O, bakım ve güzellik dünyasının yükselen yıldızı. Hindistan cevizi yağı, antiaging bakımından makyaj temizliğine kadar pek çok alanda doğal bir bakım imkanı sunuyor.

“ANTİOKSİDAN VE İLTİHAP ÖNLEYİCİ ETKİSİ VAR”

Dermatoloji Uzmanı Dr. A. Deniz Akkaya, Hindistan cevizi yağının özellikle kuru ciltler için kullanımının faydalı olduğunu söylüyor.

Hindistan cevizi yağı her cilt için kullanıma uygun mu?

Hindistan cevizi yağının kuru cilt yapısına sahip kişilerde özellikle de çocukluk çağı egzaması hastalarında kullanımı uygun. Yüz, göğüs ve sırtın ön bölümü gibi alanlara uygulandığında ise kapatıcı özelliğinden ötürü sivilce oluşumuna neden olabiliyor.

Hindistan cevizi yağının cilt üzerindeki etkileri neler?

Hindistan cevizi yağı kapatıcı etkisi ile derinin üst tabakasını kaplayarak deriden su kaybını engelliyor. Bozulmuş deri bariyerini onararak derinin dış faktörlere karşı daha dirençli olması sağlıyor.

Hindistan cevizi yağı orta zincirli ve yüksek oranda doymuş yağ asitleri içeriyor. Orta zincirli yağ asitleri deride yaşayan bakterilerin enzimleri ile reaksiyona girerek serbest yağ asitlerine çevriliyor.

Böylelikle cildin alt tabakalarına kadar emilebiliyor, burada antioksidan ve iltihap önleyici etki gösteriyor. Pek çok doğal içerikli cilt bakım ürünü ile alerjik temas egzaması gelişebiliyor. Hindistan cevizi yağı ile bildirilmiş bu tip bir reaksiyon ise çok nadir.

Doğal yağlardan oluşan cilt bakım ürünlerini seçerken nelere dikkat etmeliyiz?

Doğal yağlardan oluşan cilt bakım ürünlerini seçerken üretim tekniği ve koşullarına dikkat edilmeli. Çeşitli kimyasal işlemler ile rafine edilmiş ürünler yerine soğuk pres tekniğiyle üretilmiş saf ürünler tercih edilebilir. Antioksidan ve antiinflamatuvar özellik soğuk pres tekniğiyle üretilmiş saf Hindistan cevizi yağında bulunuyor.





SAÇ BAKIM MASKESİ

Saç bakımınız için büyük bütçeler ayırmanıza gerek yok. Mutfağınızda kolayca bulabileceğiniz ürünlerle kuru saçlar için etkili bir maske hazırlayabilirsiniz, çünkü hem Hindistan cevizi yağı hem de bal saçlarınıza ihtiyaç duyduğu nemi kazandıracak.

MALZEMELER

• 2 çorba kaşığı Hindistan cevizi yağı

• 1 çorba kaşığı bal

• 1 çorba kaşığı elma sirkesi

HAZIRLANIŞI

Hindistan cevizi yağını sıvı olana kadar eritin. Eriyen Hindistan cevizi yağına balı ekleyin. Sonra elma sirkesini ekleyin. Tüm malzemeyi iyice karıştırın. Saç boyama fırçası ya da pasta fırçası kullanarak maskeyi saçınıza sürün. Saçınızı dört parçaya ayırın. Her bir parçasına maskeyi sürün ve elinizle dağıtarak saçınızın maskeyi emmesini sağlayın. Maskeyi saç köklerinden uçlarına kadar sürün. Saçlarınızı toplayıp 20 dakika maskeyle bekletin. Sonra şampuanla yıkayabilirsiniz.