Tam olarak temizlenmeyen, kir, yağ ve ölü hücrelerden arındırılmayan cilt, siyah nokta, parlama, sivilce gibi pek çok farklı problemin oluşmasına davetiye çıkarır.

Tam olarak temizlenmeyen, kir, yağ ve ölü hücrelerden arındırılmayan cilt, siyah nokta, parlama, sivilce gibi pek çok farklı problemin oluşmasına davetiye çıkarır. Her cilt probleminin çaresinin farklı olduğuna dikkat çeken Neutrogena, yenilenmiş serileri ile, sivilce, siyah nokta, parlama yada matlık gibi cilt problemlerine uygun ürünlerle cevap veriyor. Neutrogena, dermatologlarla birlikte geliştirilmiş yeni Sivilce Karşıtı, Siyah Nokta Karşıtı, Parlama Karşıtı ve Canlandırıcı serileri ile cilt problemlerine özel çözümler sunarken, yağsız içerikleri, etkili formülleri ve kolay kullanımlı ambalajları ile her cildin ihtiyacına uygun ürünler sunuyor.





