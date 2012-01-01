Bedeninizin giysisi olan cildinizi, mutlaka tüketmeniz gereken besinlerle daha sağlıklı hale getirerek etkiyi arttırabilirsiniz!

Yazı: Elif Gürsoy



Cildinize iyi bakabilmek, ışıldamasını sağlayabilmek çin yalnızca bakım kremleri ya da maskeler yeterli olmayacak. Dışarıdan verdiğiniz önem ve destek kadar, cildinizi içeriden besleyecek gıdalarla buluşmanız şart. Temel işlevi bedeni korumak olan cildimizin yüzde 70’i sudan oluşuyor. Epidermis (üst tabaka) ve dermis (alt tabaka) isimli iki katmandan oluşan cildimizin temel etmenleri arasında yağ, amino asit ve su bulunuyor. Çevresel ya da fiziksel faktörler nedeniyle, zarar gören cildimize iyi bakmamız gerekiyor. Hava kirliliği, psikolojik etkenler ya da iyi beslenememe gibi sebepler nedeniyle, cildimiz zaman zaman sağlığını kaybedebiliyor. Dermokozmetik ya da kişisel bakım ürünleriyle epidermis tabaka için yardımcı olabilsek de, alt katman olan dermis tabakası için sağlıklı besinlerden yardım almamız gerekiyor. Cildinize iyi gelecek süper 12 besinle artık daha yakın olmanın tam zamanı...







Kırmızı biber

Günlük C vitamini ihtiyacını karşılayabilen kırmızı biber, aynı zamanda güçlü bir B6 kaynağı. Yaklaşık 30 kalori civarında olan kırmızı biberin içeriğindeki karoten, kan miktarına ve akışına iyi geliyor. Kırışıklıkları azaltmanıza yardımcı oluyor. Diğer bir yandan aknelerle savaşabilme özelliğine sahip kırmızı biberi çiğ ya da pişmiş olarak tüketebilirsiniz. Cildin nem dengesini düzenlemeye sahip bu sebze, içerdiği E vitaminiyle hasar gören hücreleri iyileştirebiliyor.







Hindistan cevizi yağı

Evet, hem yeniyor hem sürülüyor. En sağlıklı yağlardan biri olarak kabul edilen Hindistan cevizi yağı, mutfağınızın olduğu kadar güzellik ve bakım rafınızın da olmazsa olmazı olsun... 100 gramında yaklaşık 0.2 mg E vitamini içeren yağ, cilt yumuşatma konusunda oldukça etkili. Doymuş yağları ve trigliseridleri sayesinde, dudak ya da el gibi çabuk kuruyan bölgelerinize uygulayarak çok kısa sürede yumuşaklığını geri kazandırabilirsiniz. Aynı şekilde düzenli olarak Hindistan cevizi yiyerek, etkiyi iki katına çıkartabilirsiniz.



Somon

Cildinize zarar veren faktörlerden birinin stres olduğunu belirtmiştik. İşte stres ve endişeyle baş etmenizi sağlayacak somonla karşınızdayız. İçeriğindeki Omega-3 yağ asitleri ve D vitamini sayesinde cilt kırışıklıklarına ve aknelere engel oluyor. Cildi içeriden dışarıya nemlendirerek güçlenmesini sağlıyor. Somon ayrıca saç derisini de nemlendirebiliyor. Bu sebeple kırılmaların önüne geçmiş oluyor. Sağlıklı saçlar için de somonu mutfağınızdan eksik etmeyin!



