Aloe Vera’nın nasıl bir bitki olduğunu, neye benzediğini, kozmetik ürünlerimizde ne şekilde kullanıldığını ya da tüm faydalarının neler olduğunu bilmiyoruz. Bu şifalı bitki ile ilgili merak ettiğiniz tüm bilgilere ulaşmak için yazımıza buyurun.

Aloe Vera zambakgiller familyasına ait bir bitkidir ve Afrika kökenlidir. Bu bitkinin yaprakları kırıldığ��nda içinden bir sıvı çıkar. İşte kozmetik ürünlerinin içerisinde kullanılan madde de bu sıvıdır. Aloe Vera bitkisinin içeriğinde çok sayıda faydalı enzim, vitamin, mineral ve aminoasit vardır ve bu bileşenler insan sağlığı için oldukça faydalıdır. Aklınıza gelebilecek çok sayıda bakım ve güzellik ürününün içinde Aloe Vera vardır. Bir ürünün içeriğinde Aloe Vera gördüğünüzde, o ürüne güvenebileceğinizi bilebilirsiniz.



Aloe Vera’nın Faydaları Nelerdir?

• Aloe Vera kanser ve AIDS de dâhil olmak üzere pek çok ciddi rahatsızlığa karşı koruma sağlar. Kalp ve damar sağlığına katkıda bulunduğu bilinir.

• Cilt sağlığı için oldukça faydalı olan Aloe Vera, ciltteki güneş yanıklarını ve iltihapları tedavi eder. Ayrıca sivilce ve çıban tedavisinde de etkindir. Bununla birlikte ciltte daha önce oluşmuş olan yara ve yanık izlerini de yok edici etkisi vardır.

• Aloe Vera’nın içeriğindeki nem kuru ciltleri nemlendirir. Saç diplerini güçlendiren Aloe Vera, daha kalın saç tellerine sahip olmanızı sağlar.

• Aloe Vera güneşin UV ışınlarına karşı koruma sağlar. Yaz aylarında güneşe çıkmadan önce cildinize Aloe Vera katkılı bir krem uygulayabilirsiniz.

• Aloe Vera’nın sindirim sistemini hızlandırıcı etkisi vardır. Özellikle detoks zamanlarınızda sindiriminizin hızlanması için bu bitkiyi kullanabilirsiniz. Kabızlığı önler. Ancak kullanımında aşırıya kaçmamak gerekir. Aksi takdirde bağırsaklardaki etkinliğini kaybedecektir. Mide yanmasına ve hazımsızlığa karşı da etkilidir.

• Aloe Vera ağız içi iltihapların tedavisinde etkilidir. Bunun için bitkiyi ezmeniz ve yaranın üzerine sürmeniz yeterlidir.

• Aloe Vera, selülit tedavisinde de etkilidir. Pek çok selülit kreminin içeriğinde de bu bitki vardır. Fakat elbette bu bitki selülit tedavisinde tek başına etkili olamaz. Sağlıklı beslenme ve düzenli sporun yanında kullanılması gerekir.



Aloe Vera ile Zayıflama

Aloe Vera’nın zayıflamada mucizevi etkileri vardır. Limon ile karıştırıldığı durumda arındırıcı özelliğe de mevcuttur. Bir Aloe Vera meyve suyu hazırlayarak düzenli olarak tükettiğiniz takdirde kısa sürede etkisini görebilirsiniz. Meyve suyunun içerisinde bir adet orta boy Aloe Vera yaprağı, bir çorba kaşığı bal ve bir limonun suyunu koyun, karıştırın ve süzün. Sabah kalkar kalkmaz bu meyve suyunu tüketirseniz hem detoks etkisinden yararlanırsınız hem de kahvaltınıza azalmış bir iştahla başlarsınız.







Aloe Vera Jeli

Aloe Vera jeli güzellik ürünlerinde kullanıldığı gibi direkt olarak da tüketilebilir. Bu jeli su ile karıştırıp içebilirsiniz. Özellikle ağız kokusu probleminden şikâyetçiyseniz, Aloe Vera sizin için harika bir çözüm olacaktır. Sıvıyı bitkiden çıkarmak için ise Aloe Vera yaprağını ikiye bölmeniz yeterli.



Kendi Aloe Vera jelinizi yapmak için önce bitkiyi yapraklarından ayırın ve 1 saate yakın bir süre bekletin. Bu şekilde bitkinin dibinde bulunan tahriş edici maddeler dışarıya sızar. Sonrasında yaprağı yıkayın ve dikenli kısımlarını gövdesinden ayırın. Dikenleri temizledikten sonra dışta kalan tabakayı bir bıçak yardımıyla soyun. Soyduğunuzda yoğun kıvamlı bir sıvı ortaya çıkar. İşte bu jölemsi sıvı sizin Aloe Vera jelinizdir. Eğer kıvamını seyreltmek isterseniz Hindistan cevizi yağı ile mikserden geçirebilirsiniz. Çıkan jeli buzdolabına koyduktan sonra 1 ay boyunca kullanabilirsiniz. Ancak jeli ısıtmayın ya da dondurmayın. Isı kaybı ya da artması durumunda Aloe Vera’nın etken maddeleri zarar görebilir. Bu durumda emekleriniz boşa gidecektir.



Aloe Vera jelini cildinizin üzerine uygulayarak cilt lekelerinizden kurtulabilir, başınıza ya da ayaklarınıza masaj yaparak ağrılarınızla vedalaşabilir ya da ağız yolu ile alarak hem ağız kokusundan kurtulabilir hem de vücudunuza direnç kazandırabilirsiniz.







Sivilceler İçin Aloe Vera Maskesi

Evde kendi imkânlarınızla kolayca yapabileceğiniz bir Aloe Vera maskesi ile cildinizdeki sivilcelerden kullanabilirsiniz. Bunun için bitkiden çıkardığınız jeli doğrudan sivilcelerinizin üzerine uygulayabilirsiniz. Ayrıca Aloe Vera ile kendi maskenizi yaratarak genç ve ışıl ışıl bir cilde de sahip olabilirsiniz.



Aloe Vera maskeniz için 1 tatlı kaşığı Aloe Vera jeli, 1 tatlı kaşığı bal ve 1 tatlı kaşığı deniz yosunu kullanın. Tüm malzemeleri bir kapta karıştırın ve önceden temizlediğiniz cildinizin üzerine uygulayın. Maskeyi 20 dakika kadar cildinizde bekletin ve ardından ılık su ile yıkayın. Haftada 3 kez bu maskeyi cildinize uyguladığınızda çok kısa bir süre içinde sivilcelerinizden yoğun oranda kurtulduğunuzu ve cildinizin sağlık kazandığını göreceksiniz. Zira Aloe Vera cildi yalnızca sivilce ve aknelerden kurtarmakla kalmaz, aynı zamanda cildinize parlaklık, sıkılık ve gençlik de kazandırır.





