Yaz geldi diye planlarınızı çoktan yapmış olabilirsiniz fakat estetik dünyası için aynı şey söz konusu değil. Kadınları daha çabuk, daha da güzel yapmaya çalışan teknolojilere her yeni gün bir yenisi eklenirken, çözülemeyecek sorunların sayısı da giderek azalıyor.

Yazı: Nilgün Yıldız Konakcı



Hadi itiraf edin yaz tatilinizi çoktan planladınız bile... Sonuçta yaz demek tatil demek. Ama tatile sadece bavul hazırlayarak çıkılmayacağını artık hepimiz biliyoruz. Bir kere yaz; aynı zamanda güneşte yıpranan cilt, ortaya çıkan kilolar, kendini gösteren kırışıklıklar demek. Bu yüzden de siz siz olun tatil bavulunuzu hazırlarken içine biraz da güzellik koymayı unutmayın...



Üçü bir arada

Hepimizin yıllardır beklediği bir hayal var. Öyle bir makine olacak ki bizi hem güzelleştirecek, hem gençleştirecek hem de zayıflatacak. Güzellik dünyasındaki son gelişmelerden biri olan ve bu hayalleri gerçekleştirmeyi amaçlayan InMode teknolojisi Forma, Fractora ve BodyFX isimli üç ayrı uygulamadan oluşuyor. Bu yeni teknoloji hakkında Medikal Estetik Hekimi Dr. Mustafa Karataş bilgi verdi.



Daha biçimli bir silüet

Dr. Karataş “Radyofrekans enerjisi, derin doku ısıtması, vakumlama ve negatif basınç gibi etkinliği kanıtlanmış farklı mekanizmaları bir araya getiren Inmode BodyFx, vücut biçimlendirme sistemlerine yeni bir boyut getirmeyi amaçlıyor” diyerek, sözlerine devam ediyor: “Bu uygulamayı ön plana çıkaran ise selülit görünümünü hafifletmeden, vücut elastikiyetini artırmaya ve bölgesel fazlalıkları yok etmeye kadar tüm problemlere yardımcı olması. Sadece yağ dokusuna etki eden ya da uzmanlık alanı portakal kabuğu görünümüyle savaşmak olan sistemlerin aksine vücuttaki tüm estetik problemlerle aynı anda hedefliyor.” Radyofrekans enerjisi ile yağ dokularını hedef alan BodyFx, bunu yaparken elastin ve kolajen liflerine etki ederek cildin elastikiyetini arttırmaya yardımcı oluyor. Vakum ve kontrollü enerji darbeleri ile sinerjik olarak çalışarak, portakal kabuğu görünümünün hafiflemesini amaçlıyor. Vücudun daha pürüzsüz, taze ve sıkı bir görünüme kavuşmasını hedeflerken, bölgesel fazlalıkların giderilmesine yardımcı oluyor.





Dr. Mustaga Karataş



Hangi bölgelere ve kimlere uygulanabilir?

Kollar, sırt, sütyen hattı, kalçalar, karın, bel, bacak veya diz bölgesindeki fazla yağlardan şikayetçi olan herkes bu tedaviden faydalanabiliyor. Bölgesel fazlalıkları gidermeyi hedefleyen teknolojinin en önemli artılarından biri cilt kalitesi ile sıkılığını arttırmayı ve portakal kabuğu görünümüyle savaşarak ince, genç görünümlü bir siluet yaratmayı amaçlaması.



Ağrılı bir uygulama mı?

İşlem sırasında uygulama yapılan bölgede ısı ve hafif bir vakum etkisi hissediliyor. Ortalama 20-30 dakika süren ve derin doku masajını andıran tedavi sonrasında uygulama yapılan bölgede hafif sıcaklık hissi ve kızarıklık oluşması normal. Bunlar birkaç saat içinde geçiyor. Kısacası bu uygulamayı, öğlen tatilinde rahatça yaptırıp işinize ve sosyal yaşamanıza geri dönebiliyorsunuz.



Kaç seans yaptırmak gerekiyor?

Seans sayısı, kişinin durumuna göre altı-sekiz seans arasında değişiyor. Haftada bir seans uygulanması öneriliyor yani tüm tedavi 1,5-2 ayda tamamlanıyor. İkinci seansın ardından vücuttaki değişiklikleri görmeniz hedefleniyor. İki-üç seans sonunda uygulama yapılan bölgedeki cilt kalitesinin arttığı, kişinin teninin daha yumuşak ve pürüzsüz bir hal almaya başladığı fark edilebiliyor. İşlemin inceltici ve sıkılaştırıcı etkisi genelde dördüncü-beşinci seanstan sonra gözlenmeye başlıyor ve tedavi tamamlandıktan sonra bir süre daha devam ediyor. Araştırmalar, bu uygulama sonrasında hastalarının tedavi sonunda bir beden küçüldüğünü gösteriyor.



Uygulamayla birlikte diyet yapmak gerekiyor mu?

Hayır. Dikkat edilmesi gereken tek şey uygulama boyunca ve sonrasında kilo almamak. Eğer kilo kontrolüne dikkat edilirse işlemin inceltici etkisi kalıcı olabiliyor. Ancak cildin sıkılığını korumak ve selülitleri kontrol altında tutmak adına üç- altı ayda bir, tek seans yaptırılması öneriliyor.







Daha duru bir cilt

Yeni nesil bir fraksiyonel radyofrekans sistemi olan Fractora, çizgileri, kırışıklıkları hafifletmeyi, cilt rengini ve kalitesini arttırmayı, cilde daha sağlıklı, duru ve taze bir görünüm vermeyi amaçlıyor. Bu uygulama son günlerde Hollywood ünlüleri arasında da çok popüler... Elastikiyet kaybından akne izlerine, ince çizgilerden ameliyat izlerine kadar birçok cilt problemiyle mücadele ediyor. Dr. Karataş, Fractora’nın cildi fraksiyonel olarak soyma ve cildin alt katmanlarında yarattığı kolajen sentezi sayesinde gençleştirme etkisi olduğunu söylüyor.



Nasıl etki ediyor?

Etki mekanizması, cildi yüzeysel ve fraksiyonel olarak soyma, derin dermiste oluşturduğu ısı enerjisinin kombinasyonu ile ortaya çıkıyor. Fraksiyonel bir radyofrekans sistemi olan Fractora, derinin dermis tabakasında radyofrekans enerjisi ile oluşturulan ısı ve ultrason akımını bir arada kullanarak, kolajen sentezini arttırıp, cildin yenilenmesine katkıda bulunmayı amaçlıyor. Yenilenen kolajen ve elastin lifleri sayesinde cilt daha sıkı ve daha parlak bir görünüme kavuşuyor.



Hangi cilt problemleri üzerinde etkili oluyor?

İnce ve derin kırışıklardan elastikiyet kaybına, akne ve akne izi tedavisinden ameliyat ve yanık izlerine kadar pek çok soruna yardımcı oluyor. Ayrıca üst göz kapağındaki elastikiyet kaybını hafifletmek, göz altlarını sıkılaştırmakta da kullanılıyor. Kol, boyun ve dekolte bölgesindeki yaşlanma belirtilerinin tümünde uygulanabiliyor.



Etkili bir sonuç için ortalama kaç seans yapılmalı?

Problemin derecesine göre değişse de tedavi protokolü üç-altı haftalık aralıklarla uygulanan üç-altı seanstan oluşuyor. Yüksek enerji seviyeleriyle yapılan uygulamalarda daha az sayıda seansa ihtiyaç duyulsa da iyileşme süreci daha uzun oluyor.



Nasıl uygulanıyor? Sonrasında nelere dikkat etmek gerekiyor?

Uygulamanın konforlu geçmesi için işlemden 40 dakika önce cilde anestezik etkili bir krem sürülüyor. Uygun başlık seçilerek, problemli bölgeler değişen enerji seviyelerinde taranıyor. Sonrasında kızarıklık ve ödem görülmesi normal. Düşük enerji seviyeleriyle yapılan uygulamalarda kızarıklık ve ödem 48 saat içinde hafiflemeye başlarken, yüksek enerji seviyesi ile yapılan uygulamalarda beş- yedi gün sürebiliyor. İşlemden sonraki birkaç günde cilt yüzeyinde noktasal kabuklanmalar görünmesi de beklenen bir etki.



Farklı uygulamalarla kombine edilebiliyor mu?

Tedavi; dolgu, mezoterapi, botoks gibi tedavilerle birlikte uygulanabiliyor.



Etkileri ne zaman görülmeye başlıyor?

Uygulamanın beşinci gününden itibaren yeni kolajen formasyonunun başlaması amaçlanıyor. Yeni kolajen oluşumu ise altı ay boyunca sürüyor.



Cildinizi forma sokun

Kim Kardashian’ın da aralarında bulunduğu pek çok ünlünün gençlik sırlarından biri Forma teknolojisi, cildin derin tabakalarındaki yeni kolajen üretimini arttırarak, ince çizgilerden kırışıklıklara, ciltteki elastikiyet kaybından cilt tonunu düzenlemeye kadar tüm yaşlanma belirtileriyle mücadeleyi amaçlıyor. Dr. Karataş sistemin bu anlamda diğer teknolojilerden ayrıldığını söylüyor: “Kimi cilt sıkılığını artırmada, kimi de çizgilerin görünümünü hafifletmede uzmanlaşan sistemlerin aksine, uygulamanın en önemli özelliği bu problemlere aynı anda ve aynı güçle müdahale etmesi.”







Uygulama için en uygun adaylar kimler?

Pürüzsüz, genç ve sıkı bir cilde sahip olmak isteyen herkes faydalanabiliyor.



Yüzdeki hangi kırışıklıklarda etkili?

Alın bölgesindeki kırışıklıklar, kaz ayağı olarak bilinen göz kenarlarındaki ince çizgiler, göz kapaklarındaki elastikiyet kaybı, gülme çizgileri, çene altı ve boyun bölgesindeki yaşlanma belirtilerinde kullanılabiliyor.



İşlemden hemen sonra ciltte ne gibi değişiklikler görülebiliyor?

İlk seanstan sonra bile etkili olabiliyor. Ancak uygulamanın uzun vadeli etkileri ilerleyen seanslarla birlikte ortaya çıkıyor. Tamamlandıktan sonra bile ciltteki iyileşme, gençleşme devam ediyor.



Acılı bir işlem mi?

Cildin derin tabakalarındaki kolajen üretimini arttırmak üzere tasarlandığı için cilt yüzeyinde herhangi bir tahriş yaratmamayı amaçlıyor. Tedaviden sonra uygulama yapılan bölgede hafif bir kızarıklık meydana geliyor, birkaç saat içinde geçiyor.



Kaç seanstan oluşuyor?

En iyi sonuç için dört-altı seans önerilse de cildin durumuna ve ihtiyaçlarına göre seans sayısı arttırılabiliyor. Seanslar bir hafta arayla uygulanıyor.



Diğer anti-aging sistemler, dolgu ve botoks enjeksiyonları ile birlikte uygulanabilir mi?

Doğru sistemler ve enjeksiyon tedavileriyle desteklenmesi daha etkili sonuçlar almayı mümkün kılabiliyor. Ancak kombine tedavilere gerek olup olmadığı, eğer varsa bu tedavilerin hangisi/ hangileri olması gerektiği ancak doktorunuz tarafından konsültasyon sonrasında belirlenebiliyor.



Cilde lazer dokunuşu

Artık herkesin hayali daha taze ve daha parlak bir cilt. Cilde uygulanan lazerli yöntemlerden biri de RevLite lazer isimli teknoloji. Medikal Estetik Uzmanı Dr. Buket Yıldırım bu uygulama hakkında bilgi verdi.



Cilt üzerinde nasıl etki gösteriyor?

Farklı boylardaki ısı enerjisini özel bir kombinasyonla cilt altına iletiyor. O enerji, ciltte optimum seviyede bir yenilenme sürecini tetiklemeyi hedeflerken, cildi yüzeysel olarak soyarak güvenli ve iyileşme süreci gerektirmeyen bir peeling olanağı sunuyor.



Hangi cilt problemlerinde etkili?

Cilt yenileme, peeling, anti-aging, ince çizgi ve kırışıklıkların hafifletilmesi, yara izi tedavisi, genişlemiş gözeneklerin sıkılaşması, güneş ve yaşlılık lekeleri, kılcal damar görüntüsünün silinmesi, cilt tonunun düzenlenmesi ve ince tüylerin yok edilmesinde etkili bir sistem.



Peeling işlemi de yapılabiliyor mu?

Cildi yüzeysel olarak soyarak, güvenli, iyileşme süreci gerektirmeyen bir peeling olanağı da sunuyor. Uygulama ile peeling tedavisi, cildin durumuna göre bir ay arayla uygulanan bir-üç seanstan oluşuyor.



Bu lazeri diğer sistemlerden farklı kılan ne?

Sistem, farklı boylardaki ısı enerjisini sisteme özel bir kombinasyonla cilt altına iletiyor. Bu enerjiyle kolajen lifleri, ciltte lekeler oluşmasına neden olan melanin kümeleri absorbe ediliyor. Hedeflenen dokuya iletilen yüksek güçteki enerji ciltte yüksek seviyede bir yenilenme sürecini tetiklemeyi amaçlıyor. Enerji düzeyi, müdahale edilmek istenen probleme göre ayarlanabiliyor. Yani cildin farklı katmanlarındaki sorunları aynı seansta, tek bir sistemle tedavi etmeyi hedefliyor.



Acı eşiği düşük olanlar da yaptırabilir mi?

İşlemi yaptıranların çoğu, uygulama yapılan bölgede hafif bir karıncalanma hissi yaşadıklarını söylüyor. Konforlu bir işlem olduğu için öncesinde cilde anestezik krem sürülmesine bile gerek olmuyor. İşlem sonrası ciltte hafif bir pembelik olması normal, o da genelde bir saat içinde geçiyor.



Uygulama süresi nedir?

Diğer lazer sistemlerine kıyasla çok daha kısa bir tedavi olanağı sunuyor. Tüm işlem 15-30 dakikada tamamlanıyor.



Sonrasında nelere dikkat etmek gerekiyor?

İşlem sonrasında dikkat edilmesi gereken tek şey, geniş spektrumlu bir güneş koruyucu kullanmak.



Kaç seans yaptırmak gerekiyor?

Cilt yenileme ve leke tedavisinde, cildin ihtiyacına göre dört- altı seans olarak uygulanıyor. Seans aralıkları ise 15-20 gün arasında değişiyor.



* Formsante dergisinden alınmıştır.