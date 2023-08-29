Her evde bulunan bu ürün cildinizi ışıl ışıl yapacak!

Son yıllardaki tüketim çılgınlığı bizi pahalı ürünlere ve planlanmış bir yüz bakımına itiyor olabilir. Ancak şimdi uzmanlar, cilt bakımınızı dönüştürecek anahtar bir tüyo paylaştı: Buz küpü.

Geçmişte buz, bazı makyaj sanatçılarının ciltteki şişkinliği veya kızarıklığı gidermeye yardımcı olması için kullanılırdı.

Soğuk, kan damarlarını daraltmaya yardımcı olur, böylece gözenekler daha küçük görünür, gözler ve yanaklardaki şişlikler iner; bu, bazı uzmanların göz maskelerini kullanmadan önce dondurucuya koymasınının en büyük sebebidir.

1) Buzla yüz bakımı deneyin

Amanza Smith ve Bella Hadid de dahil olmak üzere birçok ünlü tarafından denenmiş ve test edilmiş olan bu yöntem, yüz bakımı yaptırmanın en kolay ve en etkili yoludur.

Bir kaseyi buzlu suyla doldurup, yüzünüzü temizledikten sonra birkaç saniye içinde bekletirseniz, daha parlak bir cilt için yüzünüze kan akışını teşvik etmiş ve cildinizin yumuşamasını sağlamış olursunuz.

Bu işlemi birkaç kez tekrarlayın ve sonrasında nemlendirmeyi unutmayın.

2) Yüzünüzde buz küpü gezdirin

Tam buzlu yüz bakımı için zamanınız yoksa, bir küp buz alın ve temizledikten sonra yüzünüzde gezdirin.

Bu, şişliğin azalmasına, gözeneklerin küçülmesine ve ayrıca daha pürüzsüz, daha eşit bir cilt tonu için kızarıklığın azaltılmasına yardımcı olabilir.

3) Torbaları ve şişlikleri azaltmak için gözlerinizin altına uygulayın

Makyajınızı uygulamadan önce gözlerinizin altında bir buz küpü gezdirmek, kendinizi yenilenmiş hissetmenize yardımcı olabilir.

Ayrıca uykusuz gecelerden kaynaklanan koyu halkaların ve şişkinliğin azalmasına da yardımcı olabilir.

4) Buzlu su ojeyi kurutur ve sabitler

Aceleyle oje sürdünüz ve çabuk kurumasını mı istiyorsunuz? Buzlu su ojeyi çok kısa sürede kurutur ve sabitler.

Bir kaseyi soğuk suyla doldurun, buz ekleyin ve parmaklarınızı 30 saniye boyunca suya batırın. Ojeniz kuruyacak ve sabitlenecektir.

Ayrıca, 2017 yılında 'Jasmu' adlı bir Kore güzellik trendi viral oldu ve yüzünü fondöten uyguladıktan sonra bir kova buza soktu. Bloggerlar ve ünlüler bu yöntemi oldukça övdü çünkü bu yöntemin makyajlarını sabitlediğini söylediler.

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