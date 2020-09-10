G5 masajı; yağ birikintileri ve selülitleri parçalamak için çalışan, yüksek yoğunluklu bir lenfatik masaja benzeyen bir masaj türüdür. Bir terapist tarafından elle yapılan klasik masaja göre çok daha etkili olan bu masaj yapılırken mekanik bir masaj cihazı kullanılmaktadır.

Titreşim kullanılarak çeşitli masaj teknikleri uygulanan G5 masajında kullanılan masaj başlıkları, kan dolaşımını iyileştirmede ve cilt elastikiyetini arttırmada oldukça etkilidir. Ayrıca, cilt yüzeyinde pürüzsüzlük yaratarak cildin temizlenmesine de yardımcı olur.



G5 Masajı; sırt ve omuz bölgeleri başta olmak üzere, göbek, kalça ve uyluk bölgelerinde kullanılmaktadır. Selülit tedavisinde de tercih edilen bu masaj, daha pürüzsüz bir cilt görünümü elde etmek isteyenler için idealdir. Peki, G5 masajı ne işe yaramaktadır? Hangi alanlarda kullanılmaktadır? Etkili ve kalıcı bir sonuç elde edilebilir mi? G5 masajı ile ilgili merak edilen soruların cevabı yazının devamında…



Titreşimli Tedavi ve Sağlık Hizmetlerindeki Kullanımı



Titreşimli tedavilerin sağlık hizmetlerindeki kullanımı, köklü bir tarihe sahiptir. Aslında, osteopatik tıbbın Avrupa’ya gelmesinin ardından daha geniş alanlarda kullanılmaya başlanmıştır.



Elle yapılan bir masaj ise çok daha eski zamanlara uzanmaktadır. Çin’e bakıldığında, manuel masaj tekniklerinin M.Ö 168’e kadar gittiği görülmektedir. Cihazların dahil olduğu masajlar ise biraz daha yakın tarihlidir. Günümüzde, fizik tedavi olarak kullanılan titreşimli tedaviler, hem spor eğitimi alanlarında hem de fizik tedavi olarak giderek popüler bir kullanıma ulaşmaktadır.



1970’lı yıllardan bu yana kullanılan G5 Masajı ise, ilk olarak Fransa’da icat edilen G5 masaj cihazı ile gerçekleştirilmektedir. Bu masaj, o günden bu yana tüm dünyaya yayılan bir kullanım alanına sahiptir. Özellikle, terapistler tarafından sıklıkla kullanılmaktadır.



Yumuşak Doku Tedavisinde Cihaz Desteği



Yumuşak dokularda meydana gelen yaralanmalar için kullanılan cihaz destekli masaj, özellikle 2000’li yıllarda popülerlik kazanmıştır. Bu masajın giderek popüler bir hal almasının nedeni, manuel masaj tekniklerine göre daha üstün ve etkili olmasıdır.



Yumuşak doku tedavisinde cihaz destekli masaj uygulamasında; zayıflayan dokular tanımlanır, daha sonra bir cihaz yardımıyla bölgeye güçlü bir sürtünme sağlanır. Fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezlerinde popülerlik kazanan G5 masajının, yumuşak doku yaralanmalarında bağların daha hızlı iyileşmesine yardımcı olabileceği de görülmüştür.



G5 Masajının Faydaları Nelerdir?



G5 masajı için kullanılan cihazlar, 1970’li yıllardan bu yana hem sağlık alanında, hem de güzellik ve fitness uygulamalarında kullanılmaktadır. Manuel olarak yapılan masaj tekniklerine göre daha etkili olan bu masajın genel olarak faydaları ise şöyledir:



• Lenfatik sıvıların genel dolaşımı ve kan dolaşımı iyileşir

• Genel vücut yorgunluğu azalır

• Yumuşak dokulardaki yaralanmalar daha hızlı iyileşir



Geleneksel masaj tekniklerinden daha etkili olduğu bilinen G5 masajı sırasında, vücuda derin bir masaj yapılır. Bu da, tedavi sürecinin kısalmasını sağlamaktadır. G5 masajı, günümüzde en etkili ve işlevsel masaj terapisi olarak gösterilmektedir.



G5 Masajı ile Selülit Tedavisi



Cilt kontörünü iyileştirmek, yağları parçalamak ve kilo kaybına katkı sağlamak için de G5 masajı kullanılabilir. Bu masaj tekniği, kadınların baş belası olarak gösterilen selülit tedavisinde de en etkili yöntemlerden biri olarak gösterilmektedir. Selülit sorunu olan kadınlarda:



• Selülitleri ve bölgedeki yağ birikintilerini azaltmak

• Cilt dokusunu ve görünümünü iyileştirmek

• Kan dolaşımını hızlandırmak için G5 masajı tercih edilebilir.



Vücutta kan dolaşımını ve lenfatik akışı arttıran bu masaj, inatçı yağları parçalayarak selülit görünümünü de ortadan kaldırmaktadır. Aynı zamanda, kolajen ve elastin üretimine de katkı sağlar. Tüm bu faydaları, selülit tedavisi için yardımcı olabilir.

G5 Masajı ve Lenfatik Sistem

G5 masajı, çok uzun yıllardan beri sağlık ve güzellik alanında kullanılmaktadır. Faydalarından biri de, lenfatik akışı arttırmaktır. Doğru bir zayıflama programı ile kombine edildiğinde, daha hızlı ve daha uzun vadeli etkiler de görmek mümkündür.



• Toksinleri atar

• Detoks etkisi yaratır

• Kan dolaşımını hızlandırır

• Lenfatik drenajı hızlandırır



Cerrahi olmayan, kesi gerektirmeyen, ağrısız ve acısız bir tedavi seçeneği olduğundan, G5 masajı sonrası herhangi bir iyileşme süresi söz konusu değildir. Kişi, masaj sonrasında günlük aktivitelerine derhal dönebilir. Ayrıca, kesi ya da iyileşme süresine ihtiyaç duyulmadığından, pek çok tedavi seçeneğine göre daha güvenli kabul edilmektedir. Maliyet olarak da daha düşüktür.



G5 Masajı ile Vücut Şekillendirme



G5 masajı, kilo vermek için tek başına bir tedavi seçeneği değildir. Bununla birlikte; selülitleri tedavi etmek, kan dolaşımını ve lenfatik drenajı hızlandırmak, toksinlerden arınmak ve detoks yapmak için iyi bir seçenektir.



Bununla birlikte, tek başına yeterli olmayacağı unutulmamalıdır. Dengeli bir beslenme programı ve düzenli bir egzersiz programı ile birleştirildiğinde, G5 masajı çok etkili sonuçlar gösterebilmektedir.



Özetle…



G5 masajı, uzun yıllardır sağlık, güzellik, fitness ve estetik alanlarında masaj terapistleri tarafından uygulanmaktadır. Elle uygulanan geleneksel masaj yöntemleri ile kombine edilerek, daha etkili sonuçlar elde edilmesi sağlanır. Genel olarak G5 masajı; hem selülitleri azaltmak hem cilt kontörünü iyileştirmek hem de kan dolaşımını hızlandırmak için kullanılabilir. Cerrahi bir işlem, kesi ya da enjeksiyon gerektirmediğinden, işlem sonrası herhangi bir ağrı ya da acı hissedilmez. Ayrıca, iyileşme süresi yoktur ve cerrahi işlemlere göre daha düşük maliyetlidir. Uluslararası alanda ise G5 masajı; evde sağlık, anti-aging bakımlar, spa salonları ve spor hekimlerik tarafından kullanılmaktadır.



Kaynak:

https://www.marmarahair.com/g5-masaji-faydalari-ve-kullanim-alanlari/