Her gece uygulamanız gereken cilt bakım rutininizin ne olduğunu biliyor musunuz?

Hepimiz bu adımları çok iyi bildiğimiz halde bir çoğumuz toner kullanımını yeteri kadar ciddiye almaz. Daha doğru kullanıp kullanmamak konusunda biraz arada kalır. Bu nedenle de toner kullanmayı atlamayı tercih eder. İşte tam bu nedenle toner kullanmanın cilde yararı nedir ve neden ona ihtiyacımız vardır birlikte bir kez daha üzerinden geçelim dedik.



Tonerler ne yapar?

Temel olarak, yüzünüzü yıkadıktan sonra bile toz ve diğer kirler cildinize sızabilir. Bir toner kullanarak, bu son kalan brüt kirden tamamen kurtulursunuz. Ama aynı zamanda cildinizin pH seviyelerini temizledik sonrasında yeniden dengelemek için nemlendirmeyi unutmamalısınız. Toner bu kremlerin de daha kolay emilmesini sağlar.







Toneri ne zaman kullanmalıyım?

Toner, temizleme işleminde son adım olarak, aynı zamanda nemlendirme öncesi hazırlık aşaması olarak kullanılabilir.



Kendime uygun olanı nasıl seçmeliyim?

Bu cilt tipinize bağlıdır. Yağlı cilde sahip olanlar: Yuvarlak bir pamuğu emdirip ve yüzünün üzerinen geçirip, kirleri temizleyebilir. Kuru cilde sahip olanlar: Eline biraz toner döküp ve avuçlarını cildine hafifçe vurarak, temizleme işlemini gerçekleştirebilir. Böylece ürün içeri sızar.







Hangilerini denemeliyim?

Yine, bu cilt tipinize bağlıdır. Kuru veya normal bir cildiniz varsa, sırasıyla nemlendiren ve rahatlatan gül suyu veya papatya içeren bir toner kullanabilirsiniz. Eğer yağlı bir cildiniz varsa, küçük bir alkol yüzdesi içeren bir toner deneyebilirsiniz. Sıkılaştırıcı tonerler olarak bilinen formüller antibakteriyeldir ve cildi kurutur.