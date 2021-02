Parlayan bir cilt elde etmenin yolları

Cildinizin parlak ve güzel görünmesi için birden fazla yol var ama bunlardan biri highlighter kullanmak değil. Biz size en doğal alternatifleri sunacağız. Böylece disiplinli bir bakım ve dikkatle cildiniz hiç olmadığı kadar sağlıklı, canlı ve iyi görünecek. Üstelik bunlar hiç bilmediğimiz, yabancı olduğumuz cilt bakım kuralları da değil. Sağlıklı ve canlı bir görünüme kavuşmak için hızlı çözümler arıyorsanız, doğru yerdesiniz. Okumaya devam edin!

1. Hızlı bir yüz masajı yapmayı deneyin

Son dönemin popüler cilt bakım trendlerinden biri olan yüz jimnastiğini denemeye başlamadığınızda, kısa sürede cildinizin toparlandığınız daha canlı ve parlak göründüğünü fark edeceksiniz. Makyajdan önce ya da makyaj yapmayacaksanız bile yüzünüzü yıkadıktan sonra bakım uygulamasında, parmak uçlarınızı kullanarak yüzünüze bir serum veya yağ ile masaj yapın.

2. Cildiniz için evde maskeler hazırlayın

İnternette küçük araştırmalarla bile belki yüzlerce ev yapımı yüz maskesi tarifi bulabilirsiniz. Ancak bu konuda güvendiğiniz kaynaklara başvurmadan uygulamaya geçmemelisiniz. Eğer güveneceğiniz bir tarif arıyorsanız, estetisyen Joanna Vargas’ın önerisi şöyle: Yarım bardak yoğurt, yarım avokado ve çeyrek bardak balı karıştırıp yüzünüze sürün, 20 dakika sonra yüzünüzü yıkayın.

3. Serum ya da nemlendiriciden önce toner kullanın

Harika bir nemlendirici kullanmak, parlak ve sağlıklı bir cilt elde etmek için en zahmetsiz yoldur, ancak ondan önce kullandığınız bir şey de aynı derecede önemlidir: Toner. Belki kulağınıza hep kötü dedikodular geldi ama yeni nesil, geliştirilmiş tonerlar cildinize nemlendiriciyle birlikte oldukça faydalı olacak.

4. Cilt bariyerinizi güçlendirin

Cilt bariyeri dediğimiz, vücudunuzun ilk savunma hattıdır. Dolayısıyla sadece güzellik için değil, sağlığınız için de bu bariyeri koruma altına almalısınız. Cildinize bakım yaparken özellikle haftada iki kereden fazla peeling yapmamalısınız. Bununla birlikte güçlü içerikli krem ve maskelerle cilt bariyerinizi koruma altına alabilirsiniz.

5. C vitaminini rutininize ekleyin

Neredeyse tüm güzellik uzmanlarının hemfikir olduğu bir konu var, C vitamini cildiniz için faydalıdır! Her sabah eğer kullanıyorsanız ki kullanmalısınız, SPF korumalı kreminizi uygulamadan önce birkaç damla C vitamini serumunu yüzünüze sürün. Böylece cildinizdeki koyu lekeler, cilt tonundaki eşitsizlikler zamanla azalır.