyin!





Kendinize Bakmayı İhmal Etmeyin

Temizlik, peeling, krem, serum… Cilt yapınızı korumak için birçok işlem yapıyorsunuz. Bedeninize ve psikolojinize iyi bakmak da en az bu işlemler kadar önemli. Öncelikle su içmeyi ihmal etmeyin. Cildin sağlıklı görünmesinde suyun rolü saymakla bitmez. Sıcak havalarla birlikte su kaybının fazla olduğunu düşünürsek günlük su ihtiyacını karşılamaya özen gösterin.



Bir diğer konu ise uykusuzluk ve stres. Cildinizin cansız görünmesinde ikisinin de rolü çok fazla. Mevsim geçişiyle birlikte bahar aylarında uyku düzeniniz bozulabilir. Bu zamanlarda uyku düzeninizi korumaya ve stresten olabildiğince uzak durmaya özen gösterin.





