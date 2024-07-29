Vaseline, yeni inovasyonu Gluta-Hya’yı özel bir davetle kutladı

El ve vücut bakımı markası Vaseline, tüm dünyada satışa sunduğu yeni serisi Gluta-Hya’yı geçtiğimiz gün İstanbul’da gerçeklteştirilen özel bir davet ile tanıttı. Basın, güzellik ve bakım dünyasından isimlerin yer aldığı etkinlikte hem ürünler hakkında bilgiler paylaşıldı, hem de deneyimlendi.

Gluta-Hya Serum Etkili Losyon serisi, yüz bakımında çokça kullanılan glutatyon, retinol, hyaluronik asit gibi içeriklerin el ve vücut ürünlerinde de yer aldığı bir ürün grubu. Serinin ismi de glutatyon ve hyaluronik asit’in hecelerinden oluşuyor: Gluta-Hya.

Gluta-Hya serisindeki ürünler aynı zamanda serum özelliği de taşıyor. Bu sayede ürünlerin hızlıca emildiği ve tende ürünün ağırlığının hissedilmediğini de belirtelim. Gluta-Hya serisinde şu anda Leke Karşıtı & Aydınlatıcı ile Canlandırıcı Parlaklık adlı iki ürün bulunuyor.