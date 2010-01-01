Kendimizle ilgilenmek gibisi yok, değil mi? Maske yapıp nemlendiriciyi sürdüğümüz anda cildimizin ferahlaması bizi de daha huzurlu hissettiriyor. Cilt bakımının her detayını öğrenmek ve biraz daha bilinçli olmak istiyoruz ama bazen bir yanlış tüm doğruları götürüyor. Bunu kendinize yapmak istemediğinizi biliyoruz, bu nedenle cilt bakımında yapılan yanlışları bir araya getirdik.

Cilt bakımı aslında yaşla beraber hayatımızda yer etmesi gereken bir alışkanlık değil aksine genç yaşlardan itibaren sağlıklı ve iyi görünen bir cilt için hayatımızın bir parçası haline gelmesi gereken bir hijyen alışkanlığı. Dolayısıyla bu bakımı ertelemek yerine belirli bir rutin edinmeliyiz.

O kadar çok seçeneğimiz, ulaşabileceğimiz o kadar kaynak ve kozmetik olunca doğruyla yanlışı birbirinden ayırt edemeyebiliriz. Sivilceye hızlı bir çözüm bulmak ya da göz altı morluklarından kurtulmak için ilginç yöntemlere başvurmak ya da cildinize zarar verecek yanlış uygulamalardan önce iyi bir araştırma yapmalısınız, neyse ki biz sizin için küçük bir araştırma yaptık bile!





Yanlış 1 – “Yüzümü çok yıkarsam daha temiz olur”

Evet, çoğunluk belki de böyle düşünüyor ama aslında yüzümüzü çok fazla yıkamak cilt bakımında yapabileceğimiz en yanlış hareketlerden biri. Cildin üst tabakasındaki katmanı soyarak gözeneklerimizi ölü deri, makyaj malzemeleri ve kire karşı savunmasız hale getirmeye sebep olan fazla yüz yıkama alışkanlığı yerine sabah ve akşam günde iki defa yüzünüzü yıkamanın yeterli olacağını bilmelisiniz.

Yanlış 2 – “Cildime herhangi bir kremi sürebilirim”

Cilt bakımının gerçekten faydalı bir etkiye sahip olması için cildinizin ihtiyaçlarına uygun olması gerekir. Bu yüzden cildinize herhangi bir kremi süremezsiniz. Cilt tipiniz kuruysa nemlendirme etkisi yüksek ürünler seçmeni gerekir, bunun için yağ bazlı nemlendirici ya da köpük temizleyiciler kullanabilirsiniz. Ancak yağlı ya da karma bir cilde sahipseniz jel temizleyiciler ve su bazlı nemlendiriciler sizin için daha uygun olur.





Yanlış 3 – “Ne kadar çok ürünüm olursa o kadar iyi”

Çok fazla ürün kullanmak cildinizin hassaslaşmasına ve kullandığınız ürünlere karşı tepki göstermesine sebep olur. Üstelik cildinize iyi gelmeyen ürünün hangisi olduğunu anlamanız da zorlaşır. Cildinizi temizlemek ve nemlendirmek için kullanacağınız ürünlere ek rutininize bir de maske ya da peeling ekleyebilirsiniz, bu kadar yeterlidir!

Yanlış 4 – “Makyajımı silmeden uyuyacağım”

Cilt sağlığınız için atacağınız en yanlış adımlardan biri makyajla uyumak diyebiliriz. Kozmetik ürünler gözeneklerinizi tıkayabilir, gece artan sebum ve yağ üretimiyle birlikte cildinizde sivilceler oluşur ve bunu da istemezsiniz! Çok yorgunsanız makyajınızı temizleyici yerine temizleme mendiliyle silebilirsiniz ama makyajla hiçbir zaman uyumamalısınız.





Yanlış 5 – “Kışın güneş koruyucusuna gerek yok”

Güneş ışığı cildinizdeki ince çizgilerden ve lekelerden sorumlu, yani ona güvenemezsiniz! Her ne kadar sağlığımız için gün ışığını yeterince almamız gerekse de cildimiz için dikkatli olmalıyız. Kapalı kış günlerinde bütün gün dört duvar arasında olacaksanız güneş kremine ihtiyacınız olmaz ama unutmayın ki sağlıklı bir cilt için dışarı her çıkışınızda SPF 30 faktörlü bir güneş kremi kullanmalısınız.

Yanlış 6 – “Sivilcemi patlatırsam daha hızlı geçer”

Sivilcelerinizi patlatmak hatta aslına bakarsanız sadece yüzünüze dokunmanız bile cildiniz için zararlı olabilir. Sivilcelerin yayılması ya da elinizdeki mikropların yüzünüze bulaşması cildinizde daha fazla leke ve iz bırakabilir. Bunun yerine elinizi yüzünüze götürmemeli ve sivilcelerinizi de patlatmamalısınız.





Yanlış 7 – “Yeterince peeling yapmıyorum”

Muhtemelen yeterince peeling yapıyorsunuz. Evde nispeten doğal ya da çok kimyasal içermeyen ürünlerle yaptığınız peeling tabii ki bir profesyonelin uygulayacağı kimyasal versiyonları kadar derin bir bakım yapmıyor. Yine de cildin üzerinde biriken ölü deri ve kiri temizleyicinize oranla daha iyi temizliyor. Haftada bir kez peeling yapıyorsanız, yeterince peeling yapıyorsunuz demektir.