Mat cilt + Yaşlanma belirtileri
YEŞİL ÇAY ZENGİN ANTİOKSİDAN İÇERİĞİNDEN DOLAYI CİLDİNİZİN EN YAKIN DOSTLARINDAN.
Yeşil çay, bal ve Hindistan cevizi maskesi
MALZEMELER
• 1 çay kaşığı Hindistan cevizi yağı
• 2 çorba kaşığı bal
• 1 çorba kaşığı yeşil çay
• 2 çorba kaşığı taze limon suyu
HAZIRLANIŞI
Tüm malzemeyi krem haline gelene kadar karıştırın, Hindistan cevizi yağının iyice çözündüğünden emin olun. Maskeyi yüzünüze sürün, 5-10 dakika bekletin, sonra ılık suyla yıkayın. Yorgun cildinizin canlandığını göreceksiniz.