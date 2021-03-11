Topuk dikeni nedir? İşte belirtileri ve tedavisi

Genelikle sabah saatlerinde yataktan kalkar kalkmaz veya oturduğunuz yerden kalkınca ağrılar başlıyorsa topuk dikeni ile karşı karşıya olabilirsiniz. Peki, topuk dikeni nedir? İşte Elele arşivinden (2014) topuk dikeni nedenleri, belirtileri ve tedavi yolları...

Öncelikle topuk dikeni nedir? sorusuna bakalım... Topuk dikeni, topuk kemiği üzerinde sonradan oluşan küçük bir kemiksi çıkıntıdır. Bu çıkıntı, ayak kemiğinin sürekli zorlanması sonucu topuk kemiğinde toplanan kalsiyum birikintilerinden meydana gelir. Kemik çıkıntısı ile ilgili olmayan ve ayak kemerindeki dokunun iltihaplanması anlamına gelen “plantar fassitis” de genel olarak topuk dikeni olarak adlandırılır. Ayak kemeri dokusunun iltihaplanmasına da topuk dikeni denmesinin nedeni bu iltihabın tedavi edilmezse bir süre sonra bazı hastalarda kemiksi bir çıkıntının oluşmasına yol açmasıdır. Topuk dikeni mutlaka iltihaplanmaya bağlı olarak görülmez. Bazı artrit çeşitlerinin de topuk dikenine yol açtığı ve üstelik ağrı yapmadığı bilinmektedir.

TOPUK DİKENİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Topuk dikeni ağrısı sabah yataktan kalkınca veya uzun süre oturma sonrası ilk basışta ortaya çıkar ve biraz yürüyünce azalır, gün içinde yorgunlukla yeniden artabilir. İleri durumlarda yürüme çok daha acı verici olabilir. Aşırı kilo, düz tabanlık gibi genetik faktörler, hatalı topuk kullanımı ve uzun süre ayakta kalmak topuk dikenini tetikler.

Topuk dikeni oluşumu, “plantar fassitis" nedeniyle ayak ağrıları çeken hastalarda yaygın olarak görülür. Bu rahatsızlık hemen her yaş grubunu etkilese de kadınlarda daha çok görülmektedir.

TOPUK DİKENİ NEDENLERİ NELERDİR?

Topuk dikeni rahatsızlığı bir anda ortaya çıkmaz. Aylar süren bir zamana yayılır. Genel olarak topuk dikeni, ayak kas ve bağlarının zorlanması ve topuk kemiğini saran zarın aşınması sonucu ortaya çıkar. Sporcularda sık rastlanır. İşte topuk dikeni nedenleri, risk faktörleri ve risk altında olanlar:



- Orta yaşlı olmak

- Fazla kilolu ve obez olmak

- Ayak kemerinin çok yüksek ya da düz olması

- Ayak kemerinin çökmesi

- Aşil tendon gerginliği

- Uzun yürüyüşler yapmak

- Sert baldır kaslarına sahip olmak

- Düz ve yayvan ayakları olan veya çok yüksek ayak kavisi olanlar

- Topuk kemiğine, bağlara ve topuk yakınındaki sinirlere fazla baskı yapan yürüme bozuklukları

- Sert zeminde koşma ve sıçrama hareketleri

- Ayağa uymayan, küçük gelen ve ayak kemerini gerektiği gibi desteklemeyen ayakkabılar

- Yaşlanmayla birlikte esnekliğini kaybeden ayak tabanı zarı ve topuktaki koruyucu yağ yastıkçığının incelmesi

- Diyabet

- Günün büyük bir kısmını ayakta geçirmek

- Aniden yoğun bir fiziksel aktiviteye girişmek

TOPUK DİKENİ TEDAVİSİ İÇİN NELER YAPILABİLİR?