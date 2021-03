Nasıra ne iyi gelir? Nasır nasıl geçer? Pratik ve doğal öneriler

Ciltte basınç veya sürtünme nedeniyle oluşan nasır, genellikle uygun olmayan ayakkabılardan kaynaklı olarak ayak üstünde veya yanında kalınlaşmış deri olarak karşımıza çıkar. Ve oldukça yaygın... İnternette arama motorlarında "Nasıra ne iyi gelir

NASIR NEDEN OLUR?

Peki, nasır neden olur? Nasır sadece ayakta değil ellerde de görülebilir. Aslında cildin kalınlaşması koruyucu bir reaksiyondur. Yürüdüğümüzde ya da ayakta durduğumuzda, vücut ağırlığımız önce topukta ve sonra ayağın üzerinde, derinin basınca dayanacak kadar sert olduğu yerde taşınır. Bu basınç aşırı hale geldiğinde, cildin bazı bölgeleri, vücudun kemiğe, ayakkabıya veya sürtünmesine tepki olarak koruyucu bir cevap olarak nasır formunda kalınlaşır. Bazı insanlar cilt tiplerinden dolayı nasır oluşumuna daha yatkındır.

NASIR ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

Nasırlar, eklem gibi kemikli bölgeler üzerindeki basınç veya sürtünme nedeniyle oluşur. Nasır bir sinir üzerinde baskı yaparsa ağrıya neden olabilen merkezi bir alana sahiptir. En yaygınları "sert" ve "yumuşak" olmak üzere beş farklı nasır türü vardır:



Sert nasırlar: Bunlar en yaygın olanıdır ve genellikle kalınlaşmış deri ya da nasırın geniş bir alanı içinde küçük bir bezelye boyutuna kadar konsantre sert cildin küçük bir alanı olarak ortaya çıkar. Bu, ayakların veya ayak parmaklarının düzgün bir şekilde işleyemediğinin bir belirtisi olabilir.



Yumuşak nasırlar: Bunlar sert nasırlara benzer bir şekilde gelişir. Fakat beyazımsı renkte ve dokuda kauçuk gibidir. Cildin terden nemli olduğu veya yetersiz kurumaya neden olduğu ayak parmakları arasında görünür.



Tohum nasırları: Bunlar ya ayak altında ya da ayakların alt kısmında kümeler halinde meydana gelen ve genellikle ağrısız olan küçük nasırlardır.



Vasküler nasırlar: Bunlar çok acı verici olabilir ve kesilirse bolca kan akabilir.



Lifli nasırlar: Nasırlar uzun zamandır mevcut olduğunda ve diğer dokulardan daha derin dokulara daha sıkı bağlandığında ortaya çıkar. Ayrıca acı verici olabilirler.

NASIRA NE İYİ GELİR?

Peki, nasıra ne iyi gelir? Nasırları tedavi etmenin birçok yöntemi mevcut:

İlk olarak denenmesi gereken; sert nasırları çıkarmak için ayaklarınızı ılık suya batırmak ve sonra ölü cildin bir kısmını nazikçe temizlemek için bir ponza taşı veya özel olarak tasarlanmış nasır temizleyici tıraş bıçağı kullanmak olacaktır. Nasırlar, zaten azalmış hassasiyete neden olur ve kazara çok derin kesilmesi kolaydır. Bu nedenle çok dikkatli olmak gerekir. Gerekirse, doktorunuzdan ölü cildi sizin yerinize temizlemesini isteyebilirsiniz.

Diğer bir seçenek, ilaçlı nasır bandıdır. Nasır bandı genellikle eczanelerde reçetesiz olarak satılır. Bu bantlar nasırı yumuşatır ve sonunda dökülmesini sağlar.

Bantlara alternatif olarak nasır kremleri de tercih edilebilir. Bu kremler de bantlar gibi nasırları kurutarak yok olmasını sağlar.

Tüm bu tedavi yöntemlerinin arasında en önemli nokta nasır oluşumunu önlemektir. Bu da gün içerisinde kullanılan ayakkabılarla başlar. Ayaklara çok fazla baskı ve sürtünme yaratmayan ayakkabılar seçmek nasır oluşumunu bertaraf edebilmenin ilk kuralıdır.



NASIR AMELİYATI HAKKINDA MERAK EDİLENLER

Nasır ameliyatı, sadece normal tedavi yöntemleri ve önlemler başarısız olduktan sonra düşünülmelidir. Durumu çok şiddetli değilse doktor, formüle edilmiş bant ve kremlerin kullanımı önerir. Çoğu kez cerrahi müdahalenin problemi tamamen ortadan kaldırmaya yardımcı olduğunu düşünülse de bu sadece porokeratoz durumunda (kemik çıkıntısı nedeniyle lezyonların oluşmadığı durumlarda) mümkündür. Ameliyat genel olarak, cerrahi olarak nasırın çıkarılması, kemiklerin kaldırılmasını, ekstra kemiklerin çıkarılmasını, kemik dikenlerinin çıkarılması veya tıraş edilmesini veya gevşek kemik parçalarını, basıncı bastıran kemik parçasının tamamen çıkarılmasını ve genel deformenin düzeltilmesini içerir.

Bu ameliyatların iyileşme periyodu genellikle uygulanan ameliyat tipine bağlıdır. İyi yapıldığında nasırın çıkarılması başarılı bir şekilde gerçekleşir. Bununla birlikte, baskının başka bir kemiğe kayması ve tekrar bir nasır oluşması riski vardır. Ameliyat sonrası, nasır oluşumu riskini azaltmak için, ortezlerin (iskelet sisteminin fonksiyonel özelliklerini değiştirmek için harici olarak kullanılan cihazların) kullanılması önerilir.

NASIR NASIL GEÇER? DOĞAL ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Her bir nasır çeşidi için birden fazla bitkisel çözüm alternatifi de mevcut. Size en uygun olanı bulmak için nasıra karşı bitkisel çözüm alternatiflerinin her biri arasında dönüşüm yapabilirsiniz.



Limon kabuğu: Bir dilim limon kabuğu dilimleyin. Sadece nasırlı alanı kaplayacak kadar küçük bir parça kesin. Limon dilimini nasıra bastırın ve bir bandajla kapatın. Yerinde tutmak ve kaymasını engellemek için gece boyunca bir çorap giyin. Nasır geçinceye kadar her gece yatmadan önce bunu yapın.



Hint yağı: İlaçlanmamış bir nasır bandı kullanın ve nasırın etrafına sarın. Üzerine birkaç damla Hint yağı dökün. Yerine yerleştirmek için bir yapışkan bant ile örtün. Bunu gün boyunca yapabilirsiniz.



Soğan ve beyaz sirke: Bir parça soğan kesin ve beyaz sirke dökün en az 24 saat boyunca dinlendirin. Soğan dilimini nasırın üstüne bastırın ve bir bandajla örtün. Her gece tekrarlayın.



Vitamin A veya E vitamini: Bu vitaminler genellikle oral olarak alınsa da, kapsül içindeki madde nasırları tedavi etmek için kullanılabilir. Vitamin kapsülünü açın ve yağı toplayın. Yatmadan önce nasırlı bölgeye yağı sürün ve üzerini örtmek için bir çorap giyin.



Aspirin: Beş adet kaplanmamış Aspirin tableti bir kenara koyun ve pudra haline gelene kadar ezin. Başka bir yerde elma sirkesi ve suyu eşit bir şekilde birleştirin. Bir macun oluşturana kadar karıştırın. Macunu nasır üzerine sürün. Etkilenen bölgeyi yerinde tutmak için bir bandajla örtün. 10 dakika bekletin. Nasır bitene kadar ovalamak için bir ponza taşı kullanın.

