Tüm yıl boyunca yorulan bedeninizi kötü ve negatif enerjiden arındırın.

Yaklaşan yeni yılla birlikte yeni bir görünüm elde etmek, daha bakımlı ve daha zinde bir bedene sahip olmak hem fiziksel hem psikolojik anlamda mutluluk sağlıyor. Wyndham Grand İstanbul'daki Qualitasspa Sağlıklı Yaşam Merkezi’nin sunduğu SPA deneyimi, yılbaşında kendinize verebileceğiniz en özel hediyelerden biri olabilir. Merkezin sunduğu özel cilt bakımı, masaj uygulamaları, sauna ve buhar odalarıyla günün stresinden uzaklaşıp, rahatlayabilir ve yeni yıla tamamen yenilenmiş olarak girebilirsiniz.