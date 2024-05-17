Dünyanın ilk akıllı IPL cihazı tanıtıldı: Atış şiddetini kendisi ayarlıyor

Braun, son çıkardığı IPL cihazı Braun IPL Skin i ·Expert’i düzenlediği lansman ile tanıttı. Basın, güzellik ve moda dünyasını bir araya getiren etkinlikte, davetliler markanın ürünlerini deneyimlediler. Cildin tonuna göre atış şiddetini kendisi ayarlayan IPL cihazı Skin i·Expert’in özelliklerinin paylaşıldığı davette, cihazın ayrıca atış zamanının geldiğini haber veren akıllı takvime sahip olduğu da anlatıldı.

Davette ayrıca vücut kıvrımlarına göre hareket edebilen tam esnek başlıklı Silk - épil 9 Flex de tanıtıldı.