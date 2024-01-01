Son zamanlarda cilt bakımı için kullanılan ve ünlülerin güzellik sırlarından biri olduğu ortaya çıkan yaş maya maskesi, porselen gibi bir cilde sahip olmak isteyenlerin yakın takibinde. Cildi yenileyen, nemlendiren, arındıran, leke ve kırışıklıkları azaltan bu maskede aradığınız her şeyi bulabilirsiniz. Farklı tariflerini ve kullanım şekillerini sizin için derledik.

Hamur işi yaparken sık sık yararlanılan yaş maya, lezzetli yiyecekler hazırlamanın haricinde de kullanılıyor. Son zamanlarda cilt bakımı için kullanılan ve ünlülerin güzellik sırlarından biri olduğu ortaya çıkan yaş maya maskesi, porselen gibi bir cilde sahip olmak isteyenlerin yakın takibinde. Bu konu hakkında tüm merak edilenleri masaya yatırdık. İşte öğrenmeniz gereken her şey ve daha fazlası…

Yaş Maya Maskesinin Faydaları

Hücreleri yenileyerek cildin onarılmasını sağlayan yaş maya maskesi, her cilt tipinde kullanmaya uygun. Dikkat çeken faydalarından bazıları;

Zengin bir B6 vitamini ve protein kaynağı olan maya, cildi yenileyip arındırır.

Cildi nemlendirir ve yağ oranını dengeler.

Her cilt tipindeki akne ve siyah nokta oluşumunun önüne geçer.

Deri hastalıklarında ilaçların yanı sıra destekleyici olarak kullanılması önerilir.

Cilt lekelerini yok eder, kırışıklık gibi yaşlanma belirtilerini geciktirir.

Göz altı torbaları, morlukları ve kırışıklıkları için kullanılabilir.

Cildi toksinlerden arındırdığı için pürüzsüzleştirir.

Saç Bakımında da Kullanılıyor

Yaş maya maskesi cilt bakımıyla özdeşleşse de saç bakımında da yaygın şekilde kullanılıyor. Hatta saçlar için saymakla bitmeyen faydaları bulunuyor. Saçı yıpranmalara karşı korumanın haricinde yağlanma, cansızlık, güçsüzlük gibi yaygın saç sorunlarını da önlüyor. Saç bakımıyla ilgili doğal ve alternatif yöntemler arıyorsanız bu maskeyi deneyebilir, etkili sonuçlarını kısa süre içinde gözlemleyebilirsiniz. Ancak unutmayın ki saçlarınızla ilgili problemlerde kullandığınız şampuanın, saç bakım kreminin, boyaların ve saçınıza uygulanan işlemlerin de çok büyük bir payı var. Yani saç sağlığınıza dikkat etmeyip sadece yaş maya maskesi kullanırsanız istediğiniz gibi bir sonuç almanız da zorlaşacaktır.





Yaş Maya Maskesi Tarifi

1 yemek kaşığı yaş maya ve 1 yemek kaşığı süt kâsede cilde uygulanabilecek krem kıvamına gelene kadar iyi karıştırılır. Cildinize güzelce sürerek kurumasını bekledikten sonra ılık su yardımıyla maskeyi temizlemelisiniz. Yukarıda saydığımız tüm faydalarını gözlemlemek için maskeyi haftada en az 2 kere cildinize uygulamalısınız. Daha hızlı sonuç almak için her gün kullandığınız takdirde cildinizin yıpranmasına ve yorulmasına daha da önemlisi kollajen yapısının bozulmasına neden olabilirsiniz. Bu sebeple her üründe olması gerektiği gibi çok dikkatli kullanmalısınız. Yaş maya maskesi süt ve yoğurt yardımıyla yapılan tariflere de sahip. Yoğurtlu tarihi özellikle siyah noktalara ve cilt lekelerine iyi geliyor.

Yan Etkileri Var mı?

Yaş maya maskesi ile ilgili en çok sorulan sorulardan biri de yan etkilerinin olup olmadığı. Hassas ve alerjik ciltlerin yaş maskeden olumsuz etkilenme ihtimalleri olsa da kesin bir yan etkisinin varlığından söz edemeyiz. Eğer çok hassas bir cildiniz varsa cildinizin ufak bir alanında uygulayarak herhangi bir alerjik reaksiyon gösterip göstermediğinizi kontrol etmelisiniz. Gerekli durumlarda dermatoloğunuza danışmaktan ve onun tavsiyelerine uygun şekilde hareket etmekten de çekinmemelisiniz.