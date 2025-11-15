Cilt bariyerini güçlendiren en etkili peeling önerileri

Yaz sonrası cildi yormadan arındırmak için haftada bir ya da iki kez peeling uygulayabilirsiniz. Daha sık kullanmak bariyerine zarar vererek cildi çevresel etklenlere daha korunmasız bırakabilir. Gece cilt kendini yenilediği için uyku öncesi bakım rutininizde peeling yapmak daha iyi sonuçlar almanıza destek sağlayabilir.

Nasıl uygulanır?

Temiz cilde, ürünü ince bir tabaka halinde sürün. Kimyasal peelinglerde genellikle yıkamadan bırakmak gerekirken, fiziksel peelinglerde dairesel hareketlerle nazikçe masaj yapıp durulamanız yeterli.

Nelere dikkat etmek gerekir?

Peeling sonrası cilt güneşe karşı daha hassas hale gelir. Bu nedenle gündüz mutlaka yüksek koruma faktörlü bir güneş kremi kullanılması gerekiyor. Cildinizde yanma, kızarıklık veya tahriş olursa kullanım sıklığını azaltmalı ya da ürünü değiştirin. Peeling sonrası mutlaka nemlendirici bir ürünle cilt bariyerini destekleyin.

Hangi cilt tipi, hangi peeling?

Yağlı ve akneye yatkın ciltler: Salisilik asit içeren BHA’lı peelingler gözenek temizliğinde etkilidir.

Kuru ve mat ciltler: Laktik asit veya mandelik asit gibi AHA içeren peelingler ölü deriyi arındırırken nem desteği sağlar.

Karma ciltler: Hem AHA hem BHA kombinasyonu olan ürünler denge sağlayabilir.

Hassas ciltler: Enzim peelingler ya da laktik asit ürünleri tercih edilebilir.

Fotoğraf: GettyImages

Jennifer Aniston

Hollywood’un en bakımlı kadınlarından biri olarak bilinen Jennifer Aniston, cilt bakım rutininde kimyasal peelinglerin önemli bir yere sahip olduğunu belirtiyor. Bu uygulamaların ince çizgileri ve güneş lekelerini görünür şekilde azalttığını ve cilde ışıltılı bir görünüm kazandırdığını söylüyor.

Arındırıcı Peeling ve Maske

Bu ürün, kahve ve şekerin arındırıcı gücünü bir araya getiren yoğun bir vücut peelingi. Kahve özleri cildi canlandırmaya ve dolaşımı hızlandırmaya yardımcı olurken, şeker tanecikleri ölü deriyi nazikçe temizleyerek daha pürüzsüz bir cilt görünümü sağlıyor.

Naturals By Watsons Coffee Sugar vücut peelingi 549,90 TL

Peter Thomas Roth’un bu maskesi, cildi derinlemesine arındırarak daha pürüzsüz ve ışıltılı bir cilt görünümü elde etmeyi amaçlayan etkili bir bakım ürünü olarak öne çıkıyor.

Peter Thomas Roth Pumpkin Enzyme maske 3900 TL

Özellikle ciltte biriken kir, yağ ve matlığı gidermeyi, cilde tazelik ve rahatlama hissi vermeyi hedefliyor. Hassas ciltler tanecikli yapısı nedeniyle dikkatli kullanmalı.

Avon Planet Spa Tranquility arındırıcı peeling 199,99 TL

Ferah karpuz kokusuyla keyifli bir peeling deneyimi sunan, kuru ve sert cilt bölgelerine nem ve yumuşaklık kazandıran pratik bir bakım ürünü.

Glowon karpuzlu el, ayak ve vücut peelingi 209 TL

AHA ve BHA’nın etkili kombinasyonu, cildinizi ölü hücrelerden arındırarak yenilemeyi amaçlıyor. İçeriğindeki çiçek asitleri antioksidan özellikleriyle düzenli kullanımda, serum akne görünümünü gidermeye, gözenekleri sıkılaştırmaya ve cilt lekelerinin görünümünün giderilmesine yardımcı oluyor.

D’feys (Watsons) Akne Karşıtı Red peeling serum 398,90 TL

Özellikle yaz sonrası yorgun ciltlere canlılık kazandırmak için ideal bir seçenek olarak öne çıkıyor ve tüm cilt tipleri için uygun.

Cosmed Alight Enzyme peeling pudra 999,90 TL

Ölü cilt hücrelerini arındırarak cilde sağlıklı bir parlaklık kazandırırken, bacaklardaki şişlik ve yorgunluk hissini azaltarak cilt tonunu eşitlemeyi amaçlıyor.

Margaret Dabbs London Toning bacak peelingi 3600 TL

Anında peeling etkisi ile cildi yağ, kir, ölü hücre ve makyaj kalıntılarından temizleyerek cildin yenilenme döngüsünü hızlandırmaya ve daha parlak, canlı bir görünüm kazanmasına destek.

The Purest Solutions arındırıcı ve aydınlatıcı enzim kırmızı toz peeling 349,90 TL

Doğal içeriklerle formüle edilmiş, sabunsuz ve plastik şişesiz bir vücut peelingi. Kayısı çekirdeği tozu sayesinde cilde nazik bir peeling etkisi sunarak ölü deri hücrelerinin giderilmesine yardımcı olur.

Foamie Body Bar katı vücut temizleyici 405,90 TL