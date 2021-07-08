Maya maskesinin faydaları nelerdir? Ev yapımı maya maskesi nasıl yapılır?

Maya, yüksek doz protein, B2 ve B6 vitaminleri ile cilt onarımı ve hücre yenilenmesi için etkili bir üründür. Ayrıca mayada bulunan potasyum dokularda biriken toksik maddelerin vücuttan atılmasına ve atık maddelerin deriden atılmasına da yardımcı olur. Bu açıdan maya yüzyıllardır saç ve cilt bakımında kullanılan bir malzemedir. Maya maskesinin pek çok faydası vardır. Akne, sivilce, siyah noktalar, cilt lekeleri, kırışıklıklar ve yağlı ciltlerin neden olduğu deformasyonlar için maya maskesini doğal bir tedavi olarak öneriyorum.

YÜZ İÇİN MAYA NASIL KULLANILIR?

1 yemek kaşığı yaş maya ve 1 yemek kaşığı günlük sütü bir cam kasede karıştırın. Ardından parmaklarınızla cildinize masaj yaparak maskeyi uygulayın. Maske kuruduktan sonra ellerinizi ılık suyla ıslatın ve cildinizi ovun. Ardından cildinizi bol ılık suyla yıkayın.

SİYAH NOKTA ÇIKARICI İÇİN MAYA MASKESİ NASIL YAPILIR?

2 yemek kaşığı yaş maya ve 1 yemek kaşığı ılık suyu bir cam kasede karıştırın.

Lekeli, sivilceli, siyah noktalı ciltler için hazırladığınız maskeyi uygulayın.

Maske tamamen kuruysa ellerinizi ılık suyla ıslatın ve cildinizi ovarak maskeyi temizleyin.

Ardından cildinizi bol ılık suyla yıkayın.

YOĞURT MAYASI MASKESİ NASIL YAPILIR?

1 tatlı kaşığı yaş maya ile 1 tatlı kaşığı ev yapımı yoğurdu karıştırıp cildinize sürün.

Maske cildinizde kuruduktan sonra ellerinizi ılık suyla ıslatın ve cildinizi ovarak maskeyi temizleyin.

Ardından cildinizi bol ılık suyla yıkayın.

BAL MAYASI MASKESİ NASIL YAPILIR?

1 tatlı kaşığı yaş maya, 1 tatlı kaşığı süt ve 1 tatlı kaşığı balı bir cam kasede karıştırın.

Parmaklarınızla cildinize masaj yaparak maskeyi uygulayın.

Maske kuruduktan sonra cildinizi temizlemek için ılık suyla yıkayın.

MAYA VE LİMON MASKESİ NASIL HAZIRLANIR?

1 yemek kaşığı yaş maya ve 1 tatlı kaşığı taze sıkılmış limon suyunu karıştırıp cildinize sürün.

Maske cildinizde kuruduktan sonra ılık su ile ovalayarak temizleyin.

Diğer limonlu cilt maskelerinde olduğu gibi limonlu maya maskesini kullandıktan sonra güneşe çıkmayın, dışarı çıkmanız gerekiyorsa yüksek koruyucu faktörlü güneş kremi kullanın.

SİVİLCE İÇİN MAYA MASKESİ NASIL YAPILIR?

1 yemek kaşığı yaş maya, 1 tatlı kaşığı çay ağacı yağı, 1 tatlı kaşığı taze sıkılmış limon suyu ve 1 yemek kaşığı elma sirkesini bir cam kasede karıştırın.

Maskeyi cildinize masaj yaparak uygulayınız.

Maske kuruduktan sonra cildinizi ılık su ile temizleyin.

Bu maya maskesi özellikle sivilcelerden kurtulmak için uygulanmalıdır.

YAŞ MAYA İLE SAÇ BAKIM MASKESİ NASIL YAPILIR?

Yaş mayası sadece cilt bakımı için değil saç bakımı için de önemli bir üründür. Sağlıklı bir saç derisi aynı zamanda sağlıklı saçların garantisidir. Bu bağlamda daha canlı, sağlıklı, gür saçlar için saç bakımında yaş maya maskesini kullanmanızı tavsiye ederim.

Bunun için cam bir kapta 1 yemek kaşığı yaş maya, 1 yemek kaşığı badem yağı ve 1 yemek kaşığı zeytinyağını karıştırın.

Elde edilen karışımı saç diplerine masaj yaparak uygulayınız.

Tüm saçlarınızı topladıktan sonra başınızı naylon bone, plastik torba veya streç film ile sarın ve 40 dakika bekleyin.

Ardından ılık suyla iyice durulayın, asla şampuan kullanmayın.

MAYA MASKESİNİN FAYDALARI

Bir maya maskesi cildi nemlendirir.

Cildi pürüzsüzleştirir

Sivilce, akne ve bunların neden olduğu lekeleri yok eder

Cilde ihtiyacı olan vitamini verir

Ciltteki renk eşitsizliklerini giderir

Maya, vitamin ve mineraller açısından zengin olduğu için cildi besler, yaşlılıktan kaynaklanan kırışıklıkların görünümünü azaltır.

Egzama, dermatit gibi cilt hastalıklarında iyileştirici etkisi vardır. Cildi ölü hücrelerden arındırarak canlandırır.

MAYADAKİ VİTAMİN VE MİNERALLER

B6 Vitamini: Yaş mayası yüksek oranda B6 vitamini içerir. Bu nedenle cildin kurumasını engeller, ciltte nem dengesini sağlar.

B2 Vitamini (riboflavin): Yaş mayanın içeriğinde bulunan B2 vitamini, ciltte yeni hücre üretimini ve hücre yenilenmesini destekler. Bu nedenle cilt problemlerini tedavi eden kremlerin çoğu B2 vitamini içerir. Bu nedenle ıslak maya maskesini düzenli olarak kullanarak cildin kendini yenilemesini sağlıyoruz.

B3 Vitamini (niasin): Hem saç hem de cilt sağlığı için çok önemli olan B3 vitamini yaş mayada bol miktarda bulunur. Cildin harici kullanımı için gerekli olan B3 vitaminini vermek için düzenli olarak yaş maya maskesi uygulayanlar sivilce oluşumunu engeller ve sivilce kaynaklı lekelerin görünümünü hafifletir.

B1 Vitamini: B1 Vitamini antioksidanlar açısından zengin olmasıyla bilinir ve yaş mayasında cildin ihtiyacı kadar bulunur. Bu sayede maya maskesi ile ciltteki zararlı maddelerin uzaklaştırılması, lekelenmelerin ve kırışıklıkların önüne geçilmesi mümkündür.

Folik asit, cildi dışarıdan gelen tüm zararlı maddelerden koruyan doğal bir antioksidandır. Folik asit açısından zengin olan yaş mayası ayrıca cildi zararlı bakterilerden temizler, canlandırır, pürüzsüzleştirir.

Potasyum: Cildi kuruyan ve pul pul dökülen kişilerde sıklıkla potasyum eksikliği görülür.

MAYA MASKESİ KULLANACAKLARA ÖNERİLER

Maya maskesinin kullanım sıklığı yaşa göre değişmektedir. Bu doğrultuda 20'li yaşlardakiler ayda 1 kez, 30'lu yaşlardakiler ayda 2 kez, 40'lı yaşlardakiler haftada 1, 50'li yaşlardakiler ise maya maskesini cildine uygulayabilir. Haftada 2 kez uygulayabilirsiniz.

Maya maskesi göz ve dudak çevresi hariç tüm cilde uygulanabilir. Maya maskesini uyguladıktan ve yıkadıktan sonra cildinizi daima kaliteli bir nemlendirici ile nemlendirin.

Maya maskelerini cilde uyguladıktan sonra maske kurur ve sertleşir. Bu süre zarfında cildinizin tahriş olmaması, yüzünüzdeki maskenin deformasyona uğramaması için konuşmayın, yüz mimikleri kullanmayın tavsiye ederim.

YAĞLI VE KURU CİLTLER İÇİN NASIL KULLANILIR?

Yağlı cilde sahip olanlar, maya maskelerine yumurta sarısı ekleyebilir. Kuru cilt, maya maskelerine zeytinyağı veya badem yağı ekleyebilir.

Cildinizden maya maskesini çıkarmak için cildinizi ılık suyla yıkayın. Daha sonra gözeneklerinizi küçültmek için cildinizi bir kez daha soğuk suyla yıkayın. Ilık su cildi gevşeteceğinden gözenekleri de genişletecektir.

Maya maskesi faydaları çok fazla ama; cildinizin mayaya veya maya maskelerinde bulunan diğer bileşenlere alerjisi olabilir. Bu riskten korunmak için öncelikle maskeyi elinizin küçük bir bölgesine uygulamanızı öneririm. Avuç içi elin dışından daha hassas olduğu için dokusu yüz derisine daha yakındır ve daha kısa sürede alerjik reaksiyon meydana gelebilir. Bu yüzden avuç içine uygulamanız daha doğru olacaktır.