Estetik açıdan oldukça kötü bir görüntüye neden olan ve makyaj yapıldığında dahi kapanmaktan ziyada daha çok ortaya çıkması ile sinirleri bozan yüzdeki tüylerden kurtulmanın farklı yöntemleri mevcut.

Vücutta meydana gelen tüylenme artık hemen herkesin kabul ettiği, ağda, jilet ya da epilasyon yöntemi ile kurtulabildiği istenmeyen fakat çözümü bulunan bir sorun iken yüzdeki tüyler için aynı şey geçerli değildir. Vücuttaki tüylenmenin giderilmesinde kullanılabilecek pek çok seçenek konu yüzdeki tüyler olduğunda ne yazık ki etkisiz kalmaktadır.



Yüzdeki tüyler nasıl yok edilir?

Bir süredir kendi haline bıraktığınız yüzünüzdeki tüyler artık iyice belirgin bir hal aldıysa ve aniden gelişen bir plan oluştuysa muhtemelen ne yapacağınızı şaşırmış olabilirsiniz. İşte tam da böyle anlar için size yüzünüzdeki tüylerden kurtulmanız için hızlı çözüm önerileri sunmayı planlıyoruz.



Yüzdeki tüyler nasıl gider?

Tüy almak için en etkili ve kolay yöntemlerin başında gelen cımbız ile tüy alma yöntemi özellikle zaman ile yarışılan dönemlerde kadınların en büyük kurtarıcısı olarak dikkati çeker. İyi bir cımbız ve büyük gösteren bir ayna ile kısa sürede yüzünüzdeki tüylerden kurtulmanız mümkün hale gelecektir. Bunu yaparken canınızın normalden biraz daha fazla yanma ihtimalini ise göz önünde bulundurmalısınız. Epilatör ise cımbız ile geçebilecek sürenin çok daha azalmasını ve kısa sürede yüzünüzdeki tüylerden kurtulmanızı sağlayacaktır. Günümüzde çeşitli fiyatlara ve markalara satılan pek çok epilatör mümkündür. Cımbıza göre her ne kadar daha acı verici olsa da kısa sürede tüylerden kurtulmak isteyenlerin en etkili seçeneklerinden biridir. Tüy dökücü kremler hala pek çok kadının ilk tercihi arasında yer almaktadır. Hem ağrısız ve acısız oluşu hem de kısa sürede etkili bir sonuca ulaşılması bu alanda oldukça önemlidir. Sir ağda yöntemi kadınların en çok tercih ettiği tüy azaltma yöntemlerinin başında gelmektedir. Hem uygun fiyatlı oluşu hem de tüyleri kökünden yok etmesi ile bilinen sir ağda kadınlar için harika bir seçenektir. Sir ağda ile yüzünüzü aldığınızda tüylerin hem uzun süre tekrar çıkmamasını hem de zaman içerisinde incelerek ortadan tamamen kalkmasını sağlamış olursunuz.







Yüzdeki tüyler için kesin çözüm

Yüz bölgesindeki tüylerden kurtulmak için en etkili çözüm hiç kuşkusuz ki lazer epilasyon yöntemidir. Son dönemlerde her yaştan kişinin tercih ettiği lazer epilasyon yöntemi ile siz de yüzünüzdeki istenmeyen tüylerden sonsuza dek kurtulabilirsiniz.



Yüzdeki tüyleri gidermek için leblebi tozu maskesi

Malzemeler:

• 1 yemek kaşığı süt kreması

• 2 yemek kaşığı leblebi tozu

• 1 çay kaşığı zerdeçal

• 2 çay kaşığı süt



Yapılışı:

Tüm malzemeleri bir kabın içerisine koyun. Yumuşak bir kıvama sahip olana dek karıştırın. Elde ettiğiniz karışımı yüzünüze sürün ve 20 dakika boyunca kurumasını bekleyin. Banyoda yüzünüz için kullandığınız lif ile mevcut maskeyi yüzünüzden çıkartın. Eğer yüzünüzdeki tüylerden tamamen kurtulmak istiyorsanız bu maskeyi haftada 3 kez tekrarlamalısınız. Bu maske ile hem cildinizdeki ölü hücrelerden kurtulacak hem de toksinleri atmış olacaksınız. Maske aynı zamanda yüzünüzdeki tüylerin ve cilt renginizin de açılmasına olanak sağlayacak.



Mısır unu maskesi

Malzemeler:

• 1 adet yumurtanın akı

• 1 çay kaşığı şeker

• 1 çay kaşığı mısır unu



Yapılışı:

Bir kap içerisinde tüm malzemeyi karıştırın. Sonrasında elde ettiğiniz karışımı yüzünüze uygulayın ve 20 dakika boyunca bekletin. Süre dolduktan sonra ılık su ile yüzünüzü yıkayın. Bu maskeyi haftada 2 gün olmak kaydı ile yüzünüze rahatlıkla uygulayabilirsiniz.



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