Cilt beyazlatma

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Güneş lekelerinden kurtulmak veya cildinizin rengini birkaç ton açmak mı istiyorsunuz? Bunları deneyebilirsiniz…

Cilt beyazlatma ameliyatı

Beyaz tenli olmak için birçok siyahi sanatçı ve ünlü cildin melanin pigmenti üretimini baskılayan hidrokinon, ayı üzümü, yaban mersini, dut ya da yaban mersini çalısı yapraklarından elde eden Arbutin, Kojik asit, Azelaik asit, askorbik asit, Magnezyum askorbil fosfat, tarçın özü, Alfa hidroksi asit, Niacinamide gibi cilt beyazlatıcı ajanlar ve bir takım ilaçlar ile desteklenen cilt beyazlatma operasyonları geçiriyor.



Bir diğer seçenek ise evde uygulayabileceğiniz cilt beyazlatma maskeleri…



Kaymaklı maske

Malzemeler

Yulaf unu

Kaymak

Hazırlanışı

Yulaf ununu kaymakla macun kıvamına gelene kadar karıştırdıktan sonra yüzünüze sürün. 15 dakika bekledikten sonra yüzünüzü yıkayın.



Sirkeli maske

Malzemeler

Yarım bardak sirke

Yarım bardak su

Hazırlanışı

Sirkeyi suyla karıştırarak yüzünüze sürün. 5-10 dakika bekledikten sonra ılık suyla yıkayın.



Portakallı maske

Malzemeler

Portakal

Süt ya da kaymak

Hazırlanışı

Portakal kabuğunu rendeleyin ve kurumaya bırakın. Kuruduktan sonra süt veya kaymakla karıştırın ve macun kıvamına geldikten sonra yüzünüze sürün. 15 dakika bekledikten sonra iyice yıkayın.



Cilt beyazlatma kremi

Malzemeler

1 yemek kaşığı ıhlamur

1 su bardağı su

1 tatlı kaşığı liman suyu

1 tatlı kaşğı elma suyu

Hazırlanışı

Bir bardak suyu kaynattıktan sonra içine ıhmalamuru ekleyin. Demlendikten sonra süzün. İçine limon ve elma suyunu ekleyin. Bu karışımla her gün cildinizi sizin. 4-5 günde bir tazesini hazırlayın.