Gilette Venus, sadece bikini bölgesine özel serisini tanıttı

Gilette Venüs, yeni bikini bölgesi serisini marka yüzü Aybüke Pusat ile düzenlenen kışa merhaba etkinliğinde tanıttı ve öz bakımların genelde kışın yapıldığına vurgu yapıldı. Basın ve güzellik dünyasının davetli olduğu etkinlikte markanın bikini bölgesi ürünleri Türkiye’de ilk kez tanıtıldı. Seride yer alan ürünlerin tamamı bikini bölgesi tıraşına özel üretilmiş. 2’si 1 Arada Temizleyici + Tıraş Jeli, bikini bölgesi için özel olarak tasarlanan Tıraş Makinesi ve Yedek Başlık Paketi, Günlük Yatıştırıcı Serum’dan oluşan Yeni Bikini Bölgesi serisi hakkında bilgiler verildi. Etkinlikte ayrıca dermatoloji alanında önde gelen uzmanlardan Prof. Dr. Ayşe Serap Karadağ, bikini bölgesi tıraşı konusunda dikkat edilmesi gerekenler konusunda bilgiler verdi.

Karadağ, bikini bölgesi tıraşında batık oluşumunu engellemek için en önemli adımın tıraş için kayganlaştırıcı jel olduğunu vurguladı. Bikini bölgesinin vücudun en hassas bölgesi olduğunu ve özel bakım gerektirdiğini söyleyen Prof. Dr. Ayşe Serap Karadağ, bu bölge için kullanılan ürünlerin dermatologlar ve jinekologlar tarafından onaylı; paraben, boya ve silikon içermeyen özellikte olması gerektiğini belirtti.

Prof. Dr. Ayşe Serap Karadağ’dan bikini bölgesi tıraşı ile ilgili öneriler:

- Bikini bölgesi tüylerinin yapısı vücudun geri kalanındaki tüylerden farklı. Bu yüzden bikini bölgesine özel tıraş bıçağı seçilmesi gerekiyor.

- Tıraş bıçaklarını birkaç kullanım sonrasında mutlaka değiştirmek gerekiyor.

- Ölü derilerle birlikte batık oluşumunu engellemek için zaman zaman peeling yapılması bölgeyi rahatlatıyor.