Üşenmeyelim pls! Makyaj fırçalarını temizlemek için 7 ipucu

Makyaj insanların hayatının büyük bir parçası haline geldi. Kusurları gizlemekten bazı insanların güven kazanmasına yardımcı olmaya kadar çok önemli bir rol oynuyor. Makyaj fırçaları makyajın vazgeçilmez bir parçasıdır. Bunlara oldukça sık ihtiyaç duysanız da insanlar onları temizlemenin ne kadar önemli olduğunu ihmal ediyor. Fırçalarını neredeyse hiç temizlemeyen biriyseniz elinizi kaldırın ve bu konuda dürüst olun! Hepimiz makyaj fırçalarınızı temizlememiz gerektiğinin farkındayız ancak bazen bunu yapmaya zaman bulmak neredeyse imkansız gibi görünüyor. Makyaj yapmaya gittiğinizi ama sonunda mantar enfeksiyonuna yakalandığınızı hayal edin. Bu doğru! Araştırmalar makyaj fırçalarınızın klozet oturağınızdan daha kirli olabileceğini ortaya çıkardı.

Makyaj fırçaları kirliliğe, ölü cilt hücrelerine ve toza maruz kalır ve bu da çeşitli cilt sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle bakterileri uygun şekilde temizleyerek dezenfekte etmek önemlidir. Peki makyaj fırçalarınızı nasıl temizliyorsunuz?

MAKYAJ FIRÇANIZI DÜZGÜN TEMİZLEMENİZ İÇİN 7 İPUCU

1. Fırçalarınızı düzgün bir şekilde temizlemek için birkaç şeye ihtiyacınız var; Makyaj fırçalarınızın üzerlerinde üreyen bakterilerden kurtulmanıza yardımcı olacak şampuan veya sabuna, fırça temizleyicisine ve fırça temizleme matına...

2. Fırça ıslatma matına birkaç damla sabun sıvısı dökün ve makyaj fırçasının kıllarını ılık suyla ıslatın. Şimdi fırçayı temizlemek ve tüm kirlerden kurtulmak için dairesel hareketler kullanın.

3. Fırçalı temizleme matınız yoksa, bir kaseyi ılık suyla doldurun ve fırça ucunu çevirerek temizleyin.

4. Fırçadan su berrak bir şekilde akana kadar yıkayın.

5. Fırçanın kıllarındaki suyu yavaşça sıkın. Kılların düşmesine neden olacağından çok fazla sıkmaktan kaçının.

6. Şimdi fırçaları bir havlunun üzerine düz bir şekilde koyun ve temiz ve kuru bir kağıt havluyla fazla nemi alın.

7. Birkaç saat veya gün boyunca açık havada kurumasını bekleyin ve uygun şekilde saklayın.