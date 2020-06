Bu yaz, diğer yazlardan çok daha farklı olarak, güneşin tadını sonuna kadar çıkarmak istiyoruz, değil mi? Eve kapanmak zorunda olduğumuz ayların acısını, güneşin altında özgürce yatarak almaya kararlıyız ama dikkat edelim, güneş de virüs kadar öldürücü olabilir. Güneşten korunma önlemlerini ihmal etmeden güneşlenmemiz gerekiyor. Dolayısıyla, plaj çantamızı hazırlarken koruyucu keremlere de özel bir önem vermek doğru olacak. Güneşi içimizi ısıtacak sıcaklığına ve denizin rahatlatıcı serinliğine kavuşmak için gün sayarken, plajdaki ihtiyaçlarımızı karşılamak için da alışveriş yapma zamanımız geldi. İşte, yeni sezonda plaj malzemeleri için gerekli alışveriş listesi.

1. Güneş kremleri

Güneşin altına koruyucu güneş kremi olmadan çıkmak akıl karı bir iş değil. Bronzlaştırıcı seçerken bile koruyucu etkisi olan kremlerle yavaş bir süreç içinde bronzlaşmayı tercih etmek çok daha mantıklı bir hareket olacaktır. Çünkü güneş, insana çok insafsızca davranan bir yıldız. Güneş her ne kadar zihnimizde ve algılarımızda hayat veren bir yıldız olarak yer etmişse de, ne yazık ki insanoğlu, üzerinde yaşadığı gezegenin güneşiyle barışamamış tek canlı. Bitkiler, ağaçlar, hayvanlar en yakıcı güneş ışınlarının altında hiçbir sorun yaşamadan aylarca yatabilirler ama insanoğlu için güneşine altında korumasız geçen 5 dakika bile ilerleyen yaşlarda cilt kanseri gibi sorunların kapısını açabiliyor. Kısa vadede ise ağır yanık riskiyle yüz yüze kalıyoruz. Yaz aylarında kapışılmaya başlayan ve üstelik fiyatları da çok artabilen güneş kremlerini, sezon başlamadan ve avantajlı fiyatlar sunan online mecralardan edinmek çok daha akılcı bir hareket olacaktır. Bu arada Sebamed marka ürünlere de mutlaka göz atmanızı tavsiye ederiz.



2. Plaj çantası

Plajda hayatınızı kolaylaştıracak en önemli aksesuarlardan birinin de plaj çantası olduğunu unutmayalım. Plajda ihtiyacımız olan her parçayı taşıyacak olan bu çantaların güneş altında belki elektronik cihazlarımızı da koruyacağını göz önünde bulundurarak, güneş altında sıcağı çok geçirmeyecek bir materyalle tasarlanmış olanlarını tercih edebilirsiniz. Seçeceğiniz plaj çantalarında güneş kremi/yağı gibi akma kokma tehlikesi olan materyalleri yerleştirmek için ek ceplerin bulunması da işinizi kolaylaştırabilir.



3. Deniz aparatları

Instagram çağında yaşadığımızı unutmuyoruz. Artık sosyal hayat fotoğraf ve video paylaşımı üzerine dönüyor. Deniz ve plaj maceralarımızdan bundan nasibini alıyor. Öyle ki artık akıllı telefonlar bile büyük oranda, yazın denizde, plajda fotoğraf ve video çekip paylaşmak isteyen tüketicilerin talebi doğrultusunda, su geçirmez olarak tasarlanıyor. Ayrıca, daha gelişmiş görüntüler elde etmek isteyen kullanıcılar için aksiyon kameraları da piyasada büyük ilgi görüyor. Ancak su geçirmez olarak tasarlanan bu cihazların, ne yazık ki, suya batmama özelliğine sahip değiller. Özellikle derin sularda yüzerken, pahalı telefonunuzu elinizden düşürmeniz, cihazınızı bir daha bulamamanıza neden olabilir. Bu nedenle, suyun içinde fotoğraf ve video çekmeyi planlıyorsanız, cihazınızın batmasını engelleyen aparatları da almayı ihmal etmemelisiniz. Ayrıca, suyun altında daha rahat hareket etmenizi sağlayacak deniz gözlüğü, burun tıkacı, deniz ayakkabısı gibi aksesuarlar da mutlaka alışveriş listenizde olmalı.



4. Plaj havlusu

Plaj havlusu, plaj modasına açılan ilk kapıdır desek yanlış olmaz. Anılarınızda yer alacak, albümlerinize girecek yaz fotoğraflarınızda, fotoğraflarınızın görsel bütünlüğünü bozacak solmuş, yıpranmış, eskimiz havlular yerine, canlı renkleriyle fotoğrafta hoş görünecek havluları tercih etmelisiniz. Ayrıca unutmayın ki, denizden çıkıp ıslak kalmak istemediğiniz anlarda, havlular kurumanızı hızlandıracaktır. Bu nedenle plaj keyfinizi birden çok havlu ile desteklemeyi unutmayın.



5. Plaj elbiseleri ve mayolar

Mayo veya bikini tercihinizi sezonun moda trendleri arasından yapabilirsiniz. Yüzme kıyafetlerinin genellikle her sezon yeniden tasarlandığını unutmamak gerekiyor. Eğer modanın son trendlerini takip ediyorsanız, geçen sezonun modellerini giymek keyfinizi kaçırabilir. Ancak asıl önemli detaylardan biri plaj elbisesi olacaktır. Plajda ve bölgedeki restoranlarda, kafelerde hatta yazlık bölgesinde rahatça dolaşabilmek için zevkinize uygun plaj elbiseleri arasından birkaç modeli mutlaka edinmelisiniz. Plaj elbisenizin, ıslak mayonuz, kum ve deniz suyu ile sık sık ıslanacağını ve birini kuruturken diğerini giymek isteyebileceğinizi de hatırlamalısınız.