Bir dermokozmetik ürünü düşünün ki, ilhamını sanattan alıyor, marka danışmanı ürünün kampanya yüzü oluyor… Standartların dışına çıkma’nın ne demek olduğunu bir de bu projeyle öğrenelim...

Son dönemde geçirdiği değişimle birlikte, Dermoskin ile ortak bir projeye imza atan konsept tasarımcı Sedef Çalarkan, danışmanlığını yaptığı marka için kamera karşısına geçerek sanatını bir kez daha gözler önüne serdi. Güzellik algısını sanatla birleştirmeyi hedefleyen projede; alışık olunan ünlü yüzler yerine, markanın danışmanına yani Sedef Çalarkan’a yer verilerek ters köşe etkisi gerçekleştirildi. Proje hakkında merak ettiklerimizi Sedef Çalarkan’a ve markanın yönetim kurulu başkanı Ömer Sarıyer’e sorduk.

Dermoskin ile yollarınız nasıl kesişti? Projeyi anlatır mısınız?

Firmaya projeyi ilk olarak ben götürdüm. Yıllardır çok severek kullandığım bir markaydı. Bugüne kadar ülkemizde yapılmamış bir ilke imza atmak; bir güzellik ürünüyle, tasarımcı ve sanatı yan yana getirmek istedim. Ortaya hepimizi tatmin eden güzel bir iş çıktı. Artık kampanyalarda, modeller dışında alışılmamış yüzleri kullanmak yaygın. Dünyada da birçok örneği var. Dermoskin, bir tasarımcıyı yüzü yaparak farkını ortaya koymayı başardı.

BB kremi sanatla birleştirerek vermek istediğiniz mesaj nedir ?

Sanat, yaratıcılığın ve hayal gücünün farklı tekniklerle dışavurumudur. Dermokozmetik markasının güzellik ürününü sanatla birleştirmek istedik. Güzel eserler hoştur, kişiye haz ve keyif verir. Diğer bir yandan, yapılmamış farklı bir yola gitmek istedik. Markanın vizyon sahibi kimliği de buna çok uyumlu. Projeyi fotoğraflayan Yonca Karakaş’a sonsuz güvendiğim için sanatsal, güzel bir görsellik çıkacağından emindim. Beni ve projeyi en iyi şekilde göstereceğini biliyordum. Bir modelden çok, tasarladığım ürünün gücünü kameraya yansıttığımı düşünüyorum. Benim için güzel bir deneyim oldu.

Projenin devamı için planlarınız var mı? Neler yapmayı düşünüyorsunuz?

Tabii, projenin devamı olacak. Daha önce de belirttiğim gibi, farklı bir sanatla ilişkilendirebildiğimiz bu yolu devam ettirmek istiyoruz. Önümüzdeki aylarda yeni çıkartacağımız bir ürünümüz var. Ön çalışmaları içerisindeyiz.Güzellik ile sanatı birleştirmek özellikli kılıyor. Bu yolda benimsediğimiz ve önemsediğimiz ilkelerimiz var. Projeler gerçekçi, ulaşılabilir ve yenilikçi olmalı.

Dermoskin yönetim kurulu başkanı Ömer Sarıyer:

“Sedef Çalarkan bugüne kadar birçok marka ile iş birliği yapmış, vizyonu geniş, üretici, hızlı, dünyayı takip eden, başarılı bir konsept tasarımcı. Kendisi bu teklifi bize getirince çok ilgimizi çekti. Dünyayı takip etmek, günümüzün hızına yetişebilmek çok önemli. Bana göre ünlü isimlerin tasarımlarında markanıza dokunuşları, marka konumlandırmasında çarpan etkisi yaratıyor."