Sonbahar öncesi bunları yapın!

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Yaz boyu güneş, deniz kum üçlüsünden yorulan ciltleri yeni mevsime hazırlayıp taptaze olmak gerek!

Sonbaharı yaşadığımız bu günlerde, kendiniz kadar yazdan kalan cildinizi de yepyeni bir mevsime hazırlamanız gerektiğini unutmayın. Ne de olsa, cildiniz yaz boyu deniz, güneş ve havuz yüzünden oldukça yıprandı. Her ne kadar güneşin ve serin suların bizi dirileştiğini iddia etsek de, uzmanlar öyle düşünmüyor, hatta bizleri uyarıyorlar. Çünkü cildimiz, bir an önce yazın bitmesinden ve dolayısıyla bir parça nefes almaktan yana! Yaz aylarında oldukça yıpranan ve neredeyse tüm nemini kaybeden cildimize, ihtiyacı olduğu bakımı sağlamalıyız.



CİLT LEKELERİ

Başınıza gelmese bile, çevrenizdekilerden illa ki duymuşsunuzdur; “güneş banyosu sonrası cildimde lekeler oluşmaya başladı” diye… Çoğunluğa göre bu tip cilt lekeleri ya halk arasında “samyeli” olarak geçen rüzgardan ya da bilinçsiz ve ucuz güneş ürünleri kullanmayla oluşuyor. Tamamen yanlış! İşin doğrusu şu; cilt özellikle 30’lu yaşlardan sonra bronzlaşmayı sağlayan melanini kontrol altında tutamıyor. Bu yüzden cildin bazı bölgelerinde, siz güneş banyosu yaparken cilt lekeleri oluşuyor. Bugün lekeler için özel olarak satılan ürünler, düzenli olarak kullanıldığında bu cilt lekelerinden kurtulmak mümkün.

