Teknolojinin ciltteki sorunları tedavi etmek için geliştirdiği sistemlere her geçen gün yenileri ekleniyor. Fraksiyonel Karbondioksit Lazer ve Mikroiğneli Radyofrekans sistemleri kombine eden FraxisDuo da bunlardan biri...

Cilt sorunlarının çözümünde en etkili yöntem...

Cilt yenileme, yara ve sivilce lekeri, kırışıklıklar, çatlaklar, damarlanma, aşırı terleme gibi birçok sorunun tedavisinde kullanılan Fraxis Duo, kombine yapısı sayesinde sorunların çözümünde maksimum tedavi yelpazesi sağlıyor. Fraxis Duo'nun özelliklerini Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Erol Koç anlattı...

Radyofrekans sistemi, son yıllarda bilimin hizmetine sunulmuş, elektrik akımı kaynağı ile değişik akımlarda dalga boyunda radyofrekans enerjisi üreten bir sistem. Buna son yıllarda fraksiyonel modu eklenmesiyle, mikroiğneli fraksiyonel mod ile derinin daha derin katmanlarına enerji ulaştırılabiliyor ve yan etkisiz, hasarsız olarak tedavi sağlanıyor. Yine son yılların teknolojisi olan CO2 lazer ile hem yüzeyden hem derinden verilen enerji ile tüm yüzeysel ve derin deri lezyonlarına etki edilebiliyor ama bunun yanında fraksiyonel sistem sayesinde çevreleyen dokuya minimal hasar görüyor ve lezyonel doku etkin bir biçimde tedavi edilebiliyor.

2 teknolojinin birleşimi

FraxisDuo; estetik pazara radyofrekans mikro iğneleme ile birlikte giren çoklu-platform bir karbondioksit CO2 lazer sistemi. Mikro iğne fraksiyonel radyofrekans (RF) ile kombine fraksiyonel CO2 lazer; medikal estetik kozmetik dermatolojide günümüzde gelinen en son teknoloji. Kozmetik tıpta ayrı ayrı kanıtlanmış etkili ve uygulanabilir bu iki teknoloji birleştirilerek estetik pazara sunmuştur. Sistemin önemli avantajlarından biri, iki teknolojinin birleştirilerek derinin hem yüzeysel ve hem derin katmanları ısıtılarak koagülasyon elde edimesidir. Mikro iğne fraksiyonel RF yüksek oranda hacimsel ısıtma ve derin ısı dağılımı sağlarken; CO2 fraksiyonel lazer yoğun yüzeysel ısıtma ile stimülasyon sağlar. Bu sayede akne izi, kırışıklık, cilt gevşekliği ve pigmentasyon dahil olmak üzere tıbbi ve kozmetik endikasyonlar, geniş bir yelpazede tedavi edilebilmektedir.

Tasarım itibariyle kullanıcı dostu olan cihazın CO2 lazer başlığının ablatif modu olan cerrahi mod ile her türlü epidermal, dermal deri lezyonları, siğiller tedavi edilebilirken, CO2 lazerin scanner modu olan fraksiyonel mod ile akne skarları, atrofikskarlar, yanık skarları, çatlaklar tedavi edilebiliyor. Mikroiğneli RF modu ile de yine akne skarları, kollajenre modelizasyonu, cilt tonunu düzeltme, gözenek sıkılaştırma, kırmızı yüz, damarlanma, çatlak tedavisi ve hiperhidroz tedavisi yapılabiliyor.

Lezyona ve duruma göre değişmekle birlikte, lezyonların tahribini sağlayan durumlar için genellikle tek seans yeterli olurken, cilt gençleştirme, akne skarları, çatlaklar vb. gibi durumlar için ise 4-6 seans yeterli oluyor. 1-2 gün süren kızarıklık, nadiren hafif kabuklanma, soyulma ve kızarıklık haricinde sistemin ciddi bir yan etkisi veya komplikasyonu bulunmuyor. Uygun enerji parametreleriyle, cihaza iyi adapte olmuş bir hekim, cihaz ile birçok işlemi başarıyla yapabiliyor.

Hangi işlemler yapılabiliyor?

CO2 lazer ve RF teknolojilerini bir arada platform olarak sunan bu sistemin kullanım alanları; cilt tonu ve dokusunu gençleştirme, gözenek sıkılaştırma, kırışıklık tedavisi, cilt gençleştirme, lekeler, sivilce izleri, akne skarları, ameliyat izi, diğer yara ve izler, kırmızı yüz, damarlanma, hamilelik çatlakları ve aşırı terleme.



