Ebru Şallı'dan tırnak bakım sırları

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Model, sunucu, televizyoncu, Pilates Eğitmeni Ebru Şallı'nın tırnak bakımı konusundaki doğal önerileri...

KIRILGAN TIRNAKLARA VEDA

Güzel ellere sahip olmak bütün kadınların hayali. Bunun için ellerimizi temiz tutuyoruz, nemlendiriyoruz, bazılarımız manikür-pediküre bile zor yetişiyor. Kaldı ki, tırnaklarımıza özel bakım uygulamak aklımıza bile gelmiyor. Ancak kırılırsa onları fark ediyoruz. Ebru Şallı’nın sonbaharda daha kırılgan hale gelen tırnaklar için verdiği bu maskeler mutlaka denemeye değer.



TIRNAK DİPLERİ İÇİN

Malzemeler

• 1 su bardağı ılık su

• 1/2 adet limon suyu

• 1 tatlı kaşığı tuz

• 4 yemek kaşığı badem yağı



Uygulanışı

Tüm malzemeyi bir şişede karıştırın. Tırnak diplerinize masaj yaparak günde iki defa sürün.



TIRNAK MASAJI

Malzemeler

• 1 çay kaşığı lavanta yağı

• 2-3 damla limon yağı



Uygulanışı

Lavanta ve limon yağını karıştırıp tırnaklarınıza masaj yaparak uygulayın.



