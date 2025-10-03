Viral olan buzlu su yüz bakımını denemeli misiniz? Dermatologlar anlatıyor

Birçok insan için yüzünü buz gibi suyla şoklamak cazip gelmeyebilir. Ancak TikTok’ta buz banyosu (ice water facial) son zamanlarda oldukça popüler bir cilt bakım ritüeli haline geldi. Hatta Bella Hadid gibi ünlüler bile bu trende katıldı. Üstelik uzmanlara göre, başınızı buz gibi su dolu bir kaseye sokmaya istekli olanlar için bu uygulamanın gerçekten bazı faydaları da var. Aşağıda uzmanlar, buz banyosu hakkında bilmeniz gereken her şeyi açıklıyor.

Buz Banyosu (Ice Water Facial) Nedir ve Nasıl Yapılır?

Bu uygulama son derece basit! Dermatolog Dr. Noah Gratch "Denemek için, temiz bir kaseyi soğuk su ve birkaç buz küpüyle doldurun" diyor. Rahatsız etmeyecek kadar soğuk bir su sıcaklığı tercih etmenizi öneriyor. (Oh, iç rahatlatıcı!) Ardından, yüzünüzü 10 ila 15 saniyelik aralıklarla toplamda bir ila iki dakika boyunca suya daldırın. Dr. Gratch, işlemden sonra her zaman cildinizi nazikçe kurulayın ve ardından cilt bariyerini desteklemek ve nemi hapsetmek için bir nemlendirici kullanın, diye ekliyor.

Gratch "Her şeyde olduğu gibi, buz banyosu da ölçülü yapılmalı Çoğu insan için haftada birkaç kez bu uygulamayı yapmak, cilde fayda sağlarken kuruluk ya da tahriş riskini artırmaz,” diyor .

Kaliforniya’da görev yapan dermatolog ve kozmetik cerrah Dr. Melanie Palm "Ancak hassas cilde sahip olanlar, rozasea (gül hastalığı) ya da egzaması olanlar bu trendden uzak durmalı; çünkü soğuk, bu tür cilt rahatsızlıklarını kötüleştirebilir" diye uyarıyor . Ayrıca kurdeşen (ürtiker) eğilimi olanların da bu uygulamadan kaçınması gerektiğini belirtiyor. “Soğukla tetiklenen ürtiker ya da suya karşı ürtiker (aquagenik ürtiker) gibi durumları olan kişiler, bunu evde denememelidir,” diye ekliyor.

Şişkinliği Azaltır

Soğuk suyun düşük sıcaklığı, yüzeysel kan damarlarının büzülmesine neden olur ve bu da geçici olarak şişkinliği azaltır, diye açıklıyor Dr. Gratch. “Bu etki özellikle göz çevresinde, şişliğin belirgin olabildiği bölgelerde daha fark edilir,” diyor.

Gözenekleri Küçük Gösterir

Gratch. "Yukarıdaki etkiyle benzer şekilde, kan damarlarının daralması gözeneklerin daha küçük görünmesini sağlayabilir" diyor. Ancak bu fayda da kısa sürelidir.

Tahrişi Yatıştırır

“Sivilceye yatkın ya da iltihaplı ciltler için, soğuk hissi geçici olarak iltihabı azaltabilir ve böylece lekeler daha az belirgin hale gelebilir,” diye ekliyor Gratch. “Bu sonuçlar kalıcı olmasa da, cilde hızlı ve doğal bir canlılık kazandırabilir.”

Cildi Canlandırır ve Aydınlatır

Dr. Palm’a göre, cilt ısındıkça kan damarları genişler ve bu da yüzdeki kan dolaşımını geçici olarak artırır. “Bu bölgedeki dolaşımın artması, cilt hücrelerine daha fazla oksijen ve besin taşınmasına yardımcı olur, bu da sağlıklı ve pembe bir ışıltı sağlar,” diye açıklıyor.

Sakinleştirici Etki Sağlar

Soğuk su yalnızca cilt görünümünü değil, aynı zamanda ruh halini de etkileyebilir. Pek çok insan stresli ya da endişeli hissettiğinde soğuk suya yönelir. Gratch şöyle açıklıyor: “Yüze soğuk su uygulanması, kalp atış hızını yavaşlatan ve parasempatik sinir sistemini harekete geçiren ‘dalış refleksi’ olarak bilinen fizyolojik bir tepkiyi tetikler.” Bu nedenle, buz banyosundan sonra insanlar genellikle anında bir sakinlik hisseder.

Trend haline gelen bu alışkanlık bazı faydalar sağlasa da, beklentilerin gerçekçi tutulması önemli.

“Evde soğuk su kullanımı geçici bir çözümdür ve profesyonel tedavilerin etkisinin yerini tutmaz,” diyor Dr. Palm. “Yine de, kötü bir uykunun ardından ya da önemli bir etkinlik öncesi işe yarayabilir.”