Kızarıklık, pullanma, kaşıntı... Cilt kuruluğu problemleri kışın çok daha sık görülüyor, üstelik tek sorumlusu soğuk hava da değil!

Cilt sorunları içinde en sık karşılaşılan problemlerden biri olan cilt kuruluğu, özellikle kış aylarında daha da artıyor. Çünkü soğuk hava, cildin nemini azaltan en önemli faktör. Kış aylarında cildin açık alanlarında kızarıklık ve pullanma sık görülebilirken, kuruluk kaşıntıyı da artırıyor. Anadolu Sağlık Merkezi Deri Hastalıkları Uzmanları Dr. Figen Akın ve Dr. Mehmet Coşkun Acay, cilt kuruluğunun nedenlerini ve cilt kuruluğuna karşı alınabilecek önlemleri anlattı.

Kuruma, kızarıklık, çatlak...

Cildimizin doğal nemi, deri bütünlüğünü sağlayan en önemli faktör. Cildin doğal nemlendiricileri hylüronik asid, seramidler gibi deri hücrelerinde bulunan maddelerdir. Yaşla birlikte bu maddelerin ciltteki miktarı da azalıyor. Tabii doğal nem faktörü, hücrelerin içinde bulunduğu üretim ihtiyacına göre değişen bir faktör. Kuru iklim ve kış ayları gibi ortam nemi azaldığında doğal nem faktörü üretimi artıyor. Birçok kişinin özellikle kış aylarında ellerinde kuruma, kızarma ve çatlak oluşmasının nedenlerinden biri de doğal nemin yeteri kadar hızla artamaması. Soğuk havalar cildimizi her zamankinden daha fazla kurutabiliyor. Ancak alınacak önlemlerle kış mevsiminin olası etkileri en aza indirilebiliyor. Kuruluk en sık kol ve bacaklarda görülmekle beraber gövdemizin her yerinde oluşabiliyor. Kış aylarında şiddetin artması sıklıkla kuruluğa eşlik eden başka problemleri de beraberinde getirebiliyor.

Tek suçlu soğuk havalar değil

Cilt kuruluğunda tek suçlu ise soğuk havalar değil. Sorunu ortaya çıkaran ya da artıran başka sebepler de mevcut. Yaş ilerledikçe derinin su tutma kapasitesi azaldığından, kuruluk yakınması da sıklaşabiliyor. Ayrıca; çevresel nem oranının azalması, aşırı güneşte kalma, sık banyo yapma, uzun süreli su teması ve soğuk hava cildimizde nem kaybına neden olarak kuruluk problemini ortaya çıkarabiliyor ya da şiddetini artırabiliyor. Kuruluk en sık kol ve bacaklarımızda görülmekle beraber vücudun her yerinde oluşabiliyor. Kış aylarında şiddetin artması sıklıkla kuruluğa eşlik eden başka problemleri de beraberinde getirebiliyor. Örneğin, aşırı kuruluk, balık pulu görünümü başka deri hastalıklarını da düşündürüyor.

Cildi nemlendirmek önemli

Soğuk havanın neden olduğu kuruluğu önlemek için cildimizi nemlendirmemiz gerekiyor. Cilt nemlendirmede kullanılan nemlendiriciler iki farklı mekanizma ile çalışıyor. Bazı nemlendiriciler, deri yüzeyinde bir katman oluşturarak derinin doğal neminin buharlaşarak yitirilmesini engelliyor. Bu tür nemlendiriciler arasında vazelin, lanolin gibi yağlar bulunuyor. Bunlar etkili nemlendiriciler olmalarına karşın sürülmeleri biraz zor. Diğer grup nemlendiriciler ise havadaki nemi ya da derinin alt katmanlarındaki nemi yüzeye çekerek derinin nemlenmesini sağlıyor. Bunlara örnek gliserin ve bitkisel yağlar. Cilt bakımında pahalı ürün, iyi ürün anlamına gelmiyor. Cilt bakımında ürün seçerken PH’ının deri PH’ına yakın olmasına, renksiz ve kokusuz olmasına (parfümsüz), kolay sürülebilmesine, katkı maddesi (paraben, fragnencea gibi) içermemesine dikkat edilmesi gerekiyor. Kuru ciltlerde krem, yağlı ciltlerde su bazlı losyon formülasyonlar tercih edilmeli. Alerjik cilde sahip olanların ise mutlaka doktor tavsiyesi ile ürün alması tavsiye ediliyor.

Cilt kuruluğuna eşlik eden diğer sorunlar



• Kaşıntı: Kuru cildin en önemli özelliğidir.

• Deri kalınlaşması: Cilt kaşındıkça kalınlaşır ve renk değişiklikleri olur.

• Kızarıklıklar-sulantılar: Derinin kuruması ve kaşınması deride egzamaları da beraberinde getirir.

• Mikrobik enfeksiyonlar: Derinin kuruması ve kaşınması derinin koruyuculuk görevini yapamamasına, deri bütünlüğünün bozulmasına neden olur. Bu ortamda bakteriyel ve viral etkenler kolayca hastalık yapabilir.

Cilt kuruluğunu nasıl önlenebilir?

Soğuk havalarda temel cilt bakımında bazı değişiklikler yapılması gerekiyor. İşte cilt kuruluğuna yol açmamak için dikkat edilmesi gerekenler:

• Sıcak su, cilt kuruluğunu artıran en önemli faktörlere biridir. Sıcak su ile Banyo yapmayın.

• Banyo yaparken kurutmayan sabunlar, yağ içeren şampuanlar kullanın.

• Her banyo sonrası özellikle cildiniz çok kurumadan etkin vücut nemlendiricilerini tercih edin.

• El ve yüzünüz için günlük temizliğinizi ılık su ile yapın.

• Her el yıkamanın ardından mutlaka bariyer özelliğinde nemlendiriciler kullanın.

• Cilt temizliğinde PH’ı deri PH’ına yakın ürünler tercih edin.

• Yaşadığınız ortamlarda nem oranını artıracak önlemler alın.

• Biotin, çinko, folik asit, omega -3 yağ asitlerinden zengin beslenin.

• Güneşe çıkmadan önce güneş koruyucularını uygulayın. Aşırı güneşte kalma durumunda ise uygun nemlendiricileri kullanın.

• Soğuk havalarda dışarı çıkarken eldiven kullanın.

• Giysilerinizde yün veya sentetik ürünler yerine pamuklu olanları tercih edin.

• Bol su için.

Cilt için en önemli vitaminler en çok hangi besinlerde var?

A vitamini: Ispanak, pazı, mercimek, pırasa, brokoli, havuç

C vitamini: Kivi, portakal, greyfurt, karnabahar, brokoli

E vitamini: Ispanak, fındık, badem, yeşil zeytin, kekik, kuru kayısı, brokoli