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Her cilt probleminin çaresi farklı

Her cilt probleminin çaresi farklı

Tam olarak temizlenmeyen, kir, yağ ve ölü hücrelerden arındırılmayan cilt, siyah nokta, parlama, sivilce gibi pek çok farklı problemin oluşmasına davetiye çıkarır.

Tam olarak temizlenmeyen, kir, yağ ve ölü hücrelerden arındırılmayan cilt, siyah nokta, parlama, sivilce gibi  pek çok  farklı problemin oluşmasına davetiye çıkarır. Her cilt probleminin çaresinin farklı olduğuna dikkat çeken Neutrogena, yenilenmiş serileri ile, sivilce, siyah nokta, parlama yada matlık gibi cilt problemlerine uygun ürünlerle cevap veriyor. Neutrogena, dermatologlarla birlikte geliştirilmiş yeni  Sivilce Karşıtı, Siyah Nokta Karşıtı, Parlama Karşıtı ve Canlandırıcı serileri ile cilt problemlerine özel çözümler sunarken, yağsız içerikleri, etkili formülleri ve kolay kullanımlı ambalajları ile her cildin ihtiyacına uygun ürünler sunuyor.


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Kat kat güzellik
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Güzellik adına
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Kemerlerinizi bağlayın
Aşırı yağlanma kabusu!
İz kalmasın!
Kat kat güzellik
Dostumuz retinol
Güzellik adına

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