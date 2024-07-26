Mert Demir ile Serenay Sarıkaya aynı eve mi çıkıyor?

Oğlunu en ön sırada dinleyen anne Gülgün Demir, "İlk Harbiye konserinde Serenay Hanım yanımızdaydı. Birlikte izlemişsiniz. Bu akşam kendisi yok" sözlerine, "Evet, Serenay ile ilk tanışmam değil. Daha önce de bir araya defalarca geldik. Serenay çok tatlı, çok hanım hanımcık. Oğlumu mutlu ediyor, ben de mutluyum" açıklamasını yapmıştı.

"MERT KENDİ KARARLARINI VERECEK YAŞTA"

Anne Demir, "Nasıl buluyorsunuz Serenay Hanım'ı? 'Oğlum bu kızı seviyorsan evlenin' dediniz mi?" sorusu üzerine, "İkisi birbiriyle mutlu, bana söz düşmez. Mert 18 yaşında bir çocuk değil, 30 yaşında kendi kararlarını verecek yaşta. Bana evliliği sormayın, onlar ikisi nasıl isterse öyle olur. Siz bu soruları bana değil, onlara sorun. Şu an gayet iyiler, birlikteler. Ben onaylıyorum, nasıl istiyorlarsa öyle yapsınlar" ifadelerini kullanmıştı.