Selülit, dişilik hormonu östrojenin kadınlara verdiği kötü hediyesi! Ama endişelenemyin, selülitlerden kurtulmak mümkün

Stres, yediklerimiz, içtiklerimiz, hızlı kilo alıp verme, hareketsizlik gibi bir çok etmen sayılabilir selülit oluşumuna ve neredeyse erişkin bütün kadınların ortak sorunudur. Gelin hep birlikte selülit neden oluşur, oluşumunu nasıl engelleriz veya vücuda yerleşmiş kaderimiz sandığımız selülitten nasıl kurtulabiliriz, tüm bu konulara detaylıca bakalım!



Selülit nedir?

Selülit epidermisde yani cildimizin ilk katmanında oluşan girinti ve çıkıntılarla portal kabuğu görünümünde bir cilt hastalığıdır. Evet onunla ilgili en büyük şikayetimiz her ne kadar kötü görüntüsü olsa da aynı zamanda bir hastalıktır. Selüliti tetikleyen etmenler, genetik yapı, hormonal yapı ve yaşam tarzıdır. Deriye yayılan bu enfeksiyonla çoğunlukla kadınların başı derttedir, çünkü erkeklerde östrojen hormonu seviyesi daha azdır.

Selülit 3 aşamada vücudumuza yerleşir

1. aşama

dışarıdan bakıldığında belli olmaz ancak deri el yordamıyla sıkıldığında görünür(onu engellemenin tam zamanı)

2.aşama

dikkatli bakıldığında çok az görünür çok belirgin olmadığı için bazı ışıkların altında görünmez bile (işte bu aşamada onu yok etmek için hala bir şeyler yapılabilir)

3.aşama

görünür durumdadır ve biz ondan kaynaklandığını anlayamasak da bazen ağrılara sebep olabilir (bu aşamada tedavi ve ameliyat gerekebilir)



Selülit bacak ağrısı yapar mı?

Evet, yukarıda da bahsettiğimiz gibi bir hastalıktır ve çoğumuz bacak ağrılarımızın selülitten kaynaklandığını bilmeyiz. Selülitli doku sinirler üzerine yapmış olduğu basınçla çeşitli şiddetlerde ağrılara sebep olabilir, bu ağrıların bir diğer sebebi de sinir hücrelerinde kan dolaşımının durması ve bu hücrelerin gerektiği kadar kanla dolmaması ve oksijen alamamasıdır. Ancak korkmayın, tedavisi mümkün!



Selülit tedavisi nasıl olur, selülit ameliyatı nedir?

Evet, tabii ki selülitten kurtulmak mümkün! En etkili iki yöntem, Mezoterapi ve liposuctiondır. Mezoterapi ve liposuction yaptırarak 3.aşamada olan selülitten bile kurtulmak mümkün. Mezoterapi iğneler ve enjektör yardımıyla yağ hücrelerini parçalayarak, hücreler tarafından tekrar kullanılabilir duruma getirir ve böylelikle kan dolaşımı o bölgede tekrar aktif hale gelir ve lipoliz mekanizması tekrar çalışır hale gelir. Liposuction' da ise yağlar şırınga yardımıyla çekilir yani zayıflama konusunda da birebir. Ozon tedavisi, lazer, akupunktur, basınç tedavisi, lipoelektro gibi çeşitli tedaviler de mümkün. Bütün bu tedavilerin ortak amacı yağ hücrelerini parçalayarak kan ve lenf dolaşımını sorunlu bölgelerde tekrar aktif hale getirmek.



Selülit doğal yollarla nasıl geçer?

Doğal yollarla görünümünü azaltabilir ve hatta ondan tamamen kurtulabilirsiniz! Hem selülitler için hem de onu tetikleyen toksinlere karşı bol bol su için ve salatalık, yeşil sebzeler gibi içeriğinde bol su bulunun sebzeler tüketin.

Kuru fırçalama, doğal ve etkili yöntemlerden biridir, kan dolaşımını arttırarak epidermisde dolaşım sistemine yardım eder.

Acı biber, evet doğru duydunuz acı biber kan dolaşımını artırır, metabolizmayı hızlandırır böylelikle kilo vermenize de yardımcı olur. Acı biber, yağ yakmada en etkili yiyeceklerden biridir

Selülit kremi ve selülit yağı ile de selülitlerden kurtulabilir ve cildinizde daha sıkı, canlı bir görünüm elde edebilirsiniz. Kremlerde dikkat etmemiz gereken; anti-inflamatuar, dolaşımı güçlendirici adipolitik yani yağ hücresi parçalayıcı, kolajen arttırıcı gibi derinin ilk tabakasında sağlıklı dolaşım sistemini sağlayacak içeriklerin olması.

Yağlarda ise, detoksifiye etmede etkili yağlar seçmeliyiz. Örneğin; ardıç yağı ve mandalina yağı detoks etkisiyle dokularda sıvı birikimini azaltarak cildinizi sıkılaştıracak ve sağlıklı bir görünüm kazandıracak.

Kolaylıkla bulabileceğiniz yosun ve kahve telvesi ile olan bu iki doğal yöntemi evde mutlaka denemelisiniz

Yosun, kaya tuzu ve biraz zeytinyağıyla hazırladığınız karışımı masaj yaparak sorunlu

bölgelerinize haftada bir uygulayın

Kahve telvesi, hindistan cevizi yağı ve bal ile hazırladığınız bu karışımla haftada üç defa masaj yaparak oldukça sağlıklı bir görünüm elde edebilirsiniz.



Selülit diyeti nedir?

Yağları parçalayan ve toksinlerle beraber vücuttan atılmalarını sağlayan yiyecekleri beslenme düzeninize ekleyerek ve fazla yağ oluşumuna ve toksinlere yol açan yiyecek ve içecekleri hayatınızdan uzak tutarak bu diyeti uygulamış oluyorsunuz aslında. Çünkü örnek diyetlere baktığımızda hepsinin içeriği bu yöntemi kapsıyor. Maydanoz, portakal, brokoli, kakao, somon balığı, muz, yeşil çay gibi yiyecekler bu diyetlerin başlıca besinleri. Üstelik birçoğu keyifle tüketeceğiniz besinlerden örneğin kakao ve yağsız süt ile keyifle içeceğiniz bir içecek hazırlayabilirsiniz. Uzak durmamız gereken yiyeceklerde aslında hepimizin bildiği gibi, rafine şeker, alkol, trans yağlar, yüksek miktarda hayvansal protein gibi yiyecek ve içecekler.