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Sorunları maskeleyin

Cildinizin kuru, aşırı hassas veya akneye yatkın olmasından mı şikayetçisiniz? Hiçbir krem işe yaramıyor mu? Çözümü bir de mutfakta arayın!

Mat cilt + Yaşlanma belirtileri

YEŞİL ÇAY ZENGİN ANTİOKSİDAN İÇERİĞİNDEN DOLAYI CİLDİNİZİN EN YAKIN DOSTLARINDAN.

Yeşil çay, bal ve Hindistan cevizi maskesi

MALZEMELER

• 1 çay kaşığı Hindistan cevizi yağı

• 2 çorba kaşığı bal

• 1 çorba kaşığı yeşil çay

• 2 çorba kaşığı taze limon suyu

HAZIRLANIŞI

Tüm malzemeyi krem haline gelene kadar karıştırın, Hindistan cevizi yağının iyice çözündüğünden emin olun. Maskeyi yüzünüze sürün, 5-10 dakika bekletin, sonra ılık suyla yıkayın. Yorgun cildinizin canlandığını göreceksiniz.

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