Güneş lekelerinden kurtulmak veya cildinizin rengini birkaç ton açmak mı istiyorsunuz? Bunları deneyebilirsiniz…
Cilt beyazlatma ameliyatı
Beyaz tenli olmak için birçok siyahi sanatçı ve ünlü cildin melanin pigmenti üretimini baskılayan hidrokinon, ayı üzümü, yaban mersini, dut ya da yaban mersini çalısı yapraklarından elde eden Arbutin, Kojik asit, Azelaik asit, askorbik asit, Magnezyum askorbil fosfat, tarçın özü, Alfa hidroksi asit, Niacinamide gibi cilt beyazlatıcı ajanlar ve bir takım ilaçlar ile desteklenen cilt beyazlatma operasyonları geçiriyor.
Bir diğer seçenek ise evde uygulayabileceğiniz cilt beyazlatma maskeleri…
Kaymaklı maske
Malzemeler Yulaf unu
Kaymak Hazırlanışı
Yulaf ununu kaymakla macun kıvamına gelene kadar karıştırdıktan sonra yüzünüze sürün. 15 dakika bekledikten sonra yüzünüzü yıkayın.
Sirkeli maske
Malzemeler Yarım bardak sirke
Yarım bardak su Hazırlanışı
Sirkeyi suyla karıştırarak yüzünüze sürün. 5-10 dakika bekledikten sonra ılık suyla yıkayın.
Portakallı maske
Malzemeler Portakal
Süt ya da kaymak Hazırlanışı
Portakal kabuğunu rendeleyin ve kurumaya bırakın. Kuruduktan sonra süt veya kaymakla karıştırın ve macun kıvamına geldikten sonra yüzünüze sürün. 15 dakika bekledikten sonra iyice yıkayın.
Cilt beyazlatma kremi Malzemeler
1 yemek kaşığı ıhlamur
1 su bardağı su
1 tatlı kaşığı liman suyu
1 tatlı kaşğı elma suyu Hazırlanışı Bir bardak suyu kaynattıktan sonra içine ıhmalamuru ekleyin. Demlendikten sonra süzün. İçine limon ve elma suyunu ekleyin. Bu karışımla her gün cildinizi sizin. 4-5 günde bir tazesini hazırlayın.