Hangi cilde, hangi makyaj temizleyici?

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Gün içinde çok makyaj yapıyor ve gerçek yüzünüzle ancak gece yatmadan önce karşılaşıyorsanız bu önemli anı ölümsüzleştirmeli ve geceye tertemiz bir ciltle hazırlanmalısınız. Yatağa girmeden gerçek yüzünüze dönmek için makyaj temizleyici ürünlerden yardım alabilirsiniz.

Yazı: Nilgün Yıldız/Formsante



YAĞLI CİLTLER

Cildiniz için doğru temizleyiciyi seçmek çok önemli. Eğer yağlı bir cildiniz varsa yapmanız gereken cildinize uygun bir temizleyici bulmak olmalı. Yağlı cilde sahip olan kişilerin özellikle T bölgesi parlak görünür ve bu cilt tipine sahip olan kişilerin cildi sivilce oluşmasına müsaittir.



Doğru temizleyiciyi bulmak için:

- Temizleyici seçerken hem cildinizi daha fazla yağlandırmayacak hem de nemlendirecek bir ürün kullanmalısınız. Yağlı cildi olan kişiler günde üç ya da dört defa yüzlerini yıkamak zorunda kalırlar. Oysa bu oldukça yanlış bir uygulamadır. Çünkü bu davranışla cildin doğal yağ dengesi bozulur ve cilt daha çok yağ üretmeye başlar. Yağlı cilt yapısına sahip olan kişiler, ciltlerini günde iki defa yağsız ya da köpük şeklinde bir temizleyiciyle temizlemeli.

- İyi bir temizleyici ciltteki yağı alır, cildi korur ve aynı zamanda da nemlendirir. Bu nedenle düşük Ph değeri olan, amino meyve asitlerinden oluşan ve sabun türünde olmayan temizleyicileri seçmelisiniz.

- Cildiniz için tonik seçerken de içeriğinde alkol olan ürünlerden tercih etmelisiniz.

DİKKAT!

Yağlı ciltler akneye eğilimli ciltler olduğu için haftada 2-3 kez, tüm yağ kalıntılarını alacak maske uygulaması yapmalarında yarar var. Haftada 1 kez buhar banyosu yapmak da gözeneklerin genişlemesini sağlayacağından, siyah noktalardan kurtulmaya yardımcı olur.



