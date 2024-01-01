Şehir hayatı, hava kirliliği ve stres cildinizin en büyük düşmanı. Cilt strese karşı tepki veriyor. Kızarıyor, kuruyor ve sağlıklı görüntüsünü kaybediyor. Cildin detoks sistemini aktive ederek, erken yaşlanmayı ve elastikiyet kaybını önleyen bir bakım, serbest radikallere karşı optimum koruma sağlıyor.

Arınma ve temizlenme anlamına gelen detoks çoğu zaman sadece beslenmeyle özdeşleştirilse de vücudumuzu sadece besinlerden değil, başka yan etkilerden de arındırmak gerekiyor. Cildin her gün karşı karşıya kaldığı hava kirliliği, makyaj, beslenme veya diğer etkenler gözeneklerde tıkanmaya, ciltte yorgun ve solgun bir görünüme neden oluyor. Bu faktörlerin ciltteki etkisini ortadan kaldırmak için özel olarak geliştirilmiş Neutrogena Skin Detox Serisi, toksini ve günlük kiri yüzde 100 hedef alarak temizlemeye ve gözenekleri arındırmaya yardımcı oluyor. Böylece cilt, gün boyu temiz, saf ve ışıltılı bir görünüm kazanıyor.



Bu yeni jenerasyon ürün serisi, geliştirilmiş formülüyle, ışıltılı ve yumuşacık bir cilt için cildi temizliyor ve arındırıyor.







Serinletici Peeling Jel: Glikolik asitle zenginleştirilmiş nazik mikro-peeling’ler cildi canlandırıyor, gözeneklerdeki kiri, yağı ve makyajı arındırıyor. Cildi derinlemesine temizlerken, cildin ihtiyacı olan nemi koruyor. Gözenekleri tıkamıyor. Uygulama sırasında serinleten formülü ve nazik dokusuyla tüm cilt tipleri için uygun.



