İğnesiz botoks etkisi

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SwissCare, Beautytox ile Türkiye pazarına hızlı bir giriş yaptı.

Dünyanın kırk ülkesinde yüz ve vücut bakımına önem veren, tüm kadınların ve erkeklerin beğenisine sunulan İsviçre dermokozmetik markası SwissCare, en gözde ürünü BEAUTYTOX ile Türkiye pazarına hızlı bir giriş yaptı.

Cilt kusurlarından rahatsız olan herkesin kullanabileceği Beautytox, eski moda botoks tedavisinin yerine acısız ve çok daha düşük maliyetli bir çözüm sunuyor ve yalnızca dört gün içinde etkisini gösteriyor. Botoks ile aynı mantıkta çalışan yani yüz kaslarının gevşetilmesi ile kırışıklıkları ve ifade çizgilerini azaltan yaşlanma karşıtı bir serum olan bu ürün yalnızca eczanelerde satılıyor. Fiyatı ise 295 TL (KDV Dahil)

