Güneş yanığının tedavisi nasıl olmalı?

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Uzmanlar uyarıyor: "Güneş yanıklarına yoğurt veya diş macunu sürmeyin, yanık bölgeye soğuk kompres yapın!"

Acıbadem Mobil Sağlık Operasyon Koordinatörü Dr. Behiç Berk Kuğu, halk arasında yaygın olarak bilinenin aksine, güneş yanığı olan bölgeye yoğurt veya diş macunu sürmenin enfeksiyon riskini artırdığını belirterek, yanık bölgeye öncelikle soğuk kompres uygulanmasının tavsiye edildiğini bildirdi.



Kuğu, yaz aylarının gelmesiyle güneş yanıkları tehlikesinin hem çocuklar hem de yetişkinler için ortaya çıkmaya başladığını belirterek, güneşin zararlı etkilerinden korunmanın yollarını

aktardı.



Güneş yanıklarının, yaz boyunca dikkat edilmesi gereken konuların başında yer aldığına işaret eden Kuğu, bu kapsamda doğrudan güneş ışınlarına maruz kalınmaması gerektiğini vurguladı.



Kuğu, güneş ışınlarının, vücutta D vitaminin salgılanmasını sağlayan esas faktör olduğu için önem taşıdığına dikkati çekerek, fazla ve şiddetli güneş ışığına maruz kalınmasının ciltte birinci dereceye kadar varabilen yanıklara neden olabildiğini kaydetti.



"UVA ile UVB ışınlarına sık sık maruz kalınması cilt kanseri riskini artıyor"

UVA ile UVB ışınlarına sık sık ve uzun süre maruz kalmanın "Malign Melanom" denilen cilt kanseri hastalığı riskini özellikle beyaz tenli kişilerde belirgin şekilde arttığını belirten Kuğu, şöyle devam etti:



"Ayrıca güneş ışığına maruz kalmaya bağlı olarak deride 'büller' diye adlandırılan şişlikler, kızarıklıklar, su dolu cilt kabarcıkları oluşabiliyor. Bu cilt lezyonları enfeksiyon kapmaya yatkın oldukları için onları kontrol altında tutmak gerekiyor. Halk arasında yaygın olarak bilinenin aksine, yanık bölgeye yoğurt veya diş macunu sürmek enfeksiyon riskini arttırıyor. Yanık bölgeye öncelikle soğuk kompres uygulanması tavsiye ediliyor. Kompresin ardından hekimin önereceği, yanığın acısını azaltacak anestezik kremlerle hassaslaşan bölgenin enfeksiyon kapmasını önleyecek kremler karıştırılarak sürülebilir."



"Çocuklar doğrudan ve uzun süre güneşin altında kalmamalı"

Kuğu, şiddetli güneş ışınlarının özellikle çocuklar için tehlike yaratığına işaret ederek, özellikle bir yaşın altındaki çocukların öğle saatlerinde doğrudan ve uzun süre güneş ışını almamasının önem taşıdığını vurguladı.



Bir yaşından büyük çocukların ise güneşin etkin olduğu saatlerde dışarıda olmaları durumunda mutlaka kenarlı şapka takması gerektiğini anlatarak, deniz kenarında yüksek korumalı kremlerin kullanılmasını tavsiye etti.



(AA)