Akın Akınözü'nden annesinin vefatı sonrası ilk paylaşım: "Annem arkasında çok güzel bir aile bırakmış"
Akın Akınözü'nün kendisi gibi oyuncu annesi Özlem Akınözü, geçtiğimiz hafta hayatını kaybetti. Annesini toprağa veren Akınözü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kendisine destek olan herkese teşekkür etti.
Akın Akınözü'nün kendisi gibi oyuncu annesi Özlem Akınözü geçtiğimiz hafta kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Özlem Akınözü, Salı günü İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.
Anne acısıyla sarsılan Akın Akınözü, duygularını "Ben inancımı kaybettim. Karşılıksız sevilmeyi kaybettim. Masumiyetimi kaybettim. Umudumu kaybettim. Amacımı kaybettim. Yolumu kaybettim. Mücadelemi kaybettim. Geçmişimi kaybettim. Hayallerimi kaybettim. Heyecanımı kaybettim. Yuvamı kaybettim. Kahramanımı kaybettim. Çocukluğumu kaybettim. Meleğimi kaybettim. Ve ilk gerçek aşkımı kaybettim. Çünkü ben seni kaybettim… Bundan sonra hayat benim için hep buruk ve hep eksik olacak… Tek kalan ise sana duyduğum sonsuz “ÖZLEM” Oğlun" sözleriyle dile getirdi.
Annesini toprağa veren Akın Akınözü, sosyal medya hesabından teşekkür paylaşımı yaptı.
Ünlü oyuncu, paylaşımında “Biricik annem Özlem Akınözü’nü sonsuzluğa uğurlarken,bizleri yalnız bırakmayarak gerek yakından, gerek uzaktan acımızı paylaşan tüm sevenlerimiz gösterdi ki; annem arkasında çok güzel bir aile bırakmış… Annemin gözünü arkada bırakmadığınız ve onun huzurla uyumasını sağladığınız için hepinize çok teşekkürler.. İyi ki varsınız" ifadelerini kullandı.