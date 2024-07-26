Ceyda Düvenci ilk göz ağrısı Melisa'yı paylaştı: "Sen gülünce dünya gülüyor kızım"
Ceyda Düvenci, sosyal medya hesabından ilk çocuğu Melisa'ya dair bir paylaşım yaptı. Paylaşım kısa sürede on binlerce beğeni aldı.
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Engin Akgün ile yaptığı evlilikten Melisa adında bir kızı olan Ceyda Düvenci, 2015 yılında meslektaşı Bülent Şakrak ile nikah masasına oturdu. Ali adında bir oğulları olan ünlü çift, geçen yıl evliliklerini sonlandırdı.
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Şimdilerde yeni sevgilisi Güçlü Mete ile gündemde olan oyuncu, sosyal medyayı da aktif olarak kullanıyor.
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Ünlü oyuncu, son olarak ilk göz ağrısı Melisa'nın fotoğrafını Instagram sayfasında yayınladı.
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Düvenci fotoğrafa "Sen gülünce dünya gülüyor kızım" notunu düştü.