Cilt neden kurur? Kuru cilde ne iyi gelir?

Cilt kuruluğu neden olur ve kuru cilde ne iyi gelir sorularını zaman zaman hepimiz merak ediyoruz. Bu vesileyle biz sorduk, Estetik ve Kozmetik Dermatoloji Uzmanı Dr. Yusuf Topal anlattı.

İşte Dr. Topal'ın paylaştığı bilgiler:

Sağlıklı bir cilt yapısı için olmazsa olmaz en önemli faktör nem dengesidir.

Eğer cildiniz sağlıklı bir nem dengesine sahip ise de daha pürüzsüz ve parlak gözükecektir.

Doğduğumuz andan itibaren, cildimizin ana elementlerinden olan ve cildimizin nem dengesinden sorumlu olan yapı taşımız ise Hyalüronik asit tir.

tir. Cildimizde farklı hücreler tarafından üretilip hücreler arasına sekrete edilen Hyalüronik asit, ağırlığının 1000 katına kadar su tutma özelliğine sahip. Yani cilt kalitesini belirleyen en önemli faktör, her zaman için Hyaluronik asit.

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Cilt kuruluğu neden olur?

Topal bu soruyu şöyle yanıtlıyor: Genetik faktörlere bağlı yaşlanma sürecinde 30’lu yaşlardan sonra cildimizin nem dengesinde azalma başlar. Yaş aldıkça cildimizin su tutma özelliği de azalır.

Peki, sağlıklı bir nem dengesi neden önemlidir?

Özellikle cildimizin su tutma kapasitesinin yüksek olması daha parlak ve canlı bir yüz görünümü sağlarken, zarar verici dış etkenlere karşı (güneş, soğuk hava, makyaj, parfüm vb. kimyasallar) bariyer özelliği sağlar. Tabi ki doğuştan yapısal olarak kuru cilt yapısına sahip kişiler de vardır. Özellikle bu kişilere önerim küçük yaşlardan itibaren düzenli bir şekilde yüz ve vücut nemlendiricileri kullanmalarıdır. Zaman geçtikte de ortaya çıkabilen kuru cilt probleminde en önemli dikkat çekici durum cildimizin bariyer özelliğinin bozulmasına bağlı olarak tahrişe, yıpranmaya ve daha çabuk yaşlanmaya maruz kalmasıdır.

Kuru cilde ne iyi gelir?

Cilt kuruluğu olan kişiler öncelikle günlük yaşamlarında kuruluğu artırabilecek alışkanlıkları terk etmelidir. Çok sıcak su ile duş almamaları, 3 günde bir duş almaları, mutlaka duş sonrası tüm vücutlarını nemlendirmelerini gerekir. Dış etkenlere daha sık maruz kalan yüz boyun ve dekolte bölgesi ile ellerimize, günlük nemlendiriciler kullanmak bir rutin haline gelmelidir. Genetik yapısal cilt kuruluğu haricinde zaman içerisinde de cildimizde kuruluk ortaya çıkabilir. Bu duruma en sık sebep ise A vitamini içeren sivilce tedavisi için kullanılan ilaçlardır. Bu ilaçlar sivilceleri kurutarak etki ederken maalesef cildinizin genel nem dengesini de bozarak uzun dönemde kalıcı kuruluğa sebep olabilmektedir. Aynı zamanda tiroid bezinin az çalıştığı hipotiroidi durumlarında da tüm ciltte kuruluk meydana gelir. Eğer son zamanlarda anormal derecede cilt kuruluğunuz var ise mutlaka bir dermatoloji doktoruna muayene olmanız gerekir.

Cilt kuruluğu nasıl tedavi edilir?

Cilt kuruluğu ile uzun dönemde mücadele etmek için en önemli yardımcınız geceleri yatmadan önce temiz cilde hyalüronik asit içeren serumlar kullanmaktır. Eğer cilt kuruluğunuz için düzenli nemlendiriciler kullanmak yeterli gelmez ise; nem mezoterapileri uygulatmanızı öneririm. Bu uygulamaları mutlaka alanında uzman bir estetik dermatoloji doktoruna yaptırmanız işlemlerden başarılı sonuçlar almanız için önemlidir. Özellikle 30’lu yaşlardan sonra artmış cilt kuruluğu olan kişiler, cilt bariyerlerini tekrar kuvvetlendirmek ve cildin yaşlanma sürecini yavaşlatmak için düzenli olarak hyalüronik asit içeren nem mezoterapilerini ciltlerine düzenli aralıklarla yaptırırlarsa, uzun vadede ciltlerinin nem dengesini tekrar sağlamayı başarabilirler.



ELELE ARŞİVİNDEN KURU CİLTLER İÇİN ÖNERİLER

Kuru cilt konusu Elele'de daha önce de yer almıştı. Elele arşivinden kuru ciltlerle ilgili bazı haberler şöyleydi:

Kuru ciltler için nemlendirici maske

Malzemeler



1 çay kaşığı nemlendirici krem

1 yumurta

1 yemek kaşığı badem yağı

1 yemek kaşığı bal

Hazırlanışı



Yumurtanın beyazı ve sarısını ayırın. Yumurtanın sarısına damlalar halinde badem yağını ekleyerek karıştırın. Ardından yavaşça nemlendirici kremi ve balı ekleyin. Yumurta beyazını da ayrı bir kapta hafifçe çırpın ve yumurta sarısını karşıma ilave edip tümünü sürülebilecek kıvama gelene kadar çırpın.

Kullanımı;



Karışımı, genişçe bir fırça veya pamukla yüz ve boyun bölgesine yaydıktan sonra en az yarım saat bekleyin ve cildinizi ılık suyla yıkayın.

Kırışık karşıtı maske

Mucizevi meyve elma, kırışıklıklarla savaşta da ön sırada yerini alıyor. Evde kolayca hazırlayabileceğiniz bu maske ile kırışıklıklarınıza meydan okuyabilirsiniz...

Malzemeler



1/2 adet elma

5-6 adet nane

1 yemek kaşığı kaymak

Uygulama



Elmayı rendeleyin. Naneyi kıyıp içine karıştırın. Kaymağı ilave edip krem haline getirin. Haftada iki defa cildinize uygulayın.





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